Por que a Globo não transmite jogos da Copa do Mundo hoje (11/07)? Saiba onde assistir às quartas de final
Emissora não exibirá partidas do Mundial neste sábado por conta do acordo de direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2026
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A Copa do Mundo de 2026 terá dois jogos neste sábado (11), válidos pelas quartas de final. No entanto, diferente do que aconteceu nos últimos dias, a TV Globo não transmite nenhuma partida do Mundial.
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Por que não tem jogo na Globo hoje?
Isso acontece porque os confrontos deste sábado não fazem parte do pacote de direitos de transmissão adquirido pela TV Globo. A emissora transmite apenas uma parte dos jogos da Copa do Mundo de 2026, conforme o contrato firmado para a competição.
A única empresa que possui os direitos para exibir todos os jogos do Mundial é a CazéTV, que fará a transmissão exclusiva das duas partidas válidas pelas quartas de final neste sábado.
Com isso, quem quiser acompanhar os confrontos entre Noruega x Inglaterra e Argentina x Suíça precisará assistir pela plataforma digital, já que os jogos não serão exibidos na TV aberta nem na TV por assinatura.
Além da CazéTV, outras emissoras também transmitem partidas da Copa do Mundo ao longo do torneio, mas cada uma possui um pacote específico de jogos. Neste sábado, porém, a programação da Globo segue normalmente, sem qualquer interrupção para o Mundial.
Jogo da Copa do Mundo hoje (11/07)
Noruega x Inglaterra
- Onde assistir: CazéTV
- Horário: 18h (de Brasília)
- Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)
Argentina x Suíça
- Horário: 22h (de Brasília)
- Local: Arrowhead Stadium, em Kansas City (EUA)
- Onde assistir: CazéTV
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Resultados das quartas de final
- França 2 x 0 Marrocos
Jogos das quartas de final
Sexta-feira (10/07)
- 16h – Espanha x Bélgica
Sábado (11/07)
- 18h – Noruega x Inglaterra
- 22h – Argentina x Suíça
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Programação da Globo hoje (11/07)
- 04h45 – Corujão II – Galeria Futuro
- 06h00 – Reapresentação Globo Rural
- 06h50 – Bom Dia Sábado
- 07h50 – Pequenas Empresas & Grandes Negócios
- 08h30 – É de Casa
- 11h45 – NE1
- 13h00 – Globo Esporte
- 13h25 – Jornal Hoje
- 14h10 – Edição Especial – Além do Tempo
- 14h40 – Sessão de Sábado – Eu, Robô
- 16h15 – Caldeirão com Mion
- 18h40 – A Nobreza do Amor
- 19h20 – NE2
- 19h40 – Coração Acelerado
- 20h30 – Jornal Nacional
- 21h30 – Quem Ama Cuida
- 22h45 – Altas Horas
- 00h35 – Central da Copa
- 00h50 – Supercine – Bem-Vinda a Quixeramobim
- 02h40 – Reapresentação – A Nobreza do Amor
- 03h15 – Reapresentação – Coração Acelerado