Jogos da Copa do Mundo hoje (11/07): veja horários e onde assistir às quartas de final
Seleções se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 em busca de um lugar entre os quatro melhores do torneio
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Copa do Mundo de 2026 chega ao último dia das quartas de final neste sábado (11). Dois confrontos encerram a fase e definirão os últimos classificados para as semifinais do Mundial.
Noruega e Inglaterra se enfrentam às 18h (de Brasília), enquanto Argentina e Suíça entram em campo às 22h (de Brasília). Os vencedores disputarão entre si uma vaga na grande decisão da Copa do Mundo.
Jogos de hoje da Copa do Mundo de 2026
Noruega x Inglaterra
- Horário: 18h (de Brasília)
- Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)
- Onde assistir: CazéTV (Exclusivo)
Argentina x Suíça
- Horário: 22h (de Brasília)
- Local: Arrowhead Stadium, em Kansas City (EUA)
- Onde assistir: CazéTV (Exclusivo)
Como chegam os times para o mata-mata
Noruega x Inglaterra
A Noruega avançou às quartas de final após terminar na segunda colocação do Grupo I, com duas vitórias e uma derrota. No mata-mata, eliminou a Costa do Marfim por 2 a 1 nos 16 avos de final e surpreendeu ao derrotar o Brasil pelo mesmo placar nas oitavas. O principal destaque da equipe é Erling Haaland, vice-artilheiro da Copa do Mundo com sete gols, apenas um atrás de Messi e Mbappé.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A Inglaterra liderou o Grupo D com sete pontos, conquistando duas vitórias e um empate. Na fase eliminatória, venceu o Congo por 2 a 1 nos 16 avos e superou o México por 3 a 2 nas oitavas de final. Harry Kane vive grande momento, com seis gols e uma assistência, enquanto Jude Bellingham soma quatro gols e uma assistência no torneio.
Argentina x Suíça
Já a Argentina mantém 100% de aproveitamento na competição. A equipe terminou na liderança do Grupo J com três vitórias e apenas um gol sofrido. Apesar da campanha perfeita, precisou superar momentos de dificuldade no mata-mata. Nos 16 avos, empatou com Cabo Verde no tempo normal e garantiu a classificação apenas na prorrogação. Nas oitavas, saiu perdendo por 2 a 0 para o Egito, mas reagiu com três gols nos últimos 15 minutos da partida, incluindo o da vitória nos acréscimos.
A Suíça também liderou seu grupo, o Grupo B, com sete pontos, somando duas vitórias e um empate. Na fase eliminatória, eliminou a Argélia por 2 a 0 nos 16 avos de final e, nas oitavas, empatou sem gols com a Colômbia antes de conquistar a classificação nas cobranças de pênaltis.
Resultados das quartas de final
- França 2 x 0 Marrocos
- Espanha x Bélgica
Semifinais da Copa do Mundo
Terça-feira (14/07)
- França x vencedor de Espanha x Bélgica
Quarta-feira (15/07)
- Vencedor de Noruega x Inglaterra x vencedor de Argentina x Suíça
Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2026
A Copa do Mundo de 2026 vem sendo transmitida em diferentes plataformas no Brasil, com jogos divididos entre TV aberta, TV por assinatura e streaming.
- TV aberta: Globo e SBT
- TV por assinatura: SporTV
- Streaming e plataformas digitais: CazéTV, ge tv e N Sports
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!