Jogos da Copa do Mundo hoje (11/07): veja horários e onde assistir às quartas de final

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Seleções se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 em busca de um lugar entre os quatro melhores do torneio

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Copa do Mundo de 2026 chega ao último dia das quartas de final neste sábado (11). Dois confrontos encerram a fase e definirão os últimos classificados para as semifinais do Mundial.

Noruega e Inglaterra se enfrentam às 18h (de Brasília), enquanto Argentina e Suíça entram em campo às 22h (de Brasília). Os vencedores disputarão entre si uma vaga na grande decisão da Copa do Mundo.

Jogos de hoje da Copa do Mundo de 2026

Noruega x Inglaterra

Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

Hard Rock Stadium, em Miami (EUA) Onde assistir: CazéTV (Exclusivo)

Argentina x Suíça



Horário: 22h (de Brasília)



22h (de Brasília) Local: Arrowhead Stadium, em Kansas City (EUA)



Arrowhead Stadium, em Kansas City (EUA) Onde assistir: CazéTV (Exclusivo)

Como chegam os times para o mata-mata

Noruega x Inglaterra

A Noruega avançou às quartas de final após terminar na segunda colocação do Grupo I, com duas vitórias e uma derrota. No mata-mata, eliminou a Costa do Marfim por 2 a 1 nos 16 avos de final e surpreendeu ao derrotar o Brasil pelo mesmo placar nas oitavas. O principal destaque da equipe é Erling Haaland, vice-artilheiro da Copa do Mundo com sete gols, apenas um atrás de Messi e Mbappé.

A Inglaterra liderou o Grupo D com sete pontos, conquistando duas vitórias e um empate. Na fase eliminatória, venceu o Congo por 2 a 1 nos 16 avos e superou o México por 3 a 2 nas oitavas de final. Harry Kane vive grande momento, com seis gols e uma assistência, enquanto Jude Bellingham soma quatro gols e uma assistência no torneio.

Argentina x Suíça

Já a Argentina mantém 100% de aproveitamento na competição. A equipe terminou na liderança do Grupo J com três vitórias e apenas um gol sofrido. Apesar da campanha perfeita, precisou superar momentos de dificuldade no mata-mata. Nos 16 avos, empatou com Cabo Verde no tempo normal e garantiu a classificação apenas na prorrogação. Nas oitavas, saiu perdendo por 2 a 0 para o Egito, mas reagiu com três gols nos últimos 15 minutos da partida, incluindo o da vitória nos acréscimos.

A Suíça também liderou seu grupo, o Grupo B, com sete pontos, somando duas vitórias e um empate. Na fase eliminatória, eliminou a Argélia por 2 a 0 nos 16 avos de final e, nas oitavas, empatou sem gols com a Colômbia antes de conquistar a classificação nas cobranças de pênaltis.

Resultados das quartas de final

França 2 x 0 Marrocos

Espanha x Bélgica

Semifinais da Copa do Mundo

Terça-feira (14/07)

França x vencedor de Espanha x Bélgica

Quarta-feira (15/07)

Vencedor de Noruega x Inglaterra x vencedor de Argentina x Suíça

Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 vem sendo transmitida em diferentes plataformas no Brasil, com jogos divididos entre TV aberta, TV por assinatura e streaming.

TV aberta: Globo e SBT

Globo e SBT TV por assinatura: SporTV

SporTV Streaming e plataformas digitais: CazéTV, ge tv e N Sports

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!