Inglaterra x Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo 2026: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Inglaterra e Noruega se enfrentam neste sábado (11), pelas quartas da Copa do Mundo 2026. Quem vencer avança à semifinal do Mundial
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Inglaterra encara a Noruega neste sábado (11), pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, em um duelo que vale vaga entre os quatro melhores do torneio.
A partida será disputada no Hard Rock Stadium, em Miami, e coloca frente a frente duas seleções que chegam embaladas por classificações de peso no mata-mata.
Os ingleses avançaram depois de uma vitória apertada por 3 a 2 sobre o México nas oitavas de final.
Já a Noruega chega em alta após eliminar o Brasil por 2 a 1, em uma das maiores surpresas desta fase do Mundial. Agora, quem vencer segue vivo na briga pelo título e avança à semifinal da competição.
Onde assistir Inglaterra x Noruega ao vivo
O confronto entre Inglaterra e Noruega acontece neste sábado, 11 de julho, às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Como chega a Inglaterra
A Inglaterra chega às quartas depois de uma campanha sólida no torneio e com um ataque que tem funcionado bem nos jogos decisivos.
Nas oitavas, a seleção inglesa superou o México por 3 a 2 e confirmou a classificação em um confronto movimentado, mantendo vivo o sonho do bicampeonato mundial.
Antes disso, os ingleses já haviam mostrado força ao longo da campanha, com nomes como Harry Kane, Jude Bellingham e Bukayo Saka puxando o setor ofensivo.
A equipe comandada por Thomas Tuchel aparece como uma das candidatas ao título, mas terá pela frente um adversário que vem crescendo justamente na fase eliminatória.
Como chega a Noruega
Do outro lado, a Noruega desembarca nas quartas com moral elevada depois de derrubar o Brasil nas oitavas de final.
A vitória por 2 a 1 sobre a Seleção Brasileira colocou os noruegueses entre os oito melhores da Copa e reforçou o peso da geração liderada por Erling Haaland e Martin Ødegaard.
A trajetória norueguesa no mata-mata começou ainda na fase anterior, quando a equipe venceu a Costa do Marfim por 2 a 1.
Depois, confirmou o melhor momento da campanha ao bater o Brasil e garantir uma classificação histórica. A seleção escandinava tenta agora seguir surpreendendo e alcançar uma vaga na semifinal.
Inglaterra x Noruega: ficha do jogo
- Motivo: Quartas de final da Copa do Mundo 2026
- Data: sábado, 11 de julho de 2026
- Horário: 18h (de Brasília)
- Local: Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos
- Onde assistir: CazéTV
Prováveis escalações
Provável escalação da Inglaterra
Inglaterra: Pickford; Konsa, Quansah, Guéhi e O’Reilly; Rice, Elliot Anderson e Bellingham; Saka, Gordon e Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.
Provável escalação da Noruega
Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem e Møller Wolfe; Berge, Berg e Odegaard; Nusa, Sørloth e Haaland. Técnico: Ståle Solbakken.