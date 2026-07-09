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Qual jogo vai passar na Globo hoje (10/07)? Confira programação, onde assistir e horário

A TV Globo transmite mais um jogo das quartas de final da Copa do Mundo de 2026; confira também a programação completa da emissora

Por Lucas Valle Publicado em 10/07/2026 às 9:00
- Arte/ Blog do Torcedor

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A Copa do Mundo de 2026 segue nesta sexta-feira (10) com mais um confronto válido pelas quartas de final. Espanha e Bélgica disputam uma vaga entre os quatro melhores do torneio, em partida que acontece em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Na programação da TV Globo, o duelo terá transmissão ao vivo para todo o Brasil. Quem vencer enfrentará a França na semifinal, após a seleção francesa eliminar Marrocos por 2 a 0 na última quinta-feira (9).

Jogo da Globo hoje (10/07)

Espanha x Bélgica

  • Onde assistir: Globo, SporTV, ge tv, SBT, N Sports e CazéTV
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Los Angeles Stadium, em Los Angeles (EUA)

Como chegam as seleções

A Espanha chega às quartas de final com uma das campanhas mais consistentes da Copa. A seleção terminou a fase de grupos na liderança do Grupo H, com duas vitórias e um empate, sem sofrer gols. No mata-mata, eliminou a Áustria por 3 a 0 e depois venceu Portugal por 1 a 0, mantendo a defesa invicta na competição.

Já a Bélgica também avançou na liderança de seu grupo, somando cinco pontos. Nos 16 avos de final, protagonizou uma grande virada sobre Senegal, vencendo por 3 a 2 na prorrogação após sair perdendo por 2 a 0. Nas oitavas, confirmou a boa fase ao golear os Estados Unidos por 4 a 1.

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Resultados das quartas de final

  • França 2 x 0 Marrocos

Jogos das quartas de final

Sexta-feira (10/07)

  • 16h – Espanha x Bélgica

Sábado (11/07)

  • 18h – Noruega x Inglaterra
  • 22h – Argentina x Suíça

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Programação da Globo hoje (10/07)

  • 04h00 – Hora Um
  • 06h00 – Bom Dia Pernambuco
  • 08h30 – Bom Dia Brasil
  • 09h30 – Encontro com Patrícia Poeta
  • 10h35 – Mais Você
  • 11h45 – NE1
  • 13h00 – Globo Esporte
  • 13h25 – Jornal Hoje
  • 14h50 – Edição Especial – Além do Tempo
  • 15h35 – Copa do Mundo da FIFA 2026 – Espanha x Bélgica
  • 18h10 – A Nobreza do Amor
  • 19h00 – NE2
  • 19h40 – Coração Acelerado
  • 20h30 – Jornal Nacional
  • 21h20 – Quem Ama Cuida
  • 22h25 – Globo Repórter
  • 23h15 – Central da Copa
  • 23h30 – Justiça 2
  • 00h25 – Jornal da Globo
  • 01h15 – Reapresentação – A Nobreza do Amor
  • 02h00 – Reapresentação – Coração Acelerado
  • 02h45 – Comédia na Madruga I
  • 03h30 – Corujão I – A Vigilante

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