Qual jogo vai passar na Globo hoje (10/07)? Confira programação, onde assistir e horário
A TV Globo transmite mais um jogo das quartas de final da Copa do Mundo de 2026; confira também a programação completa da emissora
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A Copa do Mundo de 2026 segue nesta sexta-feira (10) com mais um confronto válido pelas quartas de final. Espanha e Bélgica disputam uma vaga entre os quatro melhores do torneio, em partida que acontece em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Na programação da TV Globo, o duelo terá transmissão ao vivo para todo o Brasil. Quem vencer enfrentará a França na semifinal, após a seleção francesa eliminar Marrocos por 2 a 0 na última quinta-feira (9).
Jogo da Globo hoje (10/07)
Espanha x Bélgica
- Onde assistir: Globo, SporTV, ge tv, SBT, N Sports e CazéTV
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Los Angeles Stadium, em Los Angeles (EUA)
Como chegam as seleções
A Espanha chega às quartas de final com uma das campanhas mais consistentes da Copa. A seleção terminou a fase de grupos na liderança do Grupo H, com duas vitórias e um empate, sem sofrer gols. No mata-mata, eliminou a Áustria por 3 a 0 e depois venceu Portugal por 1 a 0, mantendo a defesa invicta na competição.
Já a Bélgica também avançou na liderança de seu grupo, somando cinco pontos. Nos 16 avos de final, protagonizou uma grande virada sobre Senegal, vencendo por 3 a 2 na prorrogação após sair perdendo por 2 a 0. Nas oitavas, confirmou a boa fase ao golear os Estados Unidos por 4 a 1.
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Resultados das quartas de final
- França 2 x 0 Marrocos
Jogos das quartas de final
Sexta-feira (10/07)
- 16h – Espanha x Bélgica
Sábado (11/07)
- 18h – Noruega x Inglaterra
- 22h – Argentina x Suíça
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Programação da Globo hoje (10/07)
- 04h00 – Hora Um
- 06h00 – Bom Dia Pernambuco
- 08h30 – Bom Dia Brasil
- 09h30 – Encontro com Patrícia Poeta
- 10h35 – Mais Você
- 11h45 – NE1
- 13h00 – Globo Esporte
- 13h25 – Jornal Hoje
- 14h50 – Edição Especial – Além do Tempo
- 15h35 – Copa do Mundo da FIFA 2026 – Espanha x Bélgica
- 18h10 – A Nobreza do Amor
- 19h00 – NE2
- 19h40 – Coração Acelerado
- 20h30 – Jornal Nacional
- 21h20 – Quem Ama Cuida
- 22h25 – Globo Repórter
- 23h15 – Central da Copa
- 23h30 – Justiça 2
- 00h25 – Jornal da Globo
- 01h15 – Reapresentação – A Nobreza do Amor
- 02h00 – Reapresentação – Coração Acelerado
- 02h45 – Comédia na Madruga I
- 03h30 – Corujão I – A Vigilante