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Qual jogo vai passar na Globo hoje (09/07)? Confira programação, onde assistir e horário

A TV Globo exibe ao vivo o primeiro confronto das quartas de final da Copa do Mundo de 2026; confira também a programação completa da emissora

Por Lucas Valle Publicado em 09/07/2026 às 9:51 | Atualizado em 09/07/2026 às 10:19
- Arte/ Blog do Torcedor

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A Copa do Mundo de 2026 entra em sua fase decisiva nesta quinta-feira (9), com o início das quartas de final. França e Marrocos disputam a primeira vaga entre os quatro melhores da competição, em duelo que será realizado no Boston Stadium, em Boston, nos Estados Unidos.

Na programação da TV Globo, o confronto terá transmissão ao vivo para todo o Brasil. A seleção classificada enfrentará, na semifinal, o vencedor de Espanha x Bélgica, que se enfrentam nesta sexta-feira (10).

Jogo da Globo hoje (09/07)

França x Marrocos

  • Onde assistir: Globo, SporTV, ge tv, SBT, N Sports e CazéTV
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Boston Stadium, em Boston (EUA)

Como chegam as seleções

A França chega embalada após uma campanha praticamente perfeita no Mundial. Os franceses venceram todos os jogos da fase de grupos, terminaram na liderança do Grupo I com nove pontos. Na sequência, eliminaram Suécia e Paraguai no mata-mata. Até aqui, marcaram 14 gols e sofreram apenas dois.

Marrocos faz uma campanha histórica. A seleção africana avançou em segundo lugar no Grupo C, atrás apenas do Brasil, e eliminou a Holanda nos pênaltis antes de golear o Canadá por 3 a 0 nas oitavas de final. No total, os marroquinos somam 10 gols marcados e apenas quatro sofridos na competição.

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Resultados das oitavas de final

  • Canadá 0 x 3 Marrocos
  • Paraguai 0 x 1 França
  • Brasil 1 x 2 Noruega
  • México 2 x 3 Inglaterra
  • Portugal 0 x 1 Espanha
  • Estados Unidos 1 x 4 Bélgica
  • Argentina 3 x 2 Egito
  • Suíça (4) 0 x 0 (3) Colômbia

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Programação da Globo hoje (09/07)

  • 04h00 – Hora Um
  • 06h00 – Bom Dia Pernambuco
  • 08h30 – Bom Dia Brasil
  • 09h30 – Encontro com Patrícia Poeta
  • 10h35 – Mais Você
  • 11h45 – NE1
  • 13h00 – Globo Esporte
  • 13h25 – Jornal Hoje
  • 14h35 – Edição Especial – Além do Tempo
  • 15h20 – Vale a Pena Ver de Novo – Avenida Brasil
  • 16h35 – Copa do Mundo da FIFA 2026 – França x Marrocos
  • 19h10 – NE2
  • 19h40 – Coração Acelerado
  • 20h30 – Jornal Nacional
  • 21h20 – Quem Ama Cuida
  • 22h25 – Pablo e Luisão
  • 22h55 – Central da Copa
  • 23h15 – Justiça 2
  • 00h10 – Jornal da Globo
  • 01h00 – Reapresentação – Coração Acelerado
  • 01h45 – Comédia na Madruga I
  • 02h30 – Corujão I – A Viagem de Pedro

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