Qual jogo vai passar na Globo hoje (09/07)? Confira programação, onde assistir e horário
A TV Globo exibe ao vivo o primeiro confronto das quartas de final da Copa do Mundo de 2026; confira também a programação completa da emissora
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A Copa do Mundo de 2026 entra em sua fase decisiva nesta quinta-feira (9), com o início das quartas de final. França e Marrocos disputam a primeira vaga entre os quatro melhores da competição, em duelo que será realizado no Boston Stadium, em Boston, nos Estados Unidos.
Na programação da TV Globo, o confronto terá transmissão ao vivo para todo o Brasil. A seleção classificada enfrentará, na semifinal, o vencedor de Espanha x Bélgica, que se enfrentam nesta sexta-feira (10).
Jogo da Globo hoje (09/07)
França x Marrocos
- Onde assistir: Globo, SporTV, ge tv, SBT, N Sports e CazéTV
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: Boston Stadium, em Boston (EUA)
Como chegam as seleções
A França chega embalada após uma campanha praticamente perfeita no Mundial. Os franceses venceram todos os jogos da fase de grupos, terminaram na liderança do Grupo I com nove pontos. Na sequência, eliminaram Suécia e Paraguai no mata-mata. Até aqui, marcaram 14 gols e sofreram apenas dois.
Já Marrocos faz uma campanha histórica. A seleção africana avançou em segundo lugar no Grupo C, atrás apenas do Brasil, e eliminou a Holanda nos pênaltis antes de golear o Canadá por 3 a 0 nas oitavas de final. No total, os marroquinos somam 10 gols marcados e apenas quatro sofridos na competição.
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Resultados das oitavas de final
- Canadá 0 x 3 Marrocos
- Paraguai 0 x 1 França
- Brasil 1 x 2 Noruega
- México 2 x 3 Inglaterra
- Portugal 0 x 1 Espanha
- Estados Unidos 1 x 4 Bélgica
- Argentina 3 x 2 Egito
- Suíça (4) 0 x 0 (3) Colômbia
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Programação da Globo hoje (09/07)
- 04h00 – Hora Um
- 06h00 – Bom Dia Pernambuco
- 08h30 – Bom Dia Brasil
- 09h30 – Encontro com Patrícia Poeta
- 10h35 – Mais Você
- 11h45 – NE1
- 13h00 – Globo Esporte
- 13h25 – Jornal Hoje
- 14h35 – Edição Especial – Além do Tempo
- 15h20 – Vale a Pena Ver de Novo – Avenida Brasil
- 16h35 – Copa do Mundo da FIFA 2026 – França x Marrocos
- 19h10 – NE2
- 19h40 – Coração Acelerado
- 20h30 – Jornal Nacional
- 21h20 – Quem Ama Cuida
- 22h25 – Pablo e Luisão
- 22h55 – Central da Copa
- 23h15 – Justiça 2
- 00h10 – Jornal da Globo
- 01h00 – Reapresentação – Coração Acelerado
- 01h45 – Comédia na Madruga I
- 02h30 – Corujão I – A Viagem de Pedro