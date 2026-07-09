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Qual jogo da Copa passa no SBT hoje (10/07)? Veja horário e onde assistir as quartas de final

Partida pelas quartas de final da Copa do Mundo será exibido ao vivo pelo SBT e vale classificação para enfrentar a França; Veja programação do canal

Por Lucas Valle Publicado em 10/07/2026 às 9:07
- Arte/ Blog do Torcedor

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A Copa do Mundo de 2026 continua nesta sexta-feira (10) com mais um confronto das quartas de final. Espanha e Bélgica disputam a segunda vaga nas semifinais do Mundial, em uma partida que acontece em no Los Angeles Stadium, nos Estados Unidos.

O SBT/TV Jornal transmite a partida com exclusividade na TV aberta ao lado da Globo. Quem vencer enfrentará a França na semifinal, após os franceses eliminarem Marrocos por 2 a 0 na abertura das quartas de final.

O SBT transmite jogo da Copa do Mundo hoje (10/07)?

Sim. O SBT transmite apenas uma partida nesta sexta-feira (10).

Espanha x Bélgica

  • Onde assistir: SBT, Globo, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Los Angeles Stadium, em Los Angeles (EUA)

Como chegam as seleções

A Espanha chega embalada após uma campanha consistente na Copa do Mundo. A equipe terminou a fase de grupos na liderança do Grupo H, sem sofrer gols, e confirmou o favoritismo ao eliminar Áustria e Portugal nas fases eliminatórias.

A Bélgica também vive bom momento no torneio. Depois de avançar em primeiro lugar no Grupo G, a seleção belga mostrou poder de reação ao virar sobre Senegal na prorrogação e, em seguida, goleou os Estados Unidos por 4 a 1 para garantir presença nas quartas de final.

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Resultados das quartas de final

  • França 2 x 0 Marrocos

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Próximos jogos das quartas de final

Sexta-feira (10/07)

  • Espanha x Bélgica – 16h

Sábado (11/07)

  • Noruega x Inglaterra – 18h
  • Argentina x Suíça – 22h

Programação do SBT/TV Jornal hoje (10/07)

  • 00h00 – Balanço da Copa
  • 00h30 – The Noite
  • 01h30 – Operação Mesquita
  • 02h00 – SBT Notícias
  • 06h00 – Se Liga Brasil
  • 07h00 – Primeiro Impacto PE
  • 08h30 – Primeiro Impacto
  • 10h45 – TV Jornal Meio-Dia
  • 13h00 – Turma do Barra
  • 13h45 – Meu Coração É Teu
  • 15h15 – Vem pro Jogo | Espanha x Bélgica
  • 18h05 – Aqui Agora
  • 18h30 – O Povo na TV
  • 19h15 – Escrete na Rede
  • 19h45 – SBT Brasil
  • 20h45 – A História de Joana – A Virgem
  • 22h00 – Programa do Ratinho
  • 23h45 – Balanço da Copa

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