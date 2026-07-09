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Qual jogo da Copa passa no SBT hoje (09/07)? Veja horário e onde assistir as quartas de final

Primeiro jogo das quartas de final coloca frente a frente franceses e marroquinos na briga por uma vaga entre os quatro melhores do Mundial

Por Lucas Valle Publicado em 09/07/2026 às 10:09
- Arte/ Blog do Torcedor

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A Copa do Mundo de 2026 entra em uma nova fase nesta quinta-feira (9), com o início das quartas de final. O primeiro confronto reúne França e Marrocos, em Boston, valendo vaga entre os quatro melhores da competição.

Na programação do SBT/TV Jornal, o duelo terá transmissão ao vivo para todo o Brasil. O vencedor enfrentará Espanha ou Bélgica, que jogam nesta sexta-feira (10), pela outra chave das quartas de final.

O SBT transmite jogo da Copa do Mundo hoje (09/07)?

Sim. O SBT transmite apenas uma partida nesta quinta-feira (09).

França x Marrocos

  • Onde assistir: SBT, Globo, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Boston Stadium, em Boston (EUA)

Como chegam as seleções

A França chega às quartas de final com uma das melhores campanhas do Mundial. Os franceses venceram todos os jogos da fase de grupos, eliminaram a Suécia por 3 a 0 nos 16 avos de final e passaram pelo Paraguai por 1 a 0 nas oitavas.

Marrocos faz história na competição. A seleção africana terminou a fase de grupos na segunda colocação de sua chave, eliminou a Holanda nos pênaltis nos 16 avos e goleou o Canadá por 3 a 0 nas oitavas de final.

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Resultados das oitavas de final

  • Canadá 0 x 3 Marrocos
  • Paraguai 0 x 1 França
  • Brasil 1 x 2 Noruega
  • México 2 x 3 Inglaterra
  • Portugal 0 x 1 Espanha
  • Estados Unidos 1 x 4 Bélgica
  • Argentina 3 x 2 Egito
  • Suíça (4) 0 x 0 (3) Colômbia

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Próximos jogos das quartas de final

Quinta-feira (09/07)

  • França x Marrocos – 17h

Sexta-feira (10/07)

  • Espanha x Bélgica – 16h

Sábado (11/07)

  • Noruega x Inglaterra – 18h
  • Argentina x Suíça – 22h

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