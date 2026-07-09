Qual jogo da Copa passa no SBT hoje (09/07)? Veja horário e onde assistir as quartas de final
Primeiro jogo das quartas de final coloca frente a frente franceses e marroquinos na briga por uma vaga entre os quatro melhores do Mundial
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A Copa do Mundo de 2026 entra em uma nova fase nesta quinta-feira (9), com o início das quartas de final. O primeiro confronto reúne França e Marrocos, em Boston, valendo vaga entre os quatro melhores da competição.
Na programação do SBT/TV Jornal, o duelo terá transmissão ao vivo para todo o Brasil. O vencedor enfrentará Espanha ou Bélgica, que jogam nesta sexta-feira (10), pela outra chave das quartas de final.
O SBT transmite jogo da Copa do Mundo hoje (09/07)?
Sim. O SBT transmite apenas uma partida nesta quinta-feira (09).
França x Marrocos
- Onde assistir: SBT, Globo, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: Boston Stadium, em Boston (EUA)
Como chegam as seleções
A França chega às quartas de final com uma das melhores campanhas do Mundial. Os franceses venceram todos os jogos da fase de grupos, eliminaram a Suécia por 3 a 0 nos 16 avos de final e passaram pelo Paraguai por 1 a 0 nas oitavas.
Já Marrocos faz história na competição. A seleção africana terminou a fase de grupos na segunda colocação de sua chave, eliminou a Holanda nos pênaltis nos 16 avos e goleou o Canadá por 3 a 0 nas oitavas de final.
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Resultados das oitavas de final
- Canadá 0 x 3 Marrocos
- Paraguai 0 x 1 França
- Brasil 1 x 2 Noruega
- México 2 x 3 Inglaterra
- Portugal 0 x 1 Espanha
- Estados Unidos 1 x 4 Bélgica
- Argentina 3 x 2 Egito
- Suíça (4) 0 x 0 (3) Colômbia
Próximos jogos das quartas de final
Quinta-feira (09/07)
- França x Marrocos – 17h
Sexta-feira (10/07)
- Espanha x Bélgica – 16h
Sábado (11/07)
- Noruega x Inglaterra – 18h
- Argentina x Suíça – 22h