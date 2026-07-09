Juventude x Vila Nova: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 17ª rodada da Série B

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Em momentos diferentes na competição, os times entram em campo buscando um resultado importante para a sequência da temporada

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Juventude e Vila Nova se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 19h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O confronto reúne duas equipes que brigam na parte de cima da tabela. Enquanto o Juventude tenta se manter no G-6, o Vila Nova busca recuperar a liderança da competição após o Criciúma vencer na abertura da rodada.

Como chegam as equipes

O Juventude vive um bom momento na Série B. A equipe ocupa a sexta colocação, com 26 pontos, somando sete vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Além disso, o clube gaúcho chega embalado por quatro partidas consecutivas sem perder, com três vitórias e um empate no período.

Jogando em casa, o Verdão tenta aproveitar a boa fase para entrar de vez na disputa pelas primeiras posições da tabela.

Já o Vila Nova iniciou a rodada como líder da Série B, mas foi ultrapassado pelo Criciúma, que venceu seu compromisso e chegou aos 33 pontos.

Com 31 pontos, o Tigre precisa vencer fora de casa para retomar a primeira colocação. A equipe goiana chega motivada após derrotar o São Bernardo na rodada passada, mas vem de uma montanha-russa nos resultados, com

Onde assistir Juventude x Vila Nova ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:

TV fechada: ESPN



ESPN Streaming: Disney+



Prováveis escalações

Juventude (Técnico: Maurício Barbieri)

Jandrei; Gabriel Pinheiro, Messias e Marcos Paulo; Raí Silva, Lucas Mineiro, Raí e Patryck; Fábio Lima, MP e Alisson Safira.

Vila Nova (Técnico: Guto Ferreira)

Helton Leite; Hayner, Tiago Pagnussat, Anderson Jesus e Higor; Nathan Camargo, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Bruno Xavier, André Luís e Janderson.

Arbitragem

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG) Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)

Guilherme Dias Camilo (MG) Assistente 2: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) Quarto árbitro: Jonathan Giovanella Vivian (RS)

Jonathan Giovanella Vivian (RS) VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

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