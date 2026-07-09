Jogos da Copa do Mundo hoje (10/07): veja horários e onde assistir às quartas de final
Seleções se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 em busca de um lugar entre os quatro melhores do torneio
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As quartas de final da Copa do Mundo de 2026 tem sequência nesta sexta-feira (10). Espanha e Bélgica entram em campo às 16h (de Brasília), em Los Angeles, valendo uma vaga entre os quatro melhores do Mundial.
Quem vencer o confronto garante presença na semifinal e enfrentará a França, que eliminou Marrocos por 2 a 0 na abertura das quartas de final.
Jogos de hoje da Copa do Mundo de 2026
Espanha x Bélgica
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Los Angeles Stadium, Los Angeles (EUA)
- Onde assistir: SBT, Globo, ge tv, SporTV, NSports e CazéTV
Como chegam os times para o mata-mata
A Espanha faz uma campanha impecável na Copa do Mundo. A equipe terminou a fase de grupos na liderança do Grupo H, com duas vitórias e um empate, sem sofrer gols.
No mata-mata, confirmou o favoritismo ao vencer a Áustria por 3 a 0 nos 16 avos de final e eliminar Portugal por 1 a 0 nas oitavas. Até o momento, a seleção espanhola segue sem ser vazada no torneio.
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A Bélgica avançou na liderança do Grupo G, somando uma vitória e dois empates. Nos 16 avos de final, protagonizou uma grande reação diante do Senegal, virou um placar de 2 a 0 e venceu por 3 a 2 na prorrogação. Já nas oitavas, a equipe fez uma atuação dominante e goleou os Estados Unidos por 4 a 1 para garantir vaga nas quartas.
Resultados das quartas de final
- França 2 x 0 Marrocos
Jogos restantes das quartas de final
Sexta-feira (10/07)
- 16h – Espanha x Bélgica
Sábado (11/07)
- 18h – Noruega x Inglaterra
- 22h – Argentina x Suíça
Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2026
A Copa do Mundo de 2026 vem sendo transmitida em diferentes plataformas no Brasil, com jogos divididos entre TV aberta, TV por assinatura e streaming.
- TV aberta: Globo e SBT
- TV por assinatura: SporTV
- Streaming e plataformas digitais: CazéTV, ge tv e N Sports
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