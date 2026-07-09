Jogos da Copa do Mundo hoje (09/07): veja horários e onde assistir às quartas de final

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Primeiro duelo das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 acontece nesta quinta-feira (9), em Boston; Semifinais começam na terça-feira (14)

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A Copa do Mundo de 2026 inicia nesta quinta-feira (9) a fase de quartas de final. Após a definição dos oito classificados, França e Marrocos abrem a nova etapa da competição em busca de uma vaga nas semifinais do Mundial.

A partida será disputada às 17h (de Brasília), no Boston Stadium, nos Estados Unidos. Quem avançar enfrentará na semifinal o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica, marcado para esta sexta-feira (10).

Jogos de hoje da Copa do Mundo de 2026

França x Marrocos

Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Boston Stadium, Boston (EUA)

Boston Stadium, Boston (EUA) Onde assistir: SBT, Globo, ge tv, SporTV, NSports e CazéTV

Como chegam os times para o mata-mata

A França chega embalada após uma campanha praticamente perfeita na competição. Os franceses terminaram a fase de grupos com 100% de aproveitamento, vencendo todas as três partidas e garantindo a liderança do Grupo I.

No mata-mata, a equipe eliminou a Suécia por 3 a 0 nos 16 avos de final e, em seguida, superou o Paraguai por 1 a 0 nas oitavas. Até aqui, a seleção francesa soma 14 gols marcados e apenas dois sofridos em toda a Copa.

Já Marrocos vem confirmando o bom momento vivido nos últimos anos. A equipe africana terminou a fase de grupos na segunda colocação da chave, atrás apenas do Brasil, mas com a mesma pontuação.

Nos 16 avos de final, os marroquinos eliminaram a Holanda nos pênaltis após empate no tempo regulamentar. Nas oitavas, fizeram uma atuação dominante e venceram o Canadá por 3 a 0. Ao todo, Marrocos marcou 10 gols e sofreu apenas quatro no Mundial.

Resultados das oitavas de final



Canadá 0 x 3 Marrocos



Paraguai 0 x 1 França



Brasil 1 x 2 Noruega



México 2 x 3 Inglaterra



Portugal 0 x 1 Espanha



Estados Unidos 1 x 4 Bélgica



Argentina 3 x 2 Egito



x 2 Egito Suíça 0 (4) x (3) 0 Colômbia

Jogos das quartas de final

Quinta-feira (09/07)



17h – França x Marrocos

Sexta-feira (10/07)



16h – Espanha x Bélgica

Sábado (11/07)



18h – Noruega x Inglaterra



22h – Argentina x Suíça

Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 vem sendo transmitida em diferentes plataformas no Brasil, com jogos divididos entre TV aberta, TV por assinatura e streaming.

TV aberta: Globo e SBT

Globo e SBT TV por assinatura: SporTV

SporTV Streaming e plataformas digitais: CazéTV, ge tv e N Sports

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