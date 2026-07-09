Jogos da Copa do Mundo hoje (09/07): veja horários e onde assistir às quartas de final
Primeiro duelo das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 acontece nesta quinta-feira (9), em Boston; Semifinais começam na terça-feira (14)
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A Copa do Mundo de 2026 inicia nesta quinta-feira (9) a fase de quartas de final. Após a definição dos oito classificados, França e Marrocos abrem a nova etapa da competição em busca de uma vaga nas semifinais do Mundial.
A partida será disputada às 17h (de Brasília), no Boston Stadium, nos Estados Unidos. Quem avançar enfrentará na semifinal o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica, marcado para esta sexta-feira (10).
Jogos de hoje da Copa do Mundo de 2026
França x Marrocos
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: Boston Stadium, Boston (EUA)
- Onde assistir: SBT, Globo, ge tv, SporTV, NSports e CazéTV
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Como chegam os times para o mata-mata
A França chega embalada após uma campanha praticamente perfeita na competição. Os franceses terminaram a fase de grupos com 100% de aproveitamento, vencendo todas as três partidas e garantindo a liderança do Grupo I.
No mata-mata, a equipe eliminou a Suécia por 3 a 0 nos 16 avos de final e, em seguida, superou o Paraguai por 1 a 0 nas oitavas. Até aqui, a seleção francesa soma 14 gols marcados e apenas dois sofridos em toda a Copa.
Já Marrocos vem confirmando o bom momento vivido nos últimos anos. A equipe africana terminou a fase de grupos na segunda colocação da chave, atrás apenas do Brasil, mas com a mesma pontuação.
Nos 16 avos de final, os marroquinos eliminaram a Holanda nos pênaltis após empate no tempo regulamentar. Nas oitavas, fizeram uma atuação dominante e venceram o Canadá por 3 a 0. Ao todo, Marrocos marcou 10 gols e sofreu apenas quatro no Mundial.
Resultados das oitavas de final
- Canadá 0 x 3 Marrocos
- Paraguai 0 x 1 França
- Brasil 1 x 2 Noruega
- México 2 x 3 Inglaterra
- Portugal 0 x 1 Espanha
- Estados Unidos 1 x 4 Bélgica
- Argentina 3 x 2 Egito
- Suíça 0 (4) x (3) 0 Colômbia
Jogos das quartas de final
Quinta-feira (09/07)
- 17h – França x Marrocos
Sexta-feira (10/07)
- 16h – Espanha x Bélgica
Sábado (11/07)
- 18h – Noruega x Inglaterra
- 22h – Argentina x Suíça
Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2026
A Copa do Mundo de 2026 vem sendo transmitida em diferentes plataformas no Brasil, com jogos divididos entre TV aberta, TV por assinatura e streaming.
- TV aberta: Globo e SBT
- TV por assinatura: SporTV
- Streaming e plataformas digitais: CazéTV, ge tv e N Sports
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