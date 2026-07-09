CazéTV ao vivo hoje (10/07): veja quais jogos da Copa do Mundo passam no canal
A CazéTV exibe ao vivo o segundo duelo das quartas de final da Copa do Mundo, disputado nos Estados Unidos; O vencedor enfrenta a França na semifinal
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Copa do Mundo de 2026 segue nesta sexta-feira (10) com mais um confronto das quartas de final. Espanha e Bélgica entram em campo em Los Angeles para decidir quem enfrentará a França na semifinal do Mundial.
A CazéTV transmite a partida ao vivo e gratuitamente, mantendo a cobertura completa do Mundial. O duelo reúne duas seleções que chegam embaladas após eliminarem Portugal e Estados Unidos, respectivamente.
Jogo da CazéTV hoje (10/07)
Espanha x Bélgica (clique para assistir)
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Estádio de Los Angeles, em Los Angeles (EUA)
- Onde assistir: Globo, SBT, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV
Como chegam as seleções
Espanha x Bélgica
A Espanha segue invicta e sem sofrer gols na Copa do Mundo de 2026. A equipe terminou a fase de grupos na liderança do Grupo H e confirmou o bom momento ao eliminar a Áustria por 3 a 0 nos 16 avos de final e vencer Portugal por 1 a 0 nas oitavas.
A Bélgica também chega fortalecida ao duelo. Depois de liderar o Grupo G, os belgas protagonizaram uma virada sobre Senegal na prorrogação e, na sequência, aplicaram uma goleada por 4 a 1 sobre os Estados Unidos para garantir presença entre os oito melhores da competição.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Como assistir à CazéTV?
A CazéTV pode ser acompanhada gratuitamente pelo YouTube, além de aplicativos compatíveis para celulares, computadores e smart TVs. Basta ter acesso à internet para acompanhar as transmissões ao vivo da Copa do Mundo.
Quem narra os jogos da Copa na CazéTV?
A equipe da CazéTV conta com narradores, comentaristas e repórteres espalhados pelas cidades-sede da competição. Luis Felipe Freitas é o principal narrador do canal durante a Copa do Mundo, liderando as transmissões dos principais jogos do torneio.
Além dele, também participam das narrações nomes como Fernando Nardini, Marcelo Hazan, Raony Pacheco, Gonçalo Luiz e Alezudo.
A emissora aposta ainda na presença de ex-jogadores como comentaristas. Nenê, Rodrigo Caio, Ricardo Quaresma, Elias e Djalminha estão entre os profissionais confirmados.
Nos Estados Unidos, Romário, Fernanda Gentil, Guilherme Beltrão, Chico Moedas e Isabela Pagliari acompanham de perto a competição. Já Diogo Defante fica responsável pelos conteúdos de humor e entretenimento.
Entre no canal do WhatsApp dos jogos de hoje!
Resultados das quartas de final
- França 2 x 0 Marrocos
Jogos das quartas de final
Sexta-feira (10/07)
- Espanha x Bélgica – 16h
Sábado (11/07)
- Noruega x Inglaterra – 18h
- Argentina x Suíça – 22h
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!