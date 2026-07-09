CazéTV ao vivo hoje (10/07): veja quais jogos da Copa do Mundo passam no canal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

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A CazéTV exibe ao vivo o segundo duelo das quartas de final da Copa do Mundo, disputado nos Estados Unidos; O vencedor enfrenta a França na semifinal

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A Copa do Mundo de 2026 segue nesta sexta-feira (10) com mais um confronto das quartas de final. Espanha e Bélgica entram em campo em Los Angeles para decidir quem enfrentará a França na semifinal do Mundial.

A CazéTV transmite a partida ao vivo e gratuitamente, mantendo a cobertura completa do Mundial. O duelo reúne duas seleções que chegam embaladas após eliminarem Portugal e Estados Unidos, respectivamente.

Jogo da CazéTV hoje (10/07)



Horário: 16h (de Brasília)



16h (de Brasília) Local: Estádio de Los Angeles, em Los Angeles (EUA)

Estádio de Los Angeles, em Los Angeles (EUA) Onde assistir: Globo, SBT, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV

Como chegam as seleções

Espanha x Bélgica

A Espanha segue invicta e sem sofrer gols na Copa do Mundo de 2026. A equipe terminou a fase de grupos na liderança do Grupo H e confirmou o bom momento ao eliminar a Áustria por 3 a 0 nos 16 avos de final e vencer Portugal por 1 a 0 nas oitavas.

A Bélgica também chega fortalecida ao duelo. Depois de liderar o Grupo G, os belgas protagonizaram uma virada sobre Senegal na prorrogação e, na sequência, aplicaram uma goleada por 4 a 1 sobre os Estados Unidos para garantir presença entre os oito melhores da competição.

Como assistir à CazéTV?



A CazéTV pode ser acompanhada gratuitamente pelo YouTube, além de aplicativos compatíveis para celulares, computadores e smart TVs. Basta ter acesso à internet para acompanhar as transmissões ao vivo da Copa do Mundo.

Quem narra os jogos da Copa na CazéTV?



A equipe da CazéTV conta com narradores, comentaristas e repórteres espalhados pelas cidades-sede da competição. Luis Felipe Freitas é o principal narrador do canal durante a Copa do Mundo, liderando as transmissões dos principais jogos do torneio.

Além dele, também participam das narrações nomes como Fernando Nardini, Marcelo Hazan, Raony Pacheco, Gonçalo Luiz e Alezudo.

A emissora aposta ainda na presença de ex-jogadores como comentaristas. Nenê, Rodrigo Caio, Ricardo Quaresma, Elias e Djalminha estão entre os profissionais confirmados.

Nos Estados Unidos, Romário, Fernanda Gentil, Guilherme Beltrão, Chico Moedas e Isabela Pagliari acompanham de perto a competição. Já Diogo Defante fica responsável pelos conteúdos de humor e entretenimento.

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Resultados das quartas de final

França 2 x 0 Marrocos

Jogos das quartas de final

Sexta-feira (10/07)

Espanha x Bélgica – 16h

Sábado (11/07)

Noruega x Inglaterra – 18h



Argentina x Suíça – 22h

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