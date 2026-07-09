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CazéTV ao vivo hoje (09/07): veja quais jogos da Copa do Mundo passam no canal

Canal exibe primeiro duelo das quartas de final nesta quinta-feira (9); O jogo definirá a primeira seleção classificada para as semifinais do Mundial

Por Lucas Valle Publicado em 09/07/2026 às 10:22
- Arte/Blog do Torcedor

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As quartas de final da Copa do Mundo de 2026 começam nesta quinta-feira (9). França e Marrocos fazem o primeiro confronto da fase, em duelo que define o primeiro semifinalista do Mundial.

A partida terá transmissão da CazéTV, que segue exibindo todos os jogos do Mundial. Quem avançar encara o vencedor de Espanha x Bélgica, confronto marcado para sexta-feira (10).

 

Jogo da CazéTV hoje (09/07)

França x Marrocos (clique para assistir)

  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Estádio de Boston, em Boston (EUA)
  • Onde assistir: Globo, SBT, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV

Como chegam as seleções

França x Marrocos

A França chega às quartas de final mantendo uma campanha bastante sólida. A seleção venceu todos os jogos da fase de grupos, eliminou a Suécia nos 16 avos de final e passou pelo Paraguai nas oitavas. O ataque francês já marcou 14 gols no torneio, enquanto a defesa sofreu apenas dois, números que colocam a equipe entre as mais consistentes da competição.

Marrocos também foi destaque no torneio. Após terminar a fase de grupos com a mesma pontuação do Brasil, a seleção marroquina eliminou a Holanda nos pênaltis e goleou o Canadá por 3 a 0 nas oitavas de final. Com 10 gols marcados e apenas quatro sofridos, os africanos tentam manter a surpreendente trajetória rumo às semifinais.

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Como assistir à CazéTV?

A CazéTV pode ser acompanhada gratuitamente pelo YouTube, além de aplicativos compatíveis para celulares, computadores e smart TVs. Basta ter acesso à internet para acompanhar as transmissões ao vivo da Copa do Mundo.

Quem narra os jogos da Copa na CazéTV?

A equipe da CazéTV conta com narradores, comentaristas e repórteres espalhados pelas cidades-sede da competição. Luis Felipe Freitas é o principal narrador do canal durante a Copa do Mundo, liderando as transmissões dos principais jogos do torneio.

Além dele, também participam das narrações nomes como Fernando Nardini, Marcelo Hazan, Raony Pacheco, Gonçalo Luiz e Alezudo.

A emissora aposta ainda na presença de ex-jogadores como comentaristas. Nenê, Rodrigo Caio, Ricardo Quaresma, Elias e Djalminha estão entre os profissionais confirmados.

Nos Estados Unidos, Romário, Fernanda Gentil, Guilherme Beltrão, Chico Moedas e Isabela Pagliari acompanham de perto a competição. Já Diogo Defante fica responsável pelos conteúdos de humor e entretenimento.

Resultados das oitavas de final

  • Canadá 0 x 3 Marrocos
  • Paraguai 0 x 1 França
  • Brasil 1 x 2 Noruega
  • México 2 x 3 Inglaterra
  • Portugal 0 x 1 Espanha
  • Estados Unidos 1 x 4 Bélgica
  • Argentina 3 x 2 Egito
  • Suíça (4) 0 x 0 (3) Colômbia

Jogos das quartas de final

Quinta-feira (09/07)

  • França x Marrocos – 17h

Sexta-feira (10/07)

  • Espanha x Bélgica – 16h

Sábado (11/07)

  • Noruega x Inglaterra – 18h
  • Argentina x Suíça – 22h

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