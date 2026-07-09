Argentina x Suiça: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas quartas de final da Copa do Mundo
Messi tenta manter o protagonismo da Argentina, enquanto a Suíça busca surpreender para garantir vaga entre os quatro melhores da Copa do Mundo
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Argentina e Suíça se enfrentam neste sábado (11), às 22h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos, e vale vaga entre os quatro melhores da competição.
A seleção argentina chega embalada após manter os 100% de aproveitamento no Mundial, enquanto a Suíça tenta seguir surpreendendo depois de eliminar a Colômbia nos pênaltis.
Como chegam as seleções
Argentina
A seleção sul-americana fez uma campanha perfeita na fase de grupos, terminando na liderança do Grupo J com três vitórias e apenas um gol sofrido.
No mata-mata, porém, precisou superar momentos de dificuldade. Nos 16 avos de final, empatou com Cabo Verde no tempo regulamentar e garantiu a classificação apenas na prorrogação. Já nas oitavas, saiu perdendo por 2 a 0 para o Egito, mas reagiu com três gols em menos de 15 minutos, conquistando uma virada por 3 a 2.
O principal destaque da equipe é Lionel Messi. O camisa 10 divide a artilharia da Copa do Mundo com Kylian Mbappé, ambos com oito gols, porém o argentino tem um jogo a menos.
Suíça
A seleção europeia também terminou a fase de grupos na liderança do Grupo B, somando sete pontos, com duas vitórias e um empate. Nos 16 avos de final, venceu a Argélia por 2 a 0. Já nas oitavas, empatou sem gols com a Colômbia no tempo regulamentar e na prorrogação, garantindo a classificação nas cobranças de pênaltis.
O principal desfalque pode ser o atacante Johan Manzambi. O camisa 9 sofreu uma lesão no joelho direito durante a preparação para as oitavas de final, voltou a treinar separadamente nos últimos dias, mas ainda é tratado como dúvida e deve permanecer fora da equipe. A expectativa é de que esteja disponível em uma eventual semifinal.
Caso Manzambi não atue, as principais referências ofensivas da Suíça serão Breel Embolo, que soma dois gols e duas assistências na Copa, e Rubén Vargas, autor de dois gols e uma assistência no torneio.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Quem avançar enfrentará na semifinal o vencedor do confronto entre Noruega e Inglaterra.
Onde assistir Argentina x Suíça
A partida entre Argentina x Suíça pelas oitavas de final terá transmissão exclusiva da CazéTV (Clique para assistir)
Prováveis escalações
Argentina (Técnico: Lionel Scaloni)
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister e Lionel Messi; Julián Álvarez.
- Sem desfalques confirmados.
Suíça (Técnico: Murat Yakin)
Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji e Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Ardon Jashari, Fabian Rieder e Dan Ndoye; Breel Embolo.
- Desfalques: Luca Jaquez
- Dúvida: Johan Manzambi e Michel Aebischer
Arbitragem
- Árbitro: João Pinheiro (Portugal)
- Assistente 1: Bruno Jesus (Portugal)
- Assistente 2: Luciano Maia (Portugal)
- 4° árbitro: Drew Fischer (Canadá)
- VAR: Não confirmado
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!