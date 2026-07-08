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Por que não tem jogo da Copa do Mundo hoje (08/07)? Veja quando o Mundial retorna

Após o encerramento das oitavas de final, a Copa do Mundo de 2026 faz uma pausa de um dia antes do início das quartas de final

Por Lucas Valle Publicado em 08/07/2026 às 8:35
- Divulgação/Fifa

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Quem procurou jogos da Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira (8) percebeu uma ausência na programação. Isso porque o Mundial faz uma pausa de um dia após o encerramento das oitavas de final, antes do início das quartas, que começam nesta quinta-feira (9).

A interrupção faz parte do calendário oficial da Fifa e tem como objetivo oferecer um intervalo para recuperação física das seleções classificadas, além de facilitar a logística de deslocamento entre as cidades-sede. 

Quando a Copa do Mundo volta?

A bola volta a rolar nesta quinta-feira (9), com o primeiro confronto das quartas de final.

Jogos das quartas de final

Quinta-feira (09/07)

  • França x Marrocos - 17h (de Brasília) - Estádio de Boston (EUA)

Sexta-feira (10/07)

  • Espanha x Bélgica - 16h (de Brasília) - Estádio de Los Angeles (EUA)

Sábado (11/07)

  • Noruega x Inglaterra - 18h (de Brasília) - Estádio de Miami (EUA)
  • Argentina x Suíça - 22h (de Brasília) - Estádio de Kansas City (EUA)

 

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Resultados das oitavas de final

  • Canadá 0 x 3 Marrocos
  • Paraguai 0 x 1 França
  • Brasil 1 x 2 Noruega
  • México 2 x 3 Inglaterra
  • Portugal 0 x 1 Espanha
  • Estados Unidos 1 x 4 Bélgica
  • Argentina 3 x 1 Egito
  • Suíça 1 x 0 Colômbia

Artilharia da Copa do Mundo 2026

A disputa pela Chuteira de Ouro também segue acirrada. Confira os principais goleadores do torneio:

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  • Lionel Messi (Argentina) - 8 gols
  • Kylian Mbappé (França) - 7 gols
  • Erling Haaland (Noruega) - 7 gols
  • Harry Kane (Inglaterra) - 6 gols
  • Vinícius Júnior (Brasil) - 4 gols*
  • Julián Quiñones (México) - 4 gols
  • Jude Bellingham (Inglaterra) - 4 gols
  • Mikel Oyarzabal (Espanha) - 4 gols
  • Ousmane Dembélé (França) - 4 gols
  • Ismaïla Sarr (Senegal) - 4 gols*

*Jogadores já eliminados da Copa do Mundo de 2026

Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 vem sendo transmitida em diferentes plataformas no Brasil, com jogos divididos entre TV aberta, TV por assinatura e streaming.

  • TV aberta: Globo e SBT
  • TV por assinatura: SporTV
  • Streaming e plataformas digitais: CazéTV, ge tv e N Sports

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