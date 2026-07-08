Por que não tem jogo da Copa do Mundo hoje (08/07)? Veja quando o Mundial retorna
Após o encerramento das oitavas de final, a Copa do Mundo de 2026 faz uma pausa de um dia antes do início das quartas de final
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Quem procurou jogos da Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira (8) percebeu uma ausência na programação. Isso porque o Mundial faz uma pausa de um dia após o encerramento das oitavas de final, antes do início das quartas, que começam nesta quinta-feira (9).
A interrupção faz parte do calendário oficial da Fifa e tem como objetivo oferecer um intervalo para recuperação física das seleções classificadas, além de facilitar a logística de deslocamento entre as cidades-sede.
Quando a Copa do Mundo volta?
A bola volta a rolar nesta quinta-feira (9), com o primeiro confronto das quartas de final.
Jogos das quartas de final
Quinta-feira (09/07)
- França x Marrocos - 17h (de Brasília) - Estádio de Boston (EUA)
Sexta-feira (10/07)
- Espanha x Bélgica - 16h (de Brasília) - Estádio de Los Angeles (EUA)
Sábado (11/07)
- Noruega x Inglaterra - 18h (de Brasília) - Estádio de Miami (EUA)
- Argentina x Suíça - 22h (de Brasília) - Estádio de Kansas City (EUA)
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Resultados das oitavas de final
- Canadá 0 x 3 Marrocos
- Paraguai 0 x 1 França
- Brasil 1 x 2 Noruega
- México 2 x 3 Inglaterra
- Portugal 0 x 1 Espanha
- Estados Unidos 1 x 4 Bélgica
- Argentina 3 x 1 Egito
- Suíça 1 x 0 Colômbia
Artilharia da Copa do Mundo 2026
A disputa pela Chuteira de Ouro também segue acirrada. Confira os principais goleadores do torneio:
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- Lionel Messi (Argentina) - 8 gols
- Kylian Mbappé (França) - 7 gols
- Erling Haaland (Noruega) - 7 gols
- Harry Kane (Inglaterra) - 6 gols
- Vinícius Júnior (Brasil) - 4 gols*
- Julián Quiñones (México) - 4 gols
- Jude Bellingham (Inglaterra) - 4 gols
- Mikel Oyarzabal (Espanha) - 4 gols
- Ousmane Dembélé (França) - 4 gols
- Ismaïla Sarr (Senegal) - 4 gols*
*Jogadores já eliminados da Copa do Mundo de 2026
Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2026
A Copa do Mundo de 2026 vem sendo transmitida em diferentes plataformas no Brasil, com jogos divididos entre TV aberta, TV por assinatura e streaming.
- TV aberta: Globo e SBT
- TV por assinatura: SporTV
- Streaming e plataformas digitais: CazéTV, ge tv e N Sports
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