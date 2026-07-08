Ponte Preta x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 17ª rodada da Série B
Enquanto a Ponte busca reação para seguir viva na luta contra o Z-4, o Criciúma tenta entrar no G-2 da Série B do Campeonato Brasileiro
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Ponte Preta e Criciúma se enfrentam às 20h (de Brasília) desta quarta-feira (8), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O confronto coloca frente a frente equipes que vivem momentos completamente distintos na competição. Enquanto a Macaca tenta iniciar uma reação para deixar a zona de rebaixamento, o Tigre chega embalado por uma longa sequência invicta e brigando pelas primeiras posições da tabela.
Como chegam as equipes
A Ponte Preta atravessa uma das piores fases da Série B. Vice-lanterna da competição, com apenas oito pontos, a equipe conquistou somente um ponto nos últimos 10 jogos. Nesse período, marcou apenas cinco gols e sofreu 23, acumulando uma sequência negativa que aumenta cada vez mais a pressão sobre o elenco.
A Macaca busca interromper a sequência negativa e diminuir a distância para deixar a zona de rebaixamento. Atualmente a distância para o primeiro time fora da zona é de 10 pontos.
Já o Criciúma vive situação oposta. O Tigre ocupa a terceira colocação, com 30 pontos, e chega embalado por 11 partidas de invencibilidade. Neste tempo, são seis vitórias e cinco empates, além de 13 gols marcados e apenas seis sofridos. A equipe catarinense também não sofre gols há três partidas consecutivas.
O Tigre tenta manter a boa fase e busca entrar no G-6 nesta rodada da Série B. Atualmente o Criciuma está empatado em pontos com o Novorizontino (30) e com um a menos que o Vila Nova (31).
Onde assistir Ponte Preta x Criciúma ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
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Prováveis escalações
Ponte Preta (Técnico: Márcio Zanardi)
Guilherme Viana; Lucas Cunha, Márcio Silva e Diego Leão; Thalys, André Lima, Danilo Barcelos, Elvis e Kevyson; Baianinho e Brandão.
Criciúma (Técnico: Eduardo Baptista)
Airton; Bruno Alves, Rodrigo e Luciano Castán; Willean Lepo, Eduardo, Gui Lobo e Marcelo Hermes; Otero, Fellipe Mateus e Waguininho.
Arbitragem
- Árbitro: Wiomar Santana de Oliveira (AL)
- Assistente 1: Luis Carlos de Franca Costa (RN)
- Assistente 2: Rondinelle dos Santos Tavares (AL)
- Quarto árbitro:
- VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE)
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