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Ponte Preta x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 17ª rodada da Série B

Enquanto a Ponte busca reação para seguir viva na luta contra o Z-4, o Criciúma tenta entrar no G-2 da Série B do Campeonato Brasileiro

Por Lucas Valle Publicado em 08/07/2026 às 10:00
Ponte Preta e Criciúma se enfrentam pela 17ª rodada da Série B
Ponte Preta e Criciúma se enfrentam pela 17ª rodada da Série B - Arte/Blog do Torcedor

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Ponte Preta e Criciúma se enfrentam às 20h (de Brasília) desta quarta-feira (8), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O confronto coloca frente a frente equipes que vivem momentos completamente distintos na competição. Enquanto a Macaca tenta iniciar uma reação para deixar a zona de rebaixamento, o Tigre chega embalado por uma longa sequência invicta e brigando pelas primeiras posições da tabela.

Como chegam as equipes

A Ponte Preta atravessa uma das piores fases da Série B. Vice-lanterna da competição, com apenas oito pontos, a equipe conquistou somente um ponto nos últimos 10 jogos. Nesse período, marcou apenas cinco gols e sofreu 23, acumulando uma sequência negativa que aumenta cada vez mais a pressão sobre o elenco.

A Macaca busca interromper a sequência negativa e diminuir a distância para deixar a zona de rebaixamento. Atualmente a distância para o primeiro time fora da zona é de 10 pontos. 

Já o Criciúma vive situação oposta. O Tigre ocupa a terceira colocação, com 30 pontos, e chega embalado por 11 partidas de invencibilidade. Neste tempo, são seis vitórias e cinco empates, além de 13 gols marcados e apenas seis sofridos. A equipe catarinense também não sofre gols há três partidas consecutivas.

O Tigre tenta manter a boa fase e busca entrar no G-6 nesta rodada da Série B. Atualmente o Criciuma está empatado em pontos com o Novorizontino (30) e com um a menos que o Vila Nova (31). 

Onde assistir Ponte Preta x Criciúma ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:

  • TV fechada: ESPN
  • Streaming: Disney+

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Prováveis escalações

Ponte Preta (Técnico: Márcio Zanardi)

Guilherme Viana; Lucas Cunha, Márcio Silva e Diego Leão; Thalys, André Lima, Danilo Barcelos, Elvis e Kevyson; Baianinho e Brandão.

Criciúma (Técnico: Eduardo Baptista)

Airton; Bruno Alves, Rodrigo e Luciano Castán; Willean Lepo, Eduardo, Gui Lobo e Marcelo Hermes; Otero, Fellipe Mateus e Waguininho.

Arbitragem

  • Árbitro: Wiomar Santana de Oliveira (AL)
  • Assistente 1: Luis Carlos de Franca Costa (RN)
  • Assistente 2: Rondinelle dos Santos Tavares (AL)
  • Quarto árbitro: 
  • VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE)

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