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Lausanne x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário, prováveis escalações e desfalques do amistoso

Rubro-Negro disputa o segundo amistoso da intertemporada em Portugal visando a retomada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2026

Por Lucas Valle Publicado em 08/07/2026 às 12:23 | Atualizado em 08/07/2026 às 12:24
Lausanne e Flamengo se enfrentam em amistoso internacional
Lausanne e Flamengo se enfrentam em amistoso internacional - Arte/Blog do Torcedor

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O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (8), às 16h30 (de Brasília), para enfrentar o Lausanne, da Suíça, em mais um amistoso da intertemporada realizada em Portugal. A partida será disputada no Estádio Algarve e faz parte da preparação rubro-negra para a retomada do Campeonato Brasileiro.

Após empatar por 2 a 2 com o River Plate no primeiro teste da pré-temporada, a equipe comandada por Leonardo Jardim busca a primeira vitória em solo europeu.

 

Como chegam as equipes

O Flamengo faz sua segunda partida durante a intertemporada em Portugal. No primeiro amistoso, empatou por 2 a 2 com o River Plate, em um duelo marcado por diversos testes promovidos pelo técnico Leonardo Jardim.

Na temporada, o Rubro-Negro faz boa campanha nas principais competições. Na Libertadores, avançou ao mata-mata de forma invicta, terminando na liderança do grupo. No Brasileirão, ocupa a segunda colocação, sete pontos atrás do Palmeiras, mas com um jogo a menos.

Já na Copa do Brasil, o Flamengo foi eliminado pelo Vitória ainda nos 16 avos de final. Em contrapartida, conquistou o título do Campeonato Carioca ao superar o Fluminense na decisão.

O Lausanne inicia a preparação para a nova temporada após terminar apenas na nona colocação do Campeonato Suíço. A equipe agora é comandada pelo técnico Luka Elsner e tenta deixar para trás a sequência de quatro derrotas consecutivas que marcou o fim da última temporada.

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Onde assistir Lausanne x Flamengo ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:

  • TV aberta: Band

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Prováveis escalações

Lausanne (Técnico: Luka Elsner)

Kario Letica; Brandon Soppy, Karim Sow, Ngonzo e Morgan Poaty; Mollet, Jamie Roche e Oliver Custodio; Alban Ajdini, Lekweiry e Omar Janneh.

Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Emerson Royal, João Victor, Vitão e Ayrton Lucas; Jorginho, Erick Pulgar, Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro.

Desfalques

O Flamengo não poderá contar com Daniel Sales e Léo Ortiz, ambos lesionados na coxa, além de Lucas Paquetá, que sofreu uma lesão muscular durante a Copa do Mundo.

Também seguem ausentes os jogadores que receberam férias após a participação no Mundial: Alex Sandro, Varela, Danilo, Léo Pereira, De La Cruz, Arrascaeta, Carrascal e Plata. 

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