Fluminense x Nova Iguaçu: onde assistir ao vivo, horário, prováveis escalações e estreia de Hulk
Equipe de Luis Zubeldía realiza mais um amistoso de preparação enquanto aguarda o retorno da Série A do Campeonato Brasileiro de 2026
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira (08), às 19h (de Brasília), para enfrentar o Nova Iguaçu, em amistoso de preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Maracanã e marca o início da sequência de testes do Tricolor antes do retorno das competições oficiais.
O confronto deve marcar a estreia do atacante Hulk com a camisa do Fluminense. Confira onde assistir, prováveis escalações e os desfalques das duas equipes.
Como chegam as equipes
O Fluminense utiliza o amistoso para ganhar ritmo antes da volta do Brasileirão. A principal novidade é Hulk, reforço recém-contratado, que deve fazer sua estreia. Thiago Silva, em fase de preparação física, e Canobbio, que disputou a Copa do Mundo pelo Uruguai, seguem fora da equipe.
Na temporada, o Tricolor vive um bom momento. A equipe ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com 31 pontos, garantiu classificação às oitavas de final da Libertadores após terminar em segundo lugar no grupo e também está nas oitavas da Copa do Brasil, onde enfrentará o Vasco. No Campeonato Carioca, ficou com o vice-campeonato após perder a decisão para o Flamengo.
O Nova Iguaçu também aproveita a partida como preparação para a sequência da temporada. A equipe foi eliminada na fase de grupos da Série D e agora concentra atenções nas oitavas de final da Copa Rio, contra o América.
Onde assistir Fluminense x Nova Iguaçu ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:
- TV fechada: SporTV
- Pay-per-view: Premiere
- Streaming: GE TV
- Lausanne x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário, prováveis escalações e desfalques do amistoso
- Ponte Preta x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 17ª rodada da Série B
- Por que não tem jogo da Copa do Mundo hoje (08/07)? Veja quando o Mundial retorna
- Ranking da FIFA 2026: Brasil caiu de posição? Veja atualização após eliminação na Copa do Mundo
- Por que não tem jogo da Copa do Mundo hoje (08/07)? Veja quando o Mundial retorna
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis escalações
Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Hulk, Savarino e John Kennedy.
Nova Iguaçu (Técnico: Felipe Conceição)
Mota; Daniel Zavoli, Rian Pereira, Augusto Guse e Davi; Kauã Santos, João Paulo e Lucas Cruz; Alexandre, Leonardo e Iago.
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!