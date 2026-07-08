Fluminense x Nova Iguaçu: onde assistir ao vivo, horário, prováveis escalações e estreia de Hulk

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Equipe de Luis Zubeldía realiza mais um amistoso de preparação enquanto aguarda o retorno da Série A do Campeonato Brasileiro de 2026

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O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira (08), às 19h (de Brasília), para enfrentar o Nova Iguaçu, em amistoso de preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Maracanã e marca o início da sequência de testes do Tricolor antes do retorno das competições oficiais.

O confronto deve marcar a estreia do atacante Hulk com a camisa do Fluminense. Confira onde assistir, prováveis escalações e os desfalques das duas equipes.

Como chegam as equipes

O Fluminense utiliza o amistoso para ganhar ritmo antes da volta do Brasileirão. A principal novidade é Hulk, reforço recém-contratado, que deve fazer sua estreia. Thiago Silva, em fase de preparação física, e Canobbio, que disputou a Copa do Mundo pelo Uruguai, seguem fora da equipe.

Na temporada, o Tricolor vive um bom momento. A equipe ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com 31 pontos, garantiu classificação às oitavas de final da Libertadores após terminar em segundo lugar no grupo e também está nas oitavas da Copa do Brasil, onde enfrentará o Vasco. No Campeonato Carioca, ficou com o vice-campeonato após perder a decisão para o Flamengo.

O Nova Iguaçu também aproveita a partida como preparação para a sequência da temporada. A equipe foi eliminada na fase de grupos da Série D e agora concentra atenções nas oitavas de final da Copa Rio, contra o América.

Onde assistir Fluminense x Nova Iguaçu ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:

TV fechada: SporTV



SporTV Pay-per-view: Premiere

Premiere Streaming: GE TV



Prováveis escalações

Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Hulk, Savarino e John Kennedy.

Nova Iguaçu (Técnico: Felipe Conceição)

Mota; Daniel Zavoli, Rian Pereira, Augusto Guse e Davi; Kauã Santos, João Paulo e Lucas Cruz; Alexandre, Leonardo e Iago.

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