Qual jogo vai passar na Globo hoje (07/07)? Confira programação, onde assistir e horário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A TV Globo exibe um dos confrontos que encerram as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (7)

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Copa do Mundo de 2026 segue nesta terça-feira (7) com mais dois confrontos válidos pelas oitavas de final. As partidas vão definir os dois últimos classificados para as quartas de final e completar o chaveamento da competição.

Na programação da TV Globo, apenas um duelo terá transmissão ao vivo. O outro confronto do dia será exibido exclusivamente pela CazéTV.

Jogo da Globo hoje (07/07)

Argentina x Egito

Onde assistir: Globo, SBT, ge tv, SporTV, N Sports e CazéTV



Globo, SBT, ge tv, SporTV, N Sports e CazéTV Horário: 13h (de Brasília)



13h (de Brasília) Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

Como chegam as seleções

A Argentina fez campanha perfeita na fase de grupos, terminando na liderança do Grupo J com três vitórias. Nos 16 avos de final, precisou da prorrogação para superar Cabo Verde por 3 a 2 e garantir vaga nas oitavas.

O Egito avançou como segundo colocado do Grupo G, com uma vitória e dois empates. Na fase anterior, empatou por 1 a 1 com a Austrália no tempo normal e conquistou a classificação nas cobranças de pênaltis.

Resultados dos últimos jogos

Sábado (04/07)

Canadá 0 x 3 Marrocos



Paraguai 0 x 1 França

Domingo (05/07)

Brasil 1 x 2 Noruega



México 2 x 3 Inglaterra

Segunda-feira (06/07)

Portugal 0 x 1 Espanha

EUA 1 x 4 Bélgica

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!