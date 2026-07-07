Qual jogo vai passar na Globo hoje (07/07)? Confira programação, onde assistir e horário
A TV Globo exibe um dos confrontos que encerram as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (7)
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A Copa do Mundo de 2026 segue nesta terça-feira (7) com mais dois confrontos válidos pelas oitavas de final. As partidas vão definir os dois últimos classificados para as quartas de final e completar o chaveamento da competição.
Na programação da TV Globo, apenas um duelo terá transmissão ao vivo. O outro confronto do dia será exibido exclusivamente pela CazéTV.
Jogo da Globo hoje (07/07)
Argentina x Egito
- Onde assistir: Globo, SBT, ge tv, SporTV, N Sports e CazéTV
- Horário: 13h (de Brasília)
- Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)
Como chegam as seleções
A Argentina fez campanha perfeita na fase de grupos, terminando na liderança do Grupo J com três vitórias. Nos 16 avos de final, precisou da prorrogação para superar Cabo Verde por 3 a 2 e garantir vaga nas oitavas.
O Egito avançou como segundo colocado do Grupo G, com uma vitória e dois empates. Na fase anterior, empatou por 1 a 1 com a Austrália no tempo normal e conquistou a classificação nas cobranças de pênaltis.
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Resultados dos últimos jogos
Sábado (04/07)
- Canadá 0 x 3 Marrocos
- Paraguai 0 x 1 França
Domingo (05/07)
- Brasil 1 x 2 Noruega
- México 2 x 3 Inglaterra
Segunda-feira (06/07)
- Portugal 0 x 1 Espanha
- EUA 1 x 4 Bélgica
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