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Qual jogo vai passar na Globo hoje (07/07)? Confira programação, onde assistir e horário

A TV Globo exibe um dos confrontos que encerram as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (7)

Por Lucas Valle Publicado em 07/07/2026 às 10:28
- Arte/ Blog do Torcedor

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A Copa do Mundo de 2026 segue nesta terça-feira (7) com mais dois confrontos válidos pelas oitavas de final. As partidas vão definir os dois últimos classificados para as quartas de final e completar o chaveamento da competição.

Na programação da TV Globo, apenas um duelo terá transmissão ao vivo. O outro confronto do dia será exibido exclusivamente pela CazéTV.

Jogo da Globo hoje (07/07)

Argentina x Egito

  • Onde assistir: Globo, SBT, ge tv, SporTV, N Sports e CazéTV
  • Horário: 13h (de Brasília)
  • Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

Como chegam as seleções

A Argentina fez campanha perfeita na fase de grupos, terminando na liderança do Grupo J com três vitórias. Nos 16 avos de final, precisou da prorrogação para superar Cabo Verde por 3 a 2 e garantir vaga nas oitavas.

O Egito avançou como segundo colocado do Grupo G, com uma vitória e dois empates. Na fase anterior, empatou por 1 a 1 com a Austrália no tempo normal e conquistou a classificação nas cobranças de pênaltis.

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Resultados dos últimos jogos

Sábado (04/07)

  • Canadá 0 x 3 Marrocos
  • Paraguai 0 x 1 França

Domingo (05/07)

  • Brasil 1 x 2 Noruega
  • México 2 x 3 Inglaterra

Segunda-feira (06/07)

  • Portugal 0 x 1 Espanha 
  • EUA 1 x 4 Bélgica

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