Qual jogo da Copa passa no SBT hoje (07/07)? Veja horário e onde assistir
Emissora acompanha mais um dia da Copa do Mundo, que terá dois jogos válidos pelas oitavas de final e definirá últimos classificados para as quartas
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A Copa do Mundo de 2026 segue nesta terça-feira (7) com mais dois confrontos pelas oitavas de final. As partidas vão definir os dois últimos classificados para as quartas de final do Mundial.
Na programação do SBT/TV Jornal, apenas um dos duelos terá transmissão ao vivo. A outra partida do dia será exibida exclusivamente pela CazéTV.
O SBT transmite jogo da Copa do Mundo hoje (07/07)?
Sim. O SBT transmite apenas uma partida nesta terça-feira (07).
Argentina x Egito
- Onde assistir: SBT, Globo, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV
- Horário: 13h (de Brasília)
- Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)
Momento das seleções
A Argentina fez campanha perfeita na fase de grupos, terminando na liderança do Grupo J com três vitórias. Nos 16 avos de final, sofreu mais do que o esperado, empatou com Cabo Verde no tempo regulamentar e garantiu a classificação apenas na prorrogação.
O Egito avançou na segunda colocação do Grupo G, com uma vitória e dois empates. No primeiro mata-mata, empatou por 1 a 1 com a Austrália e conquistou a vaga nas cobranças de pênaltis.
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Programação do SBT/TV Jornal nesta terça-feira (07/07)
- 00h15 – The Noite
- 01h15 – Operação Mesquita
- 01h45 – SBT Notícias
- 06h00 – Se Liga Brasil
- 07h00 – Primeiro Impacto PE
- 08h30 – Primeiro Impacto
- 10h45 – TV Jornal Meio-Dia
- 12h15 – Vem pro Jogo | Argentina x Egito
- 13h00 – Copa do Mundo da FIFA 2026 – Argentina x Egito
- 16h00 – Fofocalizando
- 17h00 – Sortilégio
- 18h30 – O Povo na TV
- 19h15 – Escrete na Rede
- 19h45 – SBT Brasil
- 20h45 – A História de Joana – A Virgem
- 22h00 – Programa do Ratinho
- 23h30 – Balanço da Copa
Resultados dos últimos dias (06)
Sábado (04/07)
- Canadá 0 x 3 Marrocos
- Paraguai 0 x 1 França
Domingo (05/07)
- Brasil 1 x 2 Noruega
- México 2 x 3 Inglaterra
Segunda-feira (06/07)
- Portugal 0 x 1 Espanha
- EUA 1 x 4 Bélgica
Chaveamento das quartas de final
Quinta-feira (09/07)
- França x Marrocos – 17h
Sexta-feira (10/07)
- Espanha x Bélgica – 16h
Sábado (11/07)
- Noruega x Inglaterra – 18h
- Argentina ou Egito x Suíça ou Colômbia – 22h