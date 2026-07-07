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Qual jogo da Copa passa no SBT hoje (07/07)? Veja horário e onde assistir

Emissora acompanha mais um dia da Copa do Mundo, que terá dois jogos válidos pelas oitavas de final e definirá últimos classificados para as quartas

Por Lucas Valle Publicado em 07/07/2026 às 9:44
- Arte/ Blog do Torcedor

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A Copa do Mundo de 2026 segue nesta terça-feira (7) com mais dois confrontos pelas oitavas de final. As partidas vão definir os dois últimos classificados para as quartas de final do Mundial.

Na programação do SBT/TV Jornal, apenas um dos duelos terá transmissão ao vivo. A outra partida do dia será exibida exclusivamente pela CazéTV.

O SBT transmite jogo da Copa do Mundo hoje (07/07)?

Sim. O SBT transmite apenas uma partida nesta terça-feira (07).

Argentina x Egito

  • Onde assistir: SBT, Globo, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV
  • Horário: 13h (de Brasília)
  • Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

Momento das seleções

A Argentina fez campanha perfeita na fase de grupos, terminando na liderança do Grupo J com três vitórias. Nos 16 avos de final, sofreu mais do que o esperado, empatou com Cabo Verde no tempo regulamentar e garantiu a classificação apenas na prorrogação.

O Egito avançou na segunda colocação do Grupo G, com uma vitória e dois empates. No primeiro mata-mata, empatou por 1 a 1 com a Austrália e conquistou a vaga nas cobranças de pênaltis.

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Programação do SBT/TV Jornal nesta terça-feira (07/07)

  • 00h15 – The Noite
  • 01h15 – Operação Mesquita
  • 01h45 – SBT Notícias
  • 06h00 – Se Liga Brasil
  • 07h00 – Primeiro Impacto PE
  • 08h30 – Primeiro Impacto
  • 10h45 – TV Jornal Meio-Dia
  • 12h15 – Vem pro Jogo | Argentina x Egito
  • 13h00 – Copa do Mundo da FIFA 2026 – Argentina x Egito
  • 16h00 – Fofocalizando
  • 17h00 – Sortilégio
  • 18h30 – O Povo na TV
  • 19h15 – Escrete na Rede
  • 19h45 – SBT Brasil
  • 20h45 – A História de Joana – A Virgem
  • 22h00 – Programa do Ratinho
  • 23h30 – Balanço da Copa

Resultados dos últimos dias (06)

Sábado (04/07)

  • Canadá 0 x 3 Marrocos
  • Paraguai 0 x 1 França

Domingo (05/07)

  • Brasil 1 x 2 Noruega
  • México 2 x 3 Inglaterra

Segunda-feira (06/07)

  • Portugal 0 x 1 Espanha
  • EUA 1 x 4 Bélgica

Chaveamento das quartas de final

Quinta-feira (09/07)

  • França x Marrocos – 17h

Sexta-feira (10/07)

  • Espanha x Bélgica – 16h

Sábado (11/07)

  • Noruega x Inglaterra – 18h
  • Argentina ou Egito x Suíça ou Colômbia – 22h

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