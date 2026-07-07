Jogos da Copa do Mundo hoje (07/07): veja horários e onde assistir às oitavas de final
Quatro seleções entram em campo nesta terça-feira (07) buscando as últimas duas vagas nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026
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A Copa do Mundo de 2026 entra em mais um dia decisivo nesta terça-feira (7), com os dois últimos confrontos das oitavas de final. As partidas definirão os últimos classificados às quartas e completarão o chaveamento da próxima fase do Mundial.
Argentina, Egito, Suíça e Colômbia disputam as duas vagas restantes entre os oito melhores da competição. Os vencedores se enfrentam no sábado (11), pelas quartas de final.
Jogos de hoje da Copa do Mundo de 2026
Argentina x Egito
- Horário: 13h (de Brasília)
- Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)
- Onde assistir: Globo, SBT, ge tv, SporTV, N Sports e CazéTV
Suíça x Colômbia
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: BC Place, em Vancouver (Canadá)
- Onde assistir: Globo, SporTV e CazéTV
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Como chegam os times para o mata-mata
Argentina x Egito
A Argentina terminou a fase de grupos na liderança do Grupo J, com 100% de aproveitamento. Nas oitavas de final, a equipe precisou da prorrogação para superar Cabo Verde após empate no tempo regulamentar.
O Egito avançou como segundo colocado do Grupo G, somando uma vitória e dois empates. No mata-mata, eliminou a Austrália nos pênaltis após igualdade por 1 a 1
Suíça x Colômbia
A Suíça liderou o Grupo B, com duas vitórias e um empate. Nas oitavas, confirmou o favoritismo ao vencer a Argélia por 2 a 0.
A Colômbia também terminou na primeira colocação de sua chave, o Grupo K, com duas vitórias e um empate. Na fase anterior, derrotou Gana por 1 a 0 para garantir presença entre os oito melhores.
Resultados de ontem
- Portugal 0 x 1 Espanha
- Estados Unidos 1 x 4 Bélgica
Chaveamento das quartas de final
Quinta-feira (09/07)
- 17h – França x Marrocos
Sexta-feira (10/07)
- 16h – Espanha x Bélgica
Sábado (11/07)
- 18h – Noruega x Inglaterra
- 22h – Argentina ou Egito x Suíça ou Colômbia
Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2026
A Copa do Mundo de 2026 vem sendo transmitida em diferentes plataformas no Brasil, com jogos divididos entre TV aberta, TV por assinatura e streaming.
- TV aberta: Globo e SBT
- TV por assinatura: SporTV
- Streaming e plataformas digitais: CazéTV, ge tv e N Sports
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