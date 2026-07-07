Jogos da Copa do Mundo hoje (07/07): veja horários e onde assistir às oitavas de final

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Quatro seleções entram em campo nesta terça-feira (07) buscando as últimas duas vagas nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026

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A Copa do Mundo de 2026 entra em mais um dia decisivo nesta terça-feira (7), com os dois últimos confrontos das oitavas de final. As partidas definirão os últimos classificados às quartas e completarão o chaveamento da próxima fase do Mundial.

Argentina, Egito, Suíça e Colômbia disputam as duas vagas restantes entre os oito melhores da competição. Os vencedores se enfrentam no sábado (11), pelas quartas de final.

Jogos de hoje da Copa do Mundo de 2026

Argentina x Egito

Horário: 13h (de Brasília)

13h (de Brasília) Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA) Onde assistir: Globo, SBT, ge tv, SporTV, N Sports e CazéTV

Suíça x Colômbia

Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: BC Place, em Vancouver (Canadá)

BC Place, em Vancouver (Canadá) Onde assistir: Globo, SporTV e CazéTV

Como chegam os times para o mata-mata

Argentina x Egito

A Argentina terminou a fase de grupos na liderança do Grupo J, com 100% de aproveitamento. Nas oitavas de final, a equipe precisou da prorrogação para superar Cabo Verde após empate no tempo regulamentar.

O Egito avançou como segundo colocado do Grupo G, somando uma vitória e dois empates. No mata-mata, eliminou a Austrália nos pênaltis após igualdade por 1 a 1

Suíça x Colômbia

A Suíça liderou o Grupo B, com duas vitórias e um empate. Nas oitavas, confirmou o favoritismo ao vencer a Argélia por 2 a 0.

A Colômbia também terminou na primeira colocação de sua chave, o Grupo K, com duas vitórias e um empate. Na fase anterior, derrotou Gana por 1 a 0 para garantir presença entre os oito melhores.

Resultados de ontem

Portugal 0 x 1 Espanha



Estados Unidos 1 x 4 Bélgica

Chaveamento das quartas de final

Quinta-feira (09/07)



17h – França x Marrocos

Sexta-feira (10/07)



16h – Espanha x Bélgica

Sábado (11/07)



18h – Noruega x Inglaterra



22h – Argentina ou Egito x Suíça ou Colômbia

Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 vem sendo transmitida em diferentes plataformas no Brasil, com jogos divididos entre TV aberta, TV por assinatura e streaming.

TV aberta: Globo e SBT

Globo e SBT TV por assinatura: SporTV

SporTV Streaming e plataformas digitais: CazéTV, ge tv e N Sports

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