Escalação de Argentina x Egito: Messi e Salah jogam hoje? Veja os titulares confirmados pelas oitavas da Copa do Mundo
Argentina faz três mudanças na equipe, enquanto o Egito surpreende com alterações no ataque e no meio-campo para o duelo em Atlanta
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Argentina e Egito divulgaram oficialmente as escalações para o confronto desta terça-feira (7), às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O vencedor garante vaga nas quartas de final para enfrentar quem avançar de Suíça x Colômbia.
Messi e Salah jogam hoje?
Sim. As duas principais estrelas das seleções estão confirmadas entre os titulares.
Pela Argentina, Lionel Messi comandará o setor ofensivo ao lado de Julián Álvarez. Já o Egito terá Mohamed Salah como principal esperança para buscar uma classificação inédita às quartas de final da Copa do Mundo.
Principais mudanças nas equipes
A Argentina terá três mudanças em relação ao time que iniciou o duelo contra Cabo Verde.
Na lateral esquerda, Tagliafico assume a vaga de Facundo Medina, que sofreu uma lesão na última partida. No meio-campo, Leandro Paredes entra no lugar de Thiago Almada, reforçando a marcação e dando mais consistência ao setor. No ataque, Julián Álvarez ganha a posição de Lautaro Martínez, que começa no banco de reservas.
No Egito, a principal novidade é a ausência de Omar Marmoush entre os titulares. O atacante dá lugar a Haissem Hassan, em uma mudança que pode estar ligada à condição física de Mohamed Salah. No duelo anterior, o camisa 10 precisou atuar mais centralizado, enquanto Marmoush exerceu funções pelo lado esquerdo para auxiliar na marcação.
Outra alteração acontece no meio-campo, com Mohanad Lasheen substituindo Hamdy Fathy.
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Escalações confirmadas
Argentina (Técnico: Lionel Scaloni)
Emiliano Martínez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister e Leandro Paredes; Lionel Messi e Julián Álvarez.
Egito (Técnico: Hossam Hassan)
Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Rabia, Yasser Ibrahim e Karim Hafez; Attia, Mohanad Lasheen, Emam Ashour; Ziko, Haissem Hassan e Mohamed Salah.
Onde assistir Argentina x Egito
A partida entre Argentina x Egito pelas oitavas de final terá transmissão em:
- TV aberta: Globo e SBT
- TV por assinatura: SporTV
- Streaming/Internet: ge tv, N Sports e CazéTV
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Arbitragem
- Árbitro: François Letexier (França)
- Assistente 1: Cyril Mugnier (França)
- Assistente 2: Mehdi Rahmouni (França)
- 4° árbitro: Espen Eskås (Noruega)
- VAR: Jérôme Brisard (França)
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