Escalação de Argentina x Egito: Messi e Salah jogam hoje? Veja os titulares confirmados pelas oitavas da Copa do Mundo

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Argentina faz três mudanças na equipe, enquanto o Egito surpreende com alterações no ataque e no meio-campo para o duelo em Atlanta

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Argentina e Egito divulgaram oficialmente as escalações para o confronto desta terça-feira (7), às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O vencedor garante vaga nas quartas de final para enfrentar quem avançar de Suíça x Colômbia.

Messi e Salah jogam hoje?

Sim. As duas principais estrelas das seleções estão confirmadas entre os titulares.

Pela Argentina, Lionel Messi comandará o setor ofensivo ao lado de Julián Álvarez. Já o Egito terá Mohamed Salah como principal esperança para buscar uma classificação inédita às quartas de final da Copa do Mundo.

Principais mudanças nas equipes

A Argentina terá três mudanças em relação ao time que iniciou o duelo contra Cabo Verde.

Na lateral esquerda, Tagliafico assume a vaga de Facundo Medina, que sofreu uma lesão na última partida. No meio-campo, Leandro Paredes entra no lugar de Thiago Almada, reforçando a marcação e dando mais consistência ao setor. No ataque, Julián Álvarez ganha a posição de Lautaro Martínez, que começa no banco de reservas.

No Egito, a principal novidade é a ausência de Omar Marmoush entre os titulares. O atacante dá lugar a Haissem Hassan, em uma mudança que pode estar ligada à condição física de Mohamed Salah. No duelo anterior, o camisa 10 precisou atuar mais centralizado, enquanto Marmoush exerceu funções pelo lado esquerdo para auxiliar na marcação.

Outra alteração acontece no meio-campo, com Mohanad Lasheen substituindo Hamdy Fathy.

Escalações confirmadas

Argentina (Técnico: Lionel Scaloni)



Emiliano Martínez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister e Leandro Paredes; Lionel Messi e Julián Álvarez.

Egito (Técnico: Hossam Hassan)



Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Rabia, Yasser Ibrahim e Karim Hafez; Attia, Mohanad Lasheen, Emam Ashour; Ziko, Haissem Hassan e Mohamed Salah.

Onde assistir Argentina x Egito

A partida entre Argentina x Egito pelas oitavas de final terá transmissão em:

TV aberta: Globo e SBT

Globo e SBT TV por assinatura: SporTV

SporTV Streaming/Internet: ge tv, N Sports e CazéTV

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Arbitragem

Árbitro: François Letexier (França)

François Letexier (França) Assistente 1: Cyril Mugnier (França)

Cyril Mugnier (França) Assistente 2: Mehdi Rahmouni (França)

Mehdi Rahmouni (França) 4° árbitro: Espen Eskås (Noruega)

Espen Eskås (Noruega) VAR: Jérôme Brisard (França)

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