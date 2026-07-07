CazéTV ao vivo hoje (07/07): veja quais jogos da Copa do Mundo passam no canal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

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Canal exibe duas partidas desta terça-feira (07), que definem as duas últimas seleções classificadas para as quartas de final da Copa do Mundo

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A Copa do Mundo de 2026 segue nesta terça-feira (7) com os dois últimos confrontos das oitavas de final. As partidas vão definir os últimos classificados para as quartas de final do Mundial.

A CazéTV transmite os dois jogos do dia. Argentina e Egito abrem a programação, enquanto Suíça e Colômbia disputam a última vaga entre os oito melhores da competição.

Jogo da CazéTV hoje (07/07)



Horário: 13h (de Brasília)



13h (de Brasília) Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA) Onde assistir: Globo, SBT, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV

Horário: 17h (de Brasília)



17h (de Brasília) Local: BC Place, em Vancouver (Canadá)

BC Place, em Vancouver (Canadá) Onde assistir: Globo, SporTV e CazéTV

Como chegam as seleções

Argentina x Egito

A Argentina chega embalada após terminar a fase de grupos na liderança do Grupo J e eliminar Cabo Verde por 3 a 2, na prorrogação, pelos 16 avos de final. O Egito avançou como vice-líder do Grupo G e garantiu vaga nas oitavas ao superar a Austrália nos pênaltis, após empate por 1 a 1.

Suíça x Colômbia

A Suíça liderou o Grupo B e confirmou a classificação ao vencer a Argélia por 2 a 0 no mata-mata. A Colômbia também fez boa campanha, terminou em primeiro no Grupo K e avançou às oitavas depois de derrotar Gana por 1 a 0.

Como assistir à CazéTV?



A CazéTV pode ser acompanhada gratuitamente pelo YouTube, além de aplicativos compatíveis para celulares, computadores e smart TVs. Basta ter acesso à internet para acompanhar as transmissões ao vivo da Copa do Mundo.

Quem narra os jogos da Copa na CazéTV?



A equipe da CazéTV conta com narradores, comentaristas e repórteres espalhados pelas cidades-sede da competição. Luis Felipe Freitas é o principal narrador do canal durante a Copa do Mundo, liderando as transmissões dos principais jogos do torneio.

Além dele, também participam das narrações nomes como Fernando Nardini, Marcelo Hazan, Raony Pacheco, Gonçalo Luiz e Alezudo.

A emissora aposta ainda na presença de ex-jogadores como comentaristas. Nenê, Rodrigo Caio, Ricardo Quaresma, Elias e Djalminha estão entre os profissionais confirmados.

Nos Estados Unidos, Romário, Fernanda Gentil, Guilherme Beltrão, Chico Moedas e Isabela Pagliari acompanham de perto a competição. Já Diogo Defante fica responsável pelos conteúdos de humor e entretenimento.

Resultados de ontem (06/07)

Portugal 0 x 1 Espanha



Estados Unidos 1 x 4 Bélgica

Chaveamento das quartas de final

Quinta-feira (09/07)

França x Marrocos – 17h

Sexta-feira (10/07)

Espanha x Bélgica – 16h

Sábado (11/07)

Noruega x Inglaterra – 18h



Argentina ou Egito x Suíça ou Colômbia – 22h

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