Argentina x Egito: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Copa do Mundo

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Hermanos e Egípcios se enfrentam por uma vaga entre os oito melhores da Copa do Mundo de 2026; veja todas as informações do confronto

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Argentina e Egito se enfrentam nesta terça-feira (7), às 13h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, e vale vaga entre os oito melhores da competição.

A seleção argentina chega como favorita após campanha consistente no Mundial, mas terá pela frente um Egito que já surpreendeu ao eliminar a Austrália nos 16 avos de final. Confira onde assistir, prováveis escalações e arbitragem do confronto.

Como chegam as seleções

A Argentina terminou a fase de grupos na liderança do Grupo J, com três vitórias em três partidas. Nos 16 avos de final, a equipe comandada por Lionel Scaloni encontrou dificuldades, mas venceu Cabo Verde por 3 a 2 na prorrogação para avançar às oitavas.

Já o Egito garantiu classificação na segunda colocação do Grupo G, somando uma vitória e dois empates. No primeiro mata-mata, os egípcios eliminaram a Austrália nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

Quem avançar enfrenta nas quartas de final o vencedor do confronto entre Suíça e Colômbia.

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Onde assistir Argentina x Egito

A partida entre Argentina x Egito pelas oitavas de final terá transmissão em:

TV aberta: Globo e SBT

Globo e SBT TV por assinatura: SporTV

SporTV Streaming/Internet: ge tv, N Sports e CazéTV

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Prováveis escalações

Argentina (Técnico: Lionel Scaloni)

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Facundo Medina; Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada e Lionel Messi; Julián Álvarez (Lautaro Martínez).

Egito (Técnico: Hossam Hassan)

Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Rabia, Yasser Ibrahim e Karim Hafez; Attia, Hamdy Fathy, Emam Ashour e Mohamed Salah; Zico e Omar Marmoush.

Arbitragem

Árbitro: François Letexier (França)

François Letexier (França) Assistente 1: Cyril Mugnier (França)

Cyril Mugnier (França) Assistente 2: Mehdi Rahmouni (França)

Mehdi Rahmouni (França) 4° árbitro: Espen Eskås (Noruega)

Espen Eskås (Noruega) VAR: Jérôme Brisard (França)

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