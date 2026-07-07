Argentina x Egito: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Copa do Mundo
Hermanos e Egípcios se enfrentam por uma vaga entre os oito melhores da Copa do Mundo de 2026; veja todas as informações do confronto
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Argentina e Egito se enfrentam nesta terça-feira (7), às 13h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, e vale vaga entre os oito melhores da competição.
A seleção argentina chega como favorita após campanha consistente no Mundial, mas terá pela frente um Egito que já surpreendeu ao eliminar a Austrália nos 16 avos de final. Confira onde assistir, prováveis escalações e arbitragem do confronto.
Como chegam as seleções
A Argentina terminou a fase de grupos na liderança do Grupo J, com três vitórias em três partidas. Nos 16 avos de final, a equipe comandada por Lionel Scaloni encontrou dificuldades, mas venceu Cabo Verde por 3 a 2 na prorrogação para avançar às oitavas.
Já o Egito garantiu classificação na segunda colocação do Grupo G, somando uma vitória e dois empates. No primeiro mata-mata, os egípcios eliminaram a Austrália nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.
Quem avançar enfrenta nas quartas de final o vencedor do confronto entre Suíça e Colômbia.
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Onde assistir Argentina x Egito
A partida entre Argentina x Egito pelas oitavas de final terá transmissão em:
- TV aberta: Globo e SBT
- TV por assinatura: SporTV
- Streaming/Internet: ge tv, N Sports e CazéTV
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Prováveis escalações
Argentina (Técnico: Lionel Scaloni)
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Facundo Medina; Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada e Lionel Messi; Julián Álvarez (Lautaro Martínez).
Egito (Técnico: Hossam Hassan)
Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Rabia, Yasser Ibrahim e Karim Hafez; Attia, Hamdy Fathy, Emam Ashour e Mohamed Salah; Zico e Omar Marmoush.
Arbitragem
- Árbitro: François Letexier (França)
- Assistente 1: Cyril Mugnier (França)
- Assistente 2: Mehdi Rahmouni (França)
- 4° árbitro: Espen Eskås (Noruega)
- VAR: Jérôme Brisard (França)
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