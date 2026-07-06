Vila Nova x São Bernardo: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Série B

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Vila Nova e São Bernardo se enfrentam pela Série B em duelo entre equipes que tentam reagir após sequência recente de tropeços na competição

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Vila Nova e São Bernardo se enfrentam nesta segunda-feira (6), pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia.

Onde assistir Vila Nova x São Bernardo ao vivo

A partida entre Vila Nova e São Bernardo terá transmissão ao vivo pela ESPN, Disney+, SportyNet e X Sports.

Horário e local

Data: segunda-feira, 6 de julho de 2026

segunda-feira, 6 de julho de 2026 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia

estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia Rodada: 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Como chegam as equipes

O Vila Nova tenta se recuperar após a derrota por 1 a 0 para o Novorizontino na rodada passada.

Mesmo com o tropeço, o Tigre iniciou a rodada na terceira colocação da Série B, com 28 pontos, e aposta no mando de campo para voltar a vencer e seguir firme na briga pelas primeiras posições.

Já o São Bernardo atravessa seu momento mais instável na competição.

O time paulista chega para o confronto após três partidas sem vitória, com um empate e duas derrotas consecutivas, sequência que fez a equipe cair da liderança para a quinta colocação.

Prováveis escalações

Vila Nova

Helton Leite; Nathan Camargo, Tiago Pagnussat, Caio Marcelo e Higor; Willian Maranhão, João Vieira e Marquinhos Gabriel (Dodô); Bruno Xavier, André Luís e Janderson. Técnico: Ariel Mamede (auxiliar)

São Bernardo

Alex Alves; Hugo Sanches, Hélder, Jemerson e Pará; Hyoran, Foguinho e Romisson; Pablo Dyego, Echaporã e Felipe García. Técnico: Ricardo Catalá

Arbitragem