Vila Nova x São Bernardo: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Série B
Vila Nova e São Bernardo se enfrentam pela Série B em duelo entre equipes que tentam reagir após sequência recente de tropeços na competição
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Vila Nova e São Bernardo se enfrentam nesta segunda-feira (6), pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia.
Onde assistir Vila Nova x São Bernardo ao vivo
A partida entre Vila Nova e São Bernardo terá transmissão ao vivo pela ESPN, Disney+, SportyNet e X Sports.
Horário e local
- Data: segunda-feira, 6 de julho de 2026
- Horário: 19h (de Brasília)
- Local: estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia
- Rodada: 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
Como chegam as equipes
O Vila Nova tenta se recuperar após a derrota por 1 a 0 para o Novorizontino na rodada passada.
Mesmo com o tropeço, o Tigre iniciou a rodada na terceira colocação da Série B, com 28 pontos, e aposta no mando de campo para voltar a vencer e seguir firme na briga pelas primeiras posições.
Já o São Bernardo atravessa seu momento mais instável na competição.
O time paulista chega para o confronto após três partidas sem vitória, com um empate e duas derrotas consecutivas, sequência que fez a equipe cair da liderança para a quinta colocação.
Prováveis escalações
Vila Nova
Helton Leite; Nathan Camargo, Tiago Pagnussat, Caio Marcelo e Higor; Willian Maranhão, João Vieira e Marquinhos Gabriel (Dodô); Bruno Xavier, André Luís e Janderson. Técnico: Ariel Mamede (auxiliar)
São Bernardo
Alex Alves; Hugo Sanches, Hélder, Jemerson e Pará; Hyoran, Foguinho e Romisson; Pablo Dyego, Echaporã e Felipe García. Técnico: Ricardo Catalá
Arbitragem
- Árbitro: Yuri Ferreira da Cruz (RJ)
- Assistente 1: Nailton de Sousa Oliveira (CE)
- Assistente 2: Luiz Cláudio Regazone (RJ)
- VAR: Emerson Ferreira (MG)