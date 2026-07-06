fechar
Onde assistir | Notícia

Vila Nova x São Bernardo: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Série B

Vila Nova e São Bernardo se enfrentam pela Série B em duelo entre equipes que tentam reagir após sequência recente de tropeços na competição

Por João Victor Tavares Publicado em 06/07/2026 às 14:05
André Luís, atacante do Vila Nova
André Luís, atacante do Vila Nova - Roberto Corrêa / Vila Nova F.C.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Vila Nova e São Bernardo se enfrentam nesta segunda-feira (6), pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia.

Onde assistir Vila Nova x São Bernardo ao vivo

A partida entre Vila Nova e São Bernardo terá transmissão ao vivo pela ESPN, Disney+, SportyNet e X Sports.

Horário e local

  • Data: segunda-feira, 6 de julho de 2026
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia
  • Rodada: 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Como chegam as equipes

O Vila Nova tenta se recuperar após a derrota por 1 a 0 para o Novorizontino na rodada passada.

Mesmo com o tropeço, o Tigre iniciou a rodada na terceira colocação da Série B, com 28 pontos, e aposta no mando de campo para voltar a vencer e seguir firme na briga pelas primeiras posições.

Já o São Bernardo atravessa seu momento mais instável na competição.

O time paulista chega para o confronto após três partidas sem vitória, com um empate e duas derrotas consecutivas, sequência que fez a equipe cair da liderança para a quinta colocação.

Prováveis escalações

Vila Nova

Helton Leite; Nathan Camargo, Tiago Pagnussat, Caio Marcelo e Higor; Willian Maranhão, João Vieira e Marquinhos Gabriel (Dodô); Bruno Xavier, André Luís e Janderson. Técnico: Ariel Mamede (auxiliar)

São Bernardo

Alex Alves; Hugo Sanches, Hélder, Jemerson e Pará; Hyoran, Foguinho e Romisson; Pablo Dyego, Echaporã e Felipe García. Técnico: Ricardo Catalá

Arbitragem

  • Árbitro: Yuri Ferreira da Cruz (RJ)
  • Assistente 1: Nailton de Sousa Oliveira (CE)
  • Assistente 2: Luiz Cláudio Regazone (RJ)
  • VAR: Emerson Ferreira (MG)

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Jogos da Copa do Mundo hoje (06/07): veja horários e onde assistir às oitavas de final
Copa do Mundo

Jogos da Copa do Mundo hoje (06/07): veja horários e onde assistir às oitavas de final
Qual jogo da Copa passa no SBT hoje (06/07)? Veja horário e onde assistir
Copa do Mundo

Qual jogo da Copa passa no SBT hoje (06/07)? Veja horário e onde assistir

Compartilhe

Tags