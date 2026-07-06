Qual jogo vai passar na Globo hoje (06/07)? Confira programação, onde assistir e horário
Clássico europeu movimenta a programação da Globo nesta segunda-feira (6) pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Copa do Mundo de 2026 segue com a disputa das oitavas de final nesta segunda-feira (6). Dois confrontos movimentam o Mundial e definem mais classificados para as quartas de final, deixando o chaveamento cada vez mais próximo da reta decisiva.
Na programação da TV Globo, apenas uma partida será transmitida ao vivo. Já o outro confronto do dia terá exibição exclusiva da CazéTV.
Jogo da Globo hoje (06/07)
Portugal x Espanha
- Onde assistir: Globo, SBT, ge tv, SporTV, N Sports e CazéTV
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: AT&T Stadium, em Dallas (EUA)
Como chegam as seleções
Portugal x Espanha
Portugal avançou às oitavas após terminar em segundo lugar do Grupo K, com cinco pontos. Nos 16 avos de final, eliminou a Croácia por 2 a 1, em partida marcada pelo primeiro gol de Cristiano Ronaldo em um mata-mata de Copa do Mundo.
A Espanha chega invicta ao confronto. A seleção liderou o Grupo H, somando sete pontos, e garantiu vaga nas oitavas ao vencer a Áustria por 3 a 0. Até o momento, os espanhóis ainda não sofreram gols na competição.
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!
Programação da Globo hoje (06/07)
- 04h00 – Hora Um
- 06h00 – Bom Dia Pernambuco
- 08h30 – Bom Dia Brasil
- 09h30 – Encontro com Patrícia Poeta
- 10h35 – Mais Você
- 11h45 – NE1
- 13h00 – Globo Esporte
- 13h25 – Jornal Hoje
- 14h35 – Edição Especial – Além do Tempo
- 16h00 – Copa do Mundo da FIFA 2026™ – Portugal x Espanha
- 18h10 – A Nobreza do Amor
- 19h00 – NE2
- 19h30 – Coração Acelerado
- 20h30 – Jornal Nacional
- 21h20 – Quem Ama Cuida
- 22h25 – Tela Quente – Thor: Amor e Trovão
- 00h15 – Central da Copa
- 00h40 – Jornal da Globo
- 01h30 – Reapresentação – A Nobreza do Amor
- 02h20 – Reapresentação – Coração Acelerado
- 03h05 – Comédia Na Madruga I
Resultados do fim de semana
Sábado (04/07)
- Canadá 0 x 3 Marrocos
- Paraguai 0 x 1 França
Domingo (05/07)
- Brasil 1 x 2 Noruega
- México 2 x 3 Inglaterra