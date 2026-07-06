Qual jogo vai passar na Globo hoje (06/07)? Confira programação, onde assistir e horário

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Clássico europeu movimenta a programação da Globo nesta segunda-feira (6) pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026

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A Copa do Mundo de 2026 segue com a disputa das oitavas de final nesta segunda-feira (6). Dois confrontos movimentam o Mundial e definem mais classificados para as quartas de final, deixando o chaveamento cada vez mais próximo da reta decisiva.

Na programação da TV Globo, apenas uma partida será transmitida ao vivo. Já o outro confronto do dia terá exibição exclusiva da CazéTV.





Jogo da Globo hoje (06/07)

Portugal x Espanha

Onde assistir: Globo, SBT, ge tv, SporTV, N Sports e CazéTV



Globo, SBT, ge tv, SporTV, N Sports e CazéTV Horário: 16h (de Brasília)



16h (de Brasília) Local: AT&T Stadium, em Dallas (EUA)

Como chegam as seleções

Portugal x Espanha

Portugal avançou às oitavas após terminar em segundo lugar do Grupo K, com cinco pontos. Nos 16 avos de final, eliminou a Croácia por 2 a 1, em partida marcada pelo primeiro gol de Cristiano Ronaldo em um mata-mata de Copa do Mundo.

A Espanha chega invicta ao confronto. A seleção liderou o Grupo H, somando sete pontos, e garantiu vaga nas oitavas ao vencer a Áustria por 3 a 0. Até o momento, os espanhóis ainda não sofreram gols na competição.

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Programação da Globo hoje (06/07)

04h00 – Hora Um



06h00 – Bom Dia Pernambuco



08h30 – Bom Dia Brasil



09h30 – Encontro com Patrícia Poeta



10h35 – Mais Você



11h45 – NE1



13h00 – Globo Esporte



13h25 – Jornal Hoje



14h35 – Edição Especial – Além do Tempo



16h00 – Copa do Mundo da FIFA 2026™ – Portugal x Espanha



18h10 – A Nobreza do Amor



19h00 – NE2



19h30 – Coração Acelerado



20h30 – Jornal Nacional



21h20 – Quem Ama Cuida



22h25 – Tela Quente – Thor: Amor e Trovão



00h15 – Central da Copa



00h40 – Jornal da Globo



01h30 – Reapresentação – A Nobreza do Amor



02h20 – Reapresentação – Coração Acelerado



03h05 – Comédia Na Madruga I



Resultados do fim de semana

Sábado (04/07)

Canadá 0 x 3 Marrocos



Paraguai 0 x 1 França

Domingo (05/07)