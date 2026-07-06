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Qual jogo vai passar na Globo hoje (06/07)? Confira programação, onde assistir e horário

Clássico europeu movimenta a programação da Globo nesta segunda-feira (6) pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026

Por Lucas Valle Publicado em 06/07/2026 às 9:35 | Atualizado em 07/07/2026 às 9:50
- Arte/ Blog do Torcedor

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A Copa do Mundo de 2026 segue com a disputa das oitavas de final nesta segunda-feira (6). Dois confrontos movimentam o Mundial e definem mais classificados para as quartas de final, deixando o chaveamento cada vez mais próximo da reta decisiva.

Na programação da TV Globo, apenas uma partida será transmitida ao vivo. Já o outro confronto do dia terá exibição exclusiva da CazéTV.

 
 
 
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Jogo da Globo hoje (06/07)

Portugal x Espanha

  • Onde assistir: Globo, SBT, ge tv, SporTV, N Sports e CazéTV
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: AT&T Stadium, em Dallas (EUA)

Como chegam as seleções

Portugal x Espanha

Portugal avançou às oitavas após terminar em segundo lugar do Grupo K, com cinco pontos. Nos 16 avos de final, eliminou a Croácia por 2 a 1, em partida marcada pelo primeiro gol de Cristiano Ronaldo em um mata-mata de Copa do Mundo.

A Espanha chega invicta ao confronto. A seleção liderou o Grupo H, somando sete pontos, e garantiu vaga nas oitavas ao vencer a Áustria por 3 a 0. Até o momento, os espanhóis ainda não sofreram gols na competição.

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Programação da Globo hoje (06/07)

  • 04h00 – Hora Um
  • 06h00 – Bom Dia Pernambuco
  • 08h30 – Bom Dia Brasil
  • 09h30 – Encontro com Patrícia Poeta
  • 10h35 – Mais Você
  • 11h45 – NE1
  • 13h00 – Globo Esporte
  • 13h25 – Jornal Hoje
  • 14h35 – Edição Especial – Além do Tempo
  • 16h00 – Copa do Mundo da FIFA 2026™ – Portugal x Espanha
  • 18h10 – A Nobreza do Amor
  • 19h00 – NE2
  • 19h30 – Coração Acelerado
  • 20h30 – Jornal Nacional
  • 21h20 – Quem Ama Cuida
  • 22h25 – Tela Quente – Thor: Amor e Trovão
  • 00h15 – Central da Copa
  • 00h40 – Jornal da Globo
  • 01h30 – Reapresentação – A Nobreza do Amor
  • 02h20 – Reapresentação – Coração Acelerado
  • 03h05 – Comédia Na Madruga I

Resultados do fim de semana

Sábado (04/07)

  • Canadá 0 x 3 Marrocos
  • Paraguai 0 x 1 França

Domingo (05/07)

  • Brasil 1 x 2 Noruega
  • México 2 x 3 Inglaterra

 

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