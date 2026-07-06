Qual jogo da Copa passa no SBT hoje (06/07)? Veja horário e onde assistir
Emissora acompanha mais um dia da Copa do Mundo, que terá dois jogos válidos pelas oitavas de final e definirá novos classificados para as quartas
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A Copa do Mundo de 2026 segue com a disputa das oitavas de final nesta segunda-feira (6). Dois confrontos movimentam o Mundial e colocam em campo quatro seleções que seguem sonhando com o título da competição.
Na programação do SBT, apenas uma das partidas terá transmissão ao vivo. O outro confronto do dia será exibido com exclusividade pela CazéTV.
O SBT transmite jogo da Copa do Mundo hoje (06/07)?
Sim. O SBT transmite apenas uma partida nesta segunda-feira (6).
Portugal x Espanha
- Onde assistir: SBT, Globo, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: AT&T Stadium, em Dallas (EUA)
Momento das seleções
Portugal chega às oitavas de final após terminar a fase de grupos na segunda colocação do Grupo K, com cinco pontos. Nos 16 avos de final, a equipe eliminou a Croácia por 2 a 1, em confronto que marcou o primeiro gol de Cristiano Ronaldo em um mata-mata de Copa do Mundo.
A Espanha segue como uma das seleções mais consistentes da competição. Líder do Grupo H, com sete pontos, a equipe garantiu vaga nas oitavas ao vencer a Áustria por 3 a 0 e permanece sem sofrer gols no Mundial.
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Resultados do fim de semana
Sábado (04/07)
- Canadá 0 x 3 Marrocos
- Paraguai 0 x 1 França
Domingo (05/07)
- Brasil 1 x 2 Noruega
- México 2 x 3 Inglaterra
Próximos jogos das oitavas de final
Terça (07/07)
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- Argentina x Egito - 13h
- Suíça x Colômbia - 17h