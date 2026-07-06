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Qual jogo da Copa passa no SBT hoje (06/07)? Veja horário e onde assistir

Emissora acompanha mais um dia da Copa do Mundo, que terá dois jogos válidos pelas oitavas de final e definirá novos classificados para as quartas

Por Lucas Valle Publicado em 06/07/2026 às 9:55 | Atualizado em 07/07/2026 às 8:40
- Arte/ Blog do Torcedor

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A Copa do Mundo de 2026 segue com a disputa das oitavas de final nesta segunda-feira (6). Dois confrontos movimentam o Mundial e colocam em campo quatro seleções que seguem sonhando com o título da competição.

Na programação do SBT, apenas uma das partidas terá transmissão ao vivo. O outro confronto do dia será exibido com exclusividade pela CazéTV.

O SBT transmite jogo da Copa do Mundo hoje (06/07)?

Sim. O SBT transmite apenas uma partida nesta segunda-feira (6).

Portugal x Espanha

  • Onde assistir: SBT, Globo, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: AT&T Stadium, em Dallas (EUA)

Momento das seleções

Portugal chega às oitavas de final após terminar a fase de grupos na segunda colocação do Grupo K, com cinco pontos. Nos 16 avos de final, a equipe eliminou a Croácia por 2 a 1, em confronto que marcou o primeiro gol de Cristiano Ronaldo em um mata-mata de Copa do Mundo.

A Espanha segue como uma das seleções mais consistentes da competição. Líder do Grupo H, com sete pontos, a equipe garantiu vaga nas oitavas ao vencer a Áustria por 3 a 0 e permanece sem sofrer gols no Mundial.

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Resultados do fim de semana

Sábado (04/07)

  • Canadá 0 x 3 Marrocos
  • Paraguai 0 x 1 França

Domingo (05/07)

  • Brasil 1 x 2 Noruega
  • México 2 x 3 Inglaterra

Próximos jogos das oitavas de final

Terça (07/07)

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  • Argentina x Egito - 13h
  • Suíça x Colômbia - 17h

 

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