Qual jogo da Copa passa no SBT hoje (06/07)? Veja horário e onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Emissora acompanha mais um dia da Copa do Mundo, que terá dois jogos válidos pelas oitavas de final e definirá novos classificados para as quartas

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A Copa do Mundo de 2026 segue com a disputa das oitavas de final nesta segunda-feira (6). Dois confrontos movimentam o Mundial e colocam em campo quatro seleções que seguem sonhando com o título da competição.

Na programação do SBT, apenas uma das partidas terá transmissão ao vivo. O outro confronto do dia será exibido com exclusividade pela CazéTV.

O SBT transmite jogo da Copa do Mundo hoje (06/07)?

Sim. O SBT transmite apenas uma partida nesta segunda-feira (6).

Portugal x Espanha

Onde assistir: SBT, Globo, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV



SBT, Globo, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV Horário: 16h (de Brasília)



16h (de Brasília) Local: AT&T Stadium, em Dallas (EUA)



Momento das seleções



Portugal chega às oitavas de final após terminar a fase de grupos na segunda colocação do Grupo K, com cinco pontos. Nos 16 avos de final, a equipe eliminou a Croácia por 2 a 1, em confronto que marcou o primeiro gol de Cristiano Ronaldo em um mata-mata de Copa do Mundo.

A Espanha segue como uma das seleções mais consistentes da competição. Líder do Grupo H, com sete pontos, a equipe garantiu vaga nas oitavas ao vencer a Áustria por 3 a 0 e permanece sem sofrer gols no Mundial.

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Resultados do fim de semana

Sábado (04/07)

Canadá 0 x 3 Marrocos



Paraguai 0 x 1 França

Domingo (05/07)

Brasil 1 x 2 Noruega



México 2 x 3 Inglaterra

Próximos jogos das oitavas de final

Terça (07/07)