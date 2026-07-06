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Portugal x Espanha: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Copa do Mundo

Portugal e Espanha duelam por uma vaga entre os oito melhores da Copa do Mundo de 2026; confira todas as informações da partida

Por Lucas Valle Publicado em 06/07/2026 às 12:38 | Atualizado em 07/07/2026 às 8:01
Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026
Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 - Imagem criada com IA

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Portugal e Espanha se enfrentam às 16h (de Brasília) desta segunda-feira (6), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos, e terá transmissão ao vivo por diversas plataformas. 

O clássico vale vaga nas quartas de final do Mundial e coloca frente a frente duas seleções que seguem invictas na competição. Confira onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e o retrospecto do confronto.

Como chegam as seleções

Portugal avançou às oitavas de final após eliminar a Croácia por 2 a 1. A seleção portuguesa havia encerrado a fase de grupos na segunda colocação do Grupo K, com cinco pontos. O duelo diante dos croatas ficou marcado pelo primeiro gol de Cristiano Ronaldo em um mata-mata de Copa do Mundo.

A Espanha segue como uma das equipes de melhor campanha na competição. Líder do Grupo H, com sete pontos, os espanhóis venceram a Áustria por 3 a 0 nos 16 avos de final e continuam sem sofrer gols na Copa do Mundo de 2026.

O vencedor do confronto enfrentará nas quartas de final quem avançar entre Estados Unidos e Bélgica, que também jogam nesta segunda-feira (6).

Retrospecto recente

Nos últimos dez anos, Portugal e Espanha se enfrentaram seis vezes entre Copa do Mundo, Nations League e amistosos.

  • 2025: Portugal 2 (5) x (3) 2 Espanha (Final da Nations League)
  • 2022: Portugal 0 x 1 Espanha (Nations League)
  • 2022: Espanha 1 x 1 Portugal (Nations League)
  • 2021: Espanha 0 x 0 Portugal (Amistoso)
  • 2020: Portugal 0 x 0 Espanha (Amistoso)
  • 2018: Portugal 3 x 3 Espanha (Copa do Mundo)

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Onde assistir Portugal x Espanha

A partida entre Portugal x Espanha pelas oitavas de final terá transmissão em:

  • TV aberta: Globo e SBT
  • TV por assinatura: SporTV
  • Streaming/Internet: ge tv, N Sports e CazéTV

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Prováveis escalações

Portugal (Técnico: Roberto Martínez)

Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; Rafael Leão, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo

Espanha (Técnico: Luis de la Fuente)

Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri e Dani Olmo; Baena, Lamine Yamal e Oyarzábal.

Arbitragem 

  • Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)
  • Assistente 1: Gary Beswick (Inglaterra)
  • Assistente 2: Adam Nunn (Inglaterra)
  • 4° árbitro: Felix Zwayer (Alemanha)
  • VAR: Bastian Dankert (Alemanha)

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