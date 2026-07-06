Portugal x Espanha: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Copa do Mundo
Portugal e Espanha duelam por uma vaga entre os oito melhores da Copa do Mundo de 2026; confira todas as informações da partida
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Portugal e Espanha se enfrentam às 16h (de Brasília) desta segunda-feira (6), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos, e terá transmissão ao vivo por diversas plataformas.
O clássico vale vaga nas quartas de final do Mundial e coloca frente a frente duas seleções que seguem invictas na competição. Confira onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e o retrospecto do confronto.
Como chegam as seleções
Portugal avançou às oitavas de final após eliminar a Croácia por 2 a 1. A seleção portuguesa havia encerrado a fase de grupos na segunda colocação do Grupo K, com cinco pontos. O duelo diante dos croatas ficou marcado pelo primeiro gol de Cristiano Ronaldo em um mata-mata de Copa do Mundo.
A Espanha segue como uma das equipes de melhor campanha na competição. Líder do Grupo H, com sete pontos, os espanhóis venceram a Áustria por 3 a 0 nos 16 avos de final e continuam sem sofrer gols na Copa do Mundo de 2026.
O vencedor do confronto enfrentará nas quartas de final quem avançar entre Estados Unidos e Bélgica, que também jogam nesta segunda-feira (6).
Retrospecto recente
Nos últimos dez anos, Portugal e Espanha se enfrentaram seis vezes entre Copa do Mundo, Nations League e amistosos.
- 2025: Portugal 2 (5) x (3) 2 Espanha (Final da Nations League)
- 2022: Portugal 0 x 1 Espanha (Nations League)
- 2022: Espanha 1 x 1 Portugal (Nations League)
- 2021: Espanha 0 x 0 Portugal (Amistoso)
- 2020: Portugal 0 x 0 Espanha (Amistoso)
- 2018: Portugal 3 x 3 Espanha (Copa do Mundo)
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Onde assistir Portugal x Espanha
A partida entre Portugal x Espanha pelas oitavas de final terá transmissão em:
- TV aberta: Globo e SBT
- TV por assinatura: SporTV
- Streaming/Internet: ge tv, N Sports e CazéTV
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Prováveis escalações
Portugal (Técnico: Roberto Martínez)
Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; Rafael Leão, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo
Espanha (Técnico: Luis de la Fuente)
Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri e Dani Olmo; Baena, Lamine Yamal e Oyarzábal.
Arbitragem
- Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)
- Assistente 1: Gary Beswick (Inglaterra)
- Assistente 2: Adam Nunn (Inglaterra)
- 4° árbitro: Felix Zwayer (Alemanha)
- VAR: Bastian Dankert (Alemanha)
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