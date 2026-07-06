Jogos da Copa do Mundo hoje (06/07): veja horários e onde assistir às oitavas de final

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Quatro seleções entram em campo nesta segunda-feira buscando duas vagas nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026

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A Copa do Mundo de 2026 dá sequência às oitavas de final nesta segunda-feira (6). Depois das classificações de Marrocos, França, Noruega e Inglaterra no fim de semana, mais dois confrontos definem classificados para as oitavas da competição.

Portugal, Espanha, Estados Unidos e Bélgica entram em campo sonhando com uma vaga entre os oito melhores do Mundial. O grande destaque do dia será o clássico entre portugueses e espanhóis.

Jogos de hoje da Copa do Mundo de 2026

Portugal x Espanha

Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: AT&T Stadium, em Dallas (EUA)

AT&T Stadium, em Dallas (EUA) Onde assistir: Globo, SBT, ge tv, SporTV, N Sports e CazéTV

Paraguai x França

Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Lumen Field, em Seattle (EUA)

Lumen Field, em Seattle (EUA) Onde assistir: CazéTV (Exclusivo)

Como chegam os times para o mata-mata

Portugal x Espanha

Portugal garantiu vaga nas oitavas de final após eliminar a Croácia por 2 a 1 nos 16 avos de final. A seleção portuguesa havia terminado a fase de grupos na segunda colocação do Grupo K, com cinco pontos. O duelo diante dos croatas ficou marcado pelo primeiro gol de Cristiano Ronaldo em um mata-mata de Copa do Mundo.

A Espanha segue como uma das melhores seleções do torneio. Líder do Grupo H com sete pontos, a equipe somou duas vitórias e um empate na competição. Nos 16 avos de final, os espanhóis venceram a Áustria por 3 a 0 e continuam sem sofrer gols na Copa do Mundo de 2026.

Estados Unidos x Bélgica



Os Estados Unidos avançaram como líderes do Grupo D, com duas vitórias e uma derrota. Na fase anterior, a seleção norte-americana confirmou o favoritismo ao derrotar a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0, garantindo presença entre os oito melhores da Copa.

A Bélgica chega embalada após protagonizar uma das partidas mais emocionantes do torneio. Líder do Grupo G com uma vitória e dois empates, os belgas eliminaram Senegal por 3 a 2, após buscar um empate heroico nos minutos finais do tempo regulamentar.

Perdendo por 2 a 0, a equipe marcou aos 86 e 89 minutos, levou a decisão para a prorrogação e garantiu a classificação com um gol de pênalti no último minuto do tempo extra.

Resultados do fim de semana

Sábado (04/07)



Marrocos 3 x 0 Canadá



0 Canadá França 1 x 0 Paraguai

Domingo (05/07)



Noruega 2 x 1 Brasil



1 Brasil Inglaterra 3 x 2 México

Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 vem sendo transmitida em diferentes plataformas no Brasil, com jogos divididos entre TV aberta, TV por assinatura e streaming.