Estados Unidos x Bélgica: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelas oitavas da Copa do Mundo 2026

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Estados Unidos e Bélgica duelam pelas oitavas da Copa do Mundo 2026 após campanhas sólidas e classificações marcadas por atuações decisivas

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Estados Unidos e Bélgica se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A partida será disputada no estádio de Seattle, nos Estados Unidos, e vale vaga nas quartas de final do torneio.

Onde assistir Estados Unidos x Bélgica ao vivo

O confronto entre Estados Unidos e Bélgica terá transmissão ao vivo na TV Globo, no sportv e no Globoplay.

Horário de Estados Unidos x Bélgica

Data: segunda-feira, 6 de julho de 2026

segunda-feira, 6 de julho de 2026 Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: estádio de Seattle, nos Estados Unidos

estádio de Seattle, nos Estados Unidos Fase: oitavas de final da Copa do Mundo de 2026

Como chegam Estados Unidos e Bélgica

Líder do Grupo D na primeira fase, com duas vitórias e uma derrota, os Estados Unidos avançaram às oitavas após vencerem a Bósnia por 2 a 0 com tranquilidade na fase anterior, mesmo atuando durante boa parte do segundo tempo com um jogador a menos.

A Bélgica terminou na liderança do Grupo G, com uma vitória e dois empates. Na segunda fase, a equipe belga mostrou poder de reação ao eliminar Senegal por 3 a 2, após sair perdendo por 2 a 0, buscar o empate nos minutos finais e virar na prorrogação.

Escalações prováveis

Estados Unidos

Matthew Freese; Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream e Antonee Robinson; Malik Tillman, Tyler Adams, Sergiño Dest, Christian Pulisic e Weston McKennie; Folarin Balogun. Técnico: Mauricio Pochettino

Bélgica

Courtois; Castagne, Mechele, Theate; De Cuyper; Vanaken, Tielemans, Kevin De Bruyne; Trossard, Doku e De Ketelaere (Lukaku). Técnico: Rudi Garcia

Arbitragem