Estados Unidos x Bélgica: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelas oitavas da Copa do Mundo 2026
Estados Unidos e Bélgica duelam pelas oitavas da Copa do Mundo 2026 após campanhas sólidas e classificações marcadas por atuações decisivas
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Estados Unidos e Bélgica se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
A partida será disputada no estádio de Seattle, nos Estados Unidos, e vale vaga nas quartas de final do torneio.
Onde assistir Estados Unidos x Bélgica ao vivo
O confronto entre Estados Unidos e Bélgica terá transmissão ao vivo na TV Globo, no sportv e no Globoplay.
Horário de Estados Unidos x Bélgica
- Data: segunda-feira, 6 de julho de 2026
- Horário: 21h (de Brasília)
- Local: estádio de Seattle, nos Estados Unidos
- Fase: oitavas de final da Copa do Mundo de 2026
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Como chegam Estados Unidos e Bélgica
Líder do Grupo D na primeira fase, com duas vitórias e uma derrota, os Estados Unidos avançaram às oitavas após vencerem a Bósnia por 2 a 0 com tranquilidade na fase anterior, mesmo atuando durante boa parte do segundo tempo com um jogador a menos.
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A Bélgica terminou na liderança do Grupo G, com uma vitória e dois empates. Na segunda fase, a equipe belga mostrou poder de reação ao eliminar Senegal por 3 a 2, após sair perdendo por 2 a 0, buscar o empate nos minutos finais e virar na prorrogação.
Escalações prováveis
Estados Unidos
Matthew Freese; Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream e Antonee Robinson; Malik Tillman, Tyler Adams, Sergiño Dest, Christian Pulisic e Weston McKennie; Folarin Balogun. Técnico: Mauricio Pochettino
Bélgica
Courtois; Castagne, Mechele, Theate; De Cuyper; Vanaken, Tielemans, Kevin De Bruyne; Trossard, Doku e De Ketelaere (Lukaku). Técnico: Rudi Garcia
Arbitragem
- Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordânia)
- Assistente 1: Mohammad Alkalaf (Jordânia)
- Assistente 2: Ahmad Alroalle (Jordânia)
- VAR: Khamis Al Marri (Catar)