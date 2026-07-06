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Estados Unidos x Bélgica: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelas oitavas da Copa do Mundo 2026

Estados Unidos e Bélgica duelam pelas oitavas da Copa do Mundo 2026 após campanhas sólidas e classificações marcadas por atuações decisivas

Por João Victor Tavares Publicado em 06/07/2026 às 12:55
Christian Pulisic em jogo da seleção dos Estados Unidos
Christian Pulisic em jogo da seleção dos Estados Unidos - Divulgação/Christian Pulisic

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Estados Unidos e Bélgica se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A partida será disputada no estádio de Seattle, nos Estados Unidos, e vale vaga nas quartas de final do torneio.

Onde assistir Estados Unidos x Bélgica ao vivo

O confronto entre Estados Unidos e Bélgica terá transmissão ao vivo na TV Globo, no sportv e no Globoplay. 

Horário de Estados Unidos x Bélgica

  • Data: segunda-feira, 6 de julho de 2026
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: estádio de Seattle, nos Estados Unidos
  • Fase: oitavas de final da Copa do Mundo de 2026

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Como chegam Estados Unidos e Bélgica

Líder do Grupo D na primeira fase, com duas vitórias e uma derrota, os Estados Unidos avançaram às oitavas após vencerem a Bósnia por 2 a 0 com tranquilidade na fase anterior, mesmo atuando durante boa parte do segundo tempo com um jogador a menos.

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A Bélgica terminou na liderança do Grupo G, com uma vitória e dois empates. Na segunda fase, a equipe belga mostrou poder de reação ao eliminar Senegal por 3 a 2, após sair perdendo por 2 a 0, buscar o empate nos minutos finais e virar na prorrogação.

Escalações prováveis

Estados Unidos 

Matthew Freese; Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream e Antonee Robinson; Malik Tillman, Tyler Adams, Sergiño Dest, Christian Pulisic e Weston McKennie; Folarin Balogun. Técnico: Mauricio Pochettino

Bélgica

Courtois; Castagne, Mechele, Theate; De Cuyper; Vanaken, Tielemans, Kevin De Bruyne; Trossard, Doku e De Ketelaere (Lukaku). Técnico: Rudi Garcia

Arbitragem

  • Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordânia)
  • Assistente 1: Mohammad Alkalaf (Jordânia)
  • Assistente 2: Ahmad Alroalle (Jordânia)
  • VAR: Khamis Al Marri (Catar)

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