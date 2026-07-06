CazéTV ao vivo hoje (06/07): veja quais jogos da Copa do Mundo passam no canal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

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Plataforma exibe os dois confrontos desta segunda-feira (6), que definem mais duas seleções classificadas para as quartas de final da Copa do Mundo

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A Copa do Mundo de 2026 segue com a disputa das oitavas de final nesta segunda-feira (6). Dois confrontos movimentam o Mundial e colocam em campo quatro seleções que seguem na briga pelo título da competição.

A CazéTV transmite as duas partidas do dia. O destaque fica para o clássico entre Portugal e Espanha, enquanto Estados Unidos e Bélgica encerram a programação buscando a última vaga nas quartas de final.

Jogo da CazéTV hoje (07/07)



Horário: 16h (de Brasília)



16h (de Brasília) Local: AT&T Stadium, em Dallas (EUA)

AT&T Stadium, em Dallas (EUA) Onde assistir: Globo, SBT, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV

Horário: 21h (de Brasília)



21h (de Brasília) Local: Lumen Field, em Seattle (EUA)

Lumen Field, em Seattle (EUA) Onde assistir: Exclusivo da CazéTV

Como chegam as seleções

Portugal x Espanha

Portugal avançou às oitavas após eliminar a Croácia por 2 a 1. Antes disso, terminou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo K, com cinco pontos. A Espanha chega invicta ao confronto. Líder do Grupo H, a seleção venceu a Áustria por 3 a 0 nos 16 avos de final e segue sem sofrer gols na Copa do Mundo.

Estados Unidos x Bélgica

Os Estados Unidos garantiram vaga nas oitavas após vencerem a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0 pelos 16 avos. A equipe também terminou na liderança do Grupo D durante a fase de grupos. Já a Bélgica eliminou Senegal por 3 a 2 em um duelo emocionante na última fase. Os belgas buscaram o empate nos minutos finais e garantiram a classificação na prorrogação.

Como assistir à CazéTV?



A CazéTV pode ser acompanhada gratuitamente pelo YouTube, além de aplicativos compatíveis para celulares, computadores e smart TVs. Basta ter acesso à internet para acompanhar as transmissões ao vivo da Copa do Mundo.

Quem narra os jogos da Copa na CazéTV?



A equipe da CazéTV conta com narradores, comentaristas e repórteres espalhados pelas cidades-sede da competição. Luis Felipe Freitas é o principal narrador do canal durante a Copa do Mundo, liderando as transmissões dos principais jogos do torneio.

Além dele, também participam das narrações nomes como Fernando Nardini, Marcelo Hazan, Raony Pacheco, Gonçalo Luiz e Alezudo.

A emissora aposta ainda na presença de ex-jogadores como comentaristas. Nenê, Rodrigo Caio, Ricardo Quaresma, Elias e Djalminha estão entre os profissionais confirmados.

Nos Estados Unidos, Romário, Fernanda Gentil, Guilherme Beltrão, Chico Moedas e Isabela Pagliari acompanham de perto a competição. Já Diogo Defante fica responsável pelos conteúdos de humor e entretenimento.

Resultados do fim de semana

Sábado (04/07)

Canadá 0 x 3 Marrocos



Paraguai 0 x 1 França

Domingo (05/07)

Brasil 1 x 2 Noruega



México 2 x 3 Inglaterra

Próximos jogos das oitavas de final

07/07

Argentina x Egito - 13h



Suíça x Colômbia - 17h





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