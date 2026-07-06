CazéTV ao vivo hoje (06/07): veja quais jogos da Copa do Mundo passam no canal
Plataforma exibe os dois confrontos desta segunda-feira (6), que definem mais duas seleções classificadas para as quartas de final da Copa do Mundo
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Copa do Mundo de 2026 segue com a disputa das oitavas de final nesta segunda-feira (6). Dois confrontos movimentam o Mundial e colocam em campo quatro seleções que seguem na briga pelo título da competição.
A CazéTV transmite as duas partidas do dia. O destaque fica para o clássico entre Portugal e Espanha, enquanto Estados Unidos e Bélgica encerram a programação buscando a última vaga nas quartas de final.
Jogo da CazéTV hoje (07/07)
Portugal x Espanha (clique para assistir)
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: AT&T Stadium, em Dallas (EUA)
- Onde assistir: Globo, SBT, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV
Estados Unidos x Bélgica (clique para assistir)
- Horário: 21h (de Brasília)
- Local: Lumen Field, em Seattle (EUA)
- Onde assistir: Exclusivo da CazéTV
Como chegam as seleções
Portugal x Espanha
Portugal avançou às oitavas após eliminar a Croácia por 2 a 1. Antes disso, terminou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo K, com cinco pontos. A Espanha chega invicta ao confronto. Líder do Grupo H, a seleção venceu a Áustria por 3 a 0 nos 16 avos de final e segue sem sofrer gols na Copa do Mundo.
Estados Unidos x Bélgica
Os Estados Unidos garantiram vaga nas oitavas após vencerem a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0 pelos 16 avos. A equipe também terminou na liderança do Grupo D durante a fase de grupos. Já a Bélgica eliminou Senegal por 3 a 2 em um duelo emocionante na última fase. Os belgas buscaram o empate nos minutos finais e garantiram a classificação na prorrogação.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Como assistir à CazéTV?
A CazéTV pode ser acompanhada gratuitamente pelo YouTube, além de aplicativos compatíveis para celulares, computadores e smart TVs. Basta ter acesso à internet para acompanhar as transmissões ao vivo da Copa do Mundo.
Quem narra os jogos da Copa na CazéTV?
A equipe da CazéTV conta com narradores, comentaristas e repórteres espalhados pelas cidades-sede da competição. Luis Felipe Freitas é o principal narrador do canal durante a Copa do Mundo, liderando as transmissões dos principais jogos do torneio.
Além dele, também participam das narrações nomes como Fernando Nardini, Marcelo Hazan, Raony Pacheco, Gonçalo Luiz e Alezudo.
A emissora aposta ainda na presença de ex-jogadores como comentaristas. Nenê, Rodrigo Caio, Ricardo Quaresma, Elias e Djalminha estão entre os profissionais confirmados.
Nos Estados Unidos, Romário, Fernanda Gentil, Guilherme Beltrão, Chico Moedas e Isabela Pagliari acompanham de perto a competição. Já Diogo Defante fica responsável pelos conteúdos de humor e entretenimento.
Resultados do fim de semana
Sábado (04/07)
- Canadá 0 x 3 Marrocos
- Paraguai 0 x 1 França
Domingo (05/07)
- Brasil 1 x 2 Noruega
- México 2 x 3 Inglaterra
Próximos jogos das oitavas de final
07/07
- Argentina x Egito - 13h
- Suíça x Colômbia - 17h
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!