Jogos de hoje da Copa do Mundo: veja onde assistir aos duelos deste domingo (5) pelas oitavas de final
No segundo dia das oitavas de final na Copa de 2026, Brasil, Noruega, México e Inglaterra disputam vaga nas quartas de final do Mundial
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A Copa do Mundo de 2026 dá sequência neste domingo (5) à disputa das oitavas de final, com mais dois confrontos que movimentam o mata-mata da competição.
Brasil, Noruega, México e Inglaterra entram em campo em busca de uma vaga nas quartas de final do Mundial.
O primeiro duelo do dia será entre Brasil e Noruega, às 17h (de Brasília). Mais tarde, às 21h, México e Inglaterra se enfrentam em mais um confronto de peso nesta fase eliminatória da Copa do Mundo.
Jogos de hoje da Copa do Mundo de 2026
Brasil x Noruega
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: MetLife Stadium
- Onde assistir: SBT, Globo, CazéTV, getv, Sportv e Nsports
México x Inglaterra
- Horário: 21h (de Brasília)
- Local: Estadio Azteca
- Onde assistir: CazéTV
Como chegam os times para o mata-mata
Brasil x Noruega
O Brasil chega às oitavas de final após vencer o Japão por 2 a 1 na fase anterior e manter vivo o sonho do hexacampeonato.
A Seleção Brasileira tenta crescer no momento decisivo da competição e chega para o confronto cercada de expectativa por uma vaga entre os oito melhores do torneio.
A Noruega, por sua vez, avançou depois de superar a Costa do Marfim por 2 a 1 e tenta seguir surpreendendo no Mundial.
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Com uma campanha sólida até aqui, os noruegueses entram no mata-mata buscando derrubar um dos favoritos ao título.
México x Inglaterra
Jogando em casa, o México tenta aproveitar o apoio da torcida para seguir fazendo história na Copa do Mundo.
A seleção mexicana avançou às oitavas após eliminar o Equador e chega embalada para encarar um dos confrontos mais aguardados desta fase.
Do outro lado, a Inglaterra confirmou presença no mata-mata depois de vencer a República Democrática do Congo.
Com elenco forte e status de candidata ao título, a equipe inglesa tenta confirmar o favoritismo para seguir viva na disputa.
Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2026
A Copa do Mundo de 2026 vem sendo transmitida em diferentes plataformas no Brasil, com jogos divididos entre TV aberta, TV por assinatura e streaming.
- TV aberta: Globo e SBT
- TV por assinatura: SporTV
- Streaming e plataformas digitais: CazéTV, ge tv e N Sports