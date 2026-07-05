Jogos de hoje da Copa do Mundo: veja onde assistir aos duelos deste domingo (5) pelas oitavas de final

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

No segundo dia das oitavas de final na Copa de 2026, Brasil, Noruega, México e Inglaterra disputam vaga nas quartas de final do Mundial

Clique aqui e escute a matéria

A Copa do Mundo de 2026 dá sequência neste domingo (5) à disputa das oitavas de final, com mais dois confrontos que movimentam o mata-mata da competição.

Brasil, Noruega, México e Inglaterra entram em campo em busca de uma vaga nas quartas de final do Mundial.

O primeiro duelo do dia será entre Brasil e Noruega, às 17h (de Brasília). Mais tarde, às 21h, México e Inglaterra se enfrentam em mais um confronto de peso nesta fase eliminatória da Copa do Mundo.

Jogos de hoje da Copa do Mundo de 2026

Brasil x Noruega

Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: MetLife Stadium

MetLife Stadium Onde assistir: SBT, Globo, CazéTV, getv, Sportv e Nsports

México x Inglaterra

Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Estadio Azteca

Estadio Azteca Onde assistir: CazéTV

Como chegam os times para o mata-mata

O Brasil chega às oitavas de final após vencer o Japão por 2 a 1 na fase anterior e manter vivo o sonho do hexacampeonato.

A Seleção Brasileira tenta crescer no momento decisivo da competição e chega para o confronto cercada de expectativa por uma vaga entre os oito melhores do torneio.

A Noruega, por sua vez, avançou depois de superar a Costa do Marfim por 2 a 1 e tenta seguir surpreendendo no Mundial.

Com uma campanha sólida até aqui, os noruegueses entram no mata-mata buscando derrubar um dos favoritos ao título.

Jogando em casa, o México tenta aproveitar o apoio da torcida para seguir fazendo história na Copa do Mundo.

A seleção mexicana avançou às oitavas após eliminar o Equador e chega embalada para encarar um dos confrontos mais aguardados desta fase.

Do outro lado, a Inglaterra confirmou presença no mata-mata depois de vencer a República Democrática do Congo.

Com elenco forte e status de candidata ao título, a equipe inglesa tenta confirmar o favoritismo para seguir viva na disputa.

Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 vem sendo transmitida em diferentes plataformas no Brasil, com jogos divididos entre TV aberta, TV por assinatura e streaming.