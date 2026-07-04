Jogos de hoje da Copa do Mundo: veja onde assistir aos duelos deste sábado (4) pelas oitavas de final
No primeiro dia das oitavas de final na Copa de 2026, França, Paraguai, Canadá e Marrocos disputam vaga nas quartas de final do Mundial
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A Copa do Mundo de 2026 abre neste sábado (4) a disputa das oitavas de final, com dois confrontos que dão sequência ao mata-mata do torneio.
Canadá, Marrocos, Paraguai e França entram em campo em busca de uma vaga nas quartas de final da competição.
O primeiro duelo do dia será entre Canadá e Marrocos, às 14h (de Brasília). Mais tarde, às 18h, Paraguai e França se enfrentam fechando a programação deste sábado no Mundial.
Jogos de hoje da Copa do Mundo de 2026
Canadá x Marrocos
- Horário: 14h (de Brasília)
- Local: NRG Stadium, em Houston
- Onde assistir: CazéTV
Paraguai x França
- Horário: 18h (de Brasília)
- Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia
- Onde assistir: CazéTV
Como chegam os times para o mata-mata
Canadá x Marrocos
O Canadá chega às oitavas de final após eliminar a África do Sul por 1 a 0, garantindo presença entre os 16 melhores da Copa do Mundo.
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Jogando em casa, os canadenses tentam aproveitar o embalo da classificação para seguir vivos no torneio.
O Marrocos também avançou em um duelo equilibrado e eliminou a Holanda nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.
A seleção marroquina tenta manter a boa campanha e repetir o protagonismo recente em competições internacionais.
Paraguai x França
O Paraguai chega embalado por uma classificação histórica diante da Alemanha. Após empate por 1 a 1, os paraguaios levaram a melhor nos pênaltis e garantiram vaga nas oitavas, mantendo vivo o sonho de repetir a campanha marcante de 2010.
A França, por sua vez, confirmou o favoritismo ao vencer a Suécia por 3 a 0 na fase anterior.
Com atuação dominante e mais uma boa partida de Kylian Mbappé, os franceses avançaram com autoridade e aparecem como um dos principais candidatos ao título da Copa do Mundo.
Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2026
A Copa do Mundo de 2026 vem sendo transmitida em diferentes plataformas no Brasil, com jogos divididos entre TV aberta, TV por assinatura e streaming.
- TV aberta: Globo e SBT
- TV por assinatura: SporTV
- Streaming e plataformas digitais: CazéTV, ge tv e N Sports