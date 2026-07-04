Jogos de hoje da Copa do Mundo: veja onde assistir aos duelos deste sábado (4) pelas oitavas de final

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No primeiro dia das oitavas de final na Copa de 2026, França, Paraguai, Canadá e Marrocos disputam vaga nas quartas de final do Mundial

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A Copa do Mundo de 2026 abre neste sábado (4) a disputa das oitavas de final, com dois confrontos que dão sequência ao mata-mata do torneio.

Canadá, Marrocos, Paraguai e França entram em campo em busca de uma vaga nas quartas de final da competição.

O primeiro duelo do dia será entre Canadá e Marrocos, às 14h (de Brasília). Mais tarde, às 18h, Paraguai e França se enfrentam fechando a programação deste sábado no Mundial.

Jogos de hoje da Copa do Mundo de 2026

Canadá x Marrocos

Horário: 14h (de Brasília)

14h (de Brasília) Local: NRG Stadium, em Houston

NRG Stadium, em Houston Onde assistir: CazéTV

Paraguai x França

Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia

Lincoln Financial Field, na Filadélfia Onde assistir: CazéTV

Como chegam os times para o mata-mata

O Canadá chega às oitavas de final após eliminar a África do Sul por 1 a 0, garantindo presença entre os 16 melhores da Copa do Mundo.

Jogando em casa, os canadenses tentam aproveitar o embalo da classificação para seguir vivos no torneio.

O Marrocos também avançou em um duelo equilibrado e eliminou a Holanda nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

A seleção marroquina tenta manter a boa campanha e repetir o protagonismo recente em competições internacionais.

O Paraguai chega embalado por uma classificação histórica diante da Alemanha. Após empate por 1 a 1, os paraguaios levaram a melhor nos pênaltis e garantiram vaga nas oitavas, mantendo vivo o sonho de repetir a campanha marcante de 2010.

A França, por sua vez, confirmou o favoritismo ao vencer a Suécia por 3 a 0 na fase anterior.

Com atuação dominante e mais uma boa partida de Kylian Mbappé, os franceses avançaram com autoridade e aparecem como um dos principais candidatos ao título da Copa do Mundo.

Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 vem sendo transmitida em diferentes plataformas no Brasil, com jogos divididos entre TV aberta, TV por assinatura e streaming.