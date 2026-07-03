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Goiás x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 16ª rodada da Série B

Esmeraldino tenta se aproximar do G-4, enquanto o Vozão busca reação para se afastar da zona de rebaixamento nesta 16ª rodada da segunda divisão

Por Lucas Valle Publicado em 03/07/2026 às 14:05
Goiás e Ceará se enfrentam pela 16ª rodada da Série B
Goiás e Ceará se enfrentam pela 16ª rodada da Série B - Arte/ Blog do Torcedor

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Goiás e Ceará se enfrentam neste sábado (4), às 20h (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, o Serrinha, em Goiânia, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O duelo reúne duas equipes que vivem momentos distintos na competição. O Goiás busca embalar após vencer o Náutico fora de casa e diminuir a distância para a zona de acesso. Já o Ceará tenta encerrar a sequência negativa para voltar a subir na tabela.

Como chegam as equipes

O Goiás chega motivado após vencer o Náutico na última rodada. Nos últimos 10 jogos pela Série B, o Esmeraldino soma quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas. A equipe ocupa a 11ª colocação, com 21 pontos, e tenta aproveitar o fator casa para seguir crescendo na competição.

Já o Ceará atravessa um momento delicado. O Vozão venceu apenas duas das últimas 10 partidas, além de acumular dois empates e seis derrotas. A equipe não vence há três jogos, perdeu as duas últimas partidas consecutivamente e chega ao confronto sem marcar gols nas últimas duas rodadas.

O clube ocupa a 15ª posição, com 17 pontos, buscando reação sob o comando de Daniel Paulista, que fará sua estreia como treinador da equipe.

Onde assistir Criciúma x São Bernardo ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:

  • TV fechada: ESPN
  • Streaming: Disney+
  • Youtube: GOAT
  • Streaming: XSports

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Prováveis escalações

Goiás (Técnico: Mozart)

Thiago Rodrigues; Rodrigo Soares, Luiz Felipe, Ramon Menezes e Djalma Silva; Baldoria, Filipe Machado, Jean Carlos e Lucas Lima; Kadu e Anselmo Ramon.

  • Desfalques: Tadeu, Gegê, Lucas Rodrigues e Wellington Rato (lesionados).

Ceará (Técnico: Daniel Paulista)

Richard; Julio César, Luiz Otávio, Sánchez, João Gabriel e Rafael Ramos; Gabriel Rocha, Pedro Esli, Melk e Lucca; Matheusinho.

  • Desfalques: Alex Silva, Éder, Vina, Juan Alano, Vinícius Zanocelo e Ronald Carvalho (lesionados).

Arbitragem

  • Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)
  • Assistente 1: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)
  • Assistente 2: Anne Kesy Gomes de Sá (AM)
  • Quarto árbitro: Osimar Moreira da Silva Junior (GO)
  • VAR: Wagner Reway (SC)

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