Qual jogo vai passar na Globo hoje (03/07)? Confira programação, onde assistir e horário
Emissora exibe duas partidas válidas pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira (3), incluindo o duelo da Argentina
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A reta final dos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 continua nesta sexta-feira (3). A Globo exibirá duas partidas ao longo do dia, acompanhando a definição dos últimos classificados para as oitavas de final do Mundial.
A programação começa com Austrália x Egito, às 15h (de Brasília). Mais tarde, às 19h, será a vez de Argentina x Cabo Verde. O duelo entre Colômbia e Gana, que encerra a fase, terá transmissão exclusiva da CazéTV.
Jogo da Globo hoje (02/07)
Austrália x Egito
- Onde assistir: Globo SporTV, e CazéTV
- Horário: 15h (de Brasília)
- Local: Estádio de Dallas (EUA)
Argentina x Cabo Verde
- Onde assistir: Globo, SBT, ge tv, SporTV, N Sports e CazéTV
- Horário: 19h (de Brasília)
- Local: Estádio de Miami (EUA)
Como chegam as seleções
Austrália x Egito
A Austrália garantiu vaga nos 16 avos de final ao terminar a fase de grupos na segunda colocação do Grupo D, com quatro pontos. A seleção venceu uma partida, empatou outra e sofreu apenas uma derrota.
O Egito também avançou como vice-líder de sua chave. Os africanos encerraram o Grupo G com cinco pontos, conquistando uma vitória e dois empates para assegurar presença no mata-mata.
Argentina x Cabo Verde
A Argentina chega embalada após campanha perfeita na fase de grupos. A equipe liderou o Grupo J com três vitórias em três jogos e sofreu apenas um gol durante toda a primeira fase.
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Já Cabo Verde avançou na segunda colocação do Grupo H de forma invicta. A seleção africana empatou os três compromissos disputados e tenta surpreender uma das favoritas ao título.
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Programação da Globo hoje (02/07)
- 04h00 – Hora Um
- 06h00 – Bom Dia Pernambuco
- 08h30 – Bom Dia Brasil
- 09h30 – Encontro com Patrícia Poeta
- 10h35 – Mais Você
- 11h45 – NE1
- 13h00 – Globo Esporte
- 13h25 – Jornal Hoje
- 14h35 – Pré-Hora – Copa do Mundo da FIFA 2026™
- 15h00 – Copa do Mundo da FIFA 2026™ – Austrália x Egito
- 17h10 – Vale a Pena Ver de Novo – Avenida Brasil
- 17h50 – A Nobreza do Amor
- 18h30 – Pré-Hora – Copa do Mundo da FIFA 2026™
- 19h00 – Copa do Mundo da FIFA 2026™ – Argentina x Cabo Verde
- 21h10 – Jornal Nacional
- 21h55 – Quem Ama Cuida
- 23h00 – Globo Repórter
- 23h50 – Central da Copa
- 00h20 – Grid da Globo
- 00h30 – Jornal da Globo
- 01h20 – Reapresentação – A Nobreza do Amor
- 02h00 – Comédia na Madruga I
- 02h55 – Corujão I – Os Homens São de Marte... E É Pra Lá Que Eu Vou
Resultados de ontem (02/07)
- Espanha 3 x 0 Áustria
- Portugal 2 x 1 Croácia
- Suíça 2 x 0 Argélia