Qual jogo da Copa passa no SBT hoje (03/07)? Veja horário e onde assistir
A Copa do Mundo de 2026 se aproxima do fim dos 16 avos de final nesta sexta-feira (3), e apenas um confronto terá transmissão do SBT
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A Copa do Mundo de 2026 chega ao último dia dos 16 avos de final nesta sexta-feira (3). Três partidas encerram a fase eliminatória e definem os confrontos das oitavas de final do Mundial.
Na programação do SBT, apenas um jogo será exibido ao vivo. A emissora transmite Argentina x Cabo Verde, enquanto Austrália x Egito e Colômbia x Gana terão transmissão em outras plataformas.
O SBT transmite jogo da Copa do Mundo hoje (03/07)?
Sim. O SBT transmite apenas uma partida nesta sexta-feira (3).
Argentina x Cabo Verde
- Onde assistir: SBT, Globo, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV
- Horário: 19h (de Brasília)
- Local: Estádio de Miami (EUA)
Momento das seleções
A Argentina chega embalada após liderar o Grupo J com campanha perfeita. A equipe venceu os três jogos da primeira fase, somou nove pontos e sofreu apenas um gol, confirmando o favoritismo para o mata-mata.
Já Cabo Verde garantiu a classificação na segunda colocação do Grupo H. A seleção africana avançou de forma invicta após empatar os três compromissos da fase de grupos e agora tenta surpreender uma das favoritas ao título.
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Programação do SBT/TV Jornal nesta sexta-feira (03/07)
- 00h00 – Balanço da Copa
- 00h30 – The Noite
- 01h30 – Operação Mesquita
- 02h00 – SBT Notícias
- 06h00 – Se Liga Brasil
- 07h00 – Primeiro Impacto PE
- 08h30 – Primeiro Impacto
- 10h45 – TV Jornal Meio-Dia
- 13h00 – Turma do Barra
- 13h45 – Meu Coração é Teu
- 15h30 – Especial
- 17h00 – Sortilégio
- 18h30 – Jogo: Argentina x Cabo Verde
- 21h00 – SBT Brasil
- 21h45 – A História de Joana – A Virgem
- 22h15 – Programa do Ratinho
- 23h30 – Balanço da Copa
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Resultados de ontem (02/07)
- Espanha 3 x 0 Áustria
- Portugal 2 x 1 Croácia
- Suíça 2 x 0 Argélia
Próximo jogo da Seleção Brasileira
Brasil e Noruega se enfrentam no próximo domingo (05), às 17h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida definirá quem avançará para as quartas de final contra o vencedor da partida entre México e Inglaterra.