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Qual jogo da Copa passa no SBT hoje (03/07)? Veja horário e onde assistir

A Copa do Mundo de 2026 se aproxima do fim dos 16 avos de final nesta sexta-feira (3), e apenas um confronto terá transmissão do SBT

Por Lucas Valle Publicado em 03/07/2026 às 9:16 | Atualizado em 03/07/2026 às 9:17
- Arte/ Blog do Torcedor

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A Copa do Mundo de 2026 chega ao último dia dos 16 avos de final nesta sexta-feira (3). Três partidas encerram a fase eliminatória e definem os confrontos das oitavas de final do Mundial.

Na programação do SBT, apenas um jogo será exibido ao vivo. A emissora transmite Argentina x Cabo Verde, enquanto Austrália x Egito e Colômbia x Gana terão transmissão em outras plataformas.

O SBT transmite jogo da Copa do Mundo hoje (03/07)?

Sim. O SBT transmite apenas uma partida nesta sexta-feira (3).

Argentina x Cabo Verde

  • Onde assistir: SBT, Globo, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Estádio de Miami (EUA)

Momento das seleções

A Argentina chega embalada após liderar o Grupo J com campanha perfeita. A equipe venceu os três jogos da primeira fase, somou nove pontos e sofreu apenas um gol, confirmando o favoritismo para o mata-mata.

Cabo Verde garantiu a classificação na segunda colocação do Grupo H. A seleção africana avançou de forma invicta após empatar os três compromissos da fase de grupos e agora tenta surpreender uma das favoritas ao título.

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Programação do SBT/TV Jornal nesta sexta-feira (03/07)

  • 00h00 – Balanço da Copa
  • 00h30 – The Noite
  • 01h30 – Operação Mesquita
  • 02h00 – SBT Notícias
  • 06h00 – Se Liga Brasil
  • 07h00 – Primeiro Impacto PE
  • 08h30 – Primeiro Impacto
  • 10h45 – TV Jornal Meio-Dia
  • 13h00 – Turma do Barra
  • 13h45 – Meu Coração é Teu
  • 15h30 – Especial
  • 17h00 – Sortilégio
  • 18h30 – Jogo: Argentina x Cabo Verde
  • 21h00 – SBT Brasil
  • 21h45 – A História de Joana – A Virgem
  • 22h15 – Programa do Ratinho
  • 23h30 – Balanço da Copa

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Resultados de ontem (02/07)

  • Espanha 3 x 0 Áustria
  • Portugal 2 x 1 Croácia
  • Suíça 2 x 0 Argélia

Próximo jogo da Seleção Brasileira

Brasil e Noruega se enfrentam no próximo domingo (05), às 17h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida definirá quem avançará para as quartas de final contra o vencedor da partida entre México e Inglaterra.

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