Qual jogo da Copa passa no SBT hoje (02/07)? Veja horário e onde assistir
Restam apenas dois dias para o fim dos 16 avos de final da Copa do Mundo; Nesta quinta-feira (2), mais três seleções garantem presença nas oitavas
Clique aqui e escute a matéria
A Copa do Mundo de 2026 entra em mais um dia decisivo nesta quinta-feira (2), com três confrontos válidos pelos 16 avos de final. As partidas definem os últimos classificados para as oitavas de final do Mundial.
Na programação do SBT, apenas um duelo terá transmissão ao vivo. A emissora exibe Espanha x Áustria, enquanto Portugal x Croácia e Suíça x Argélia serão exclusivos da CazéTV.
O SBT transmite jogo da Copa do Mundo hoje (02/07)?
Sim. O SBT transmite apenas uma partida nesta quinta-feira (2).
Espanha x Áustria
- Onde assistir: SBT, Globo, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Estádio de Los Angeles (EUA)
Momento das seleções
A Espanha chega aos 16 avos de final após terminar a fase de grupos na liderança do Grupo H. O time de Lamine Yamal empatou por 0 a 0 com Cabo Verde e depois venceu Arábia Saudita por 4 a 0 e Uruguai por 1 a 0, encerrando a fase de grupos com sete pontos.
Já a Áustria avançou na segunda colocação do Grupo J. O time comandado por Ralf Rangnick estreou vencendo a Jordânia por 3 a 1, depois foi derrotado pela Argentina por 2 a 0 e garantiu a classificação ao empatar em 3 a 3 com a Argélia na última rodada.
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!
Programação do SBT/TV Jornal nesta quinta-feira (02/07)
- 00h15 – The Noite
- 01h15 – Operação Mesquita
- 02h15 – SBT Notícias
- 06h00 – Se Liga Brasil
- 07h00 – Primeiro Impacto PE
- 08h30 – Primeiro Impacto
- 10h45 – TV Jornal Meio-Dia
- 13h00 – Turma do Barra
- 13h45 – Meu Coração é Teu
- 15h30 – Jogo: Espanha x Áustria
- 18h00 – Aqui Agora
- 18h30 – O Povo na TV
- 19h15 – Escrete na Rede
- 19h45 – SBT Brasil
- 20h45 – A História de Joana – A Virgem
- 22h00 – Programa do Ratinho
- 23h00 – A Praça é Nossa
- 01h45 – Passe de Milhões
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Resultados de ontem (02/07)
- Inglaterra 2 x 1 RD Congo
- Bélgica 3 x 2 Senegal
- Estados Unidos 2 x 0 Bósnia e Herzegovina
Próximos jogos dos 16 avos de final
02/07
- 16h - Espanha X Áustria
- 20h - Portugal x Croácia
03/07
- 00h - Suíça x Argélia
- 15h - Austrália x Egito
- 19h - Argentina x Cabo Verde
- 22h30 - Colômbia x Gana
Próximo jogo da Seleção Brasileira
Brasil e Noruega se enfrentam no próximo domingo (05), às 17h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida definirá quem avançará para as quartas de final contra o vencedor da partida entre México e Inglaterra.