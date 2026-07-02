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Portugal x Croácia vai passar onde hoje (02/07)? Jogo terá transmissão ao vivo e exclusiva da CazéTV

Duelo foi escolhido como o jogo exclusivo do canal nesta rodada do Mundial. A CazéTV transmite os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026

Por João Victor Tavares Publicado em 02/07/2026 às 15:07
Bruno Fernandes, meia-atacante de Portugal
Bruno Fernandes, meia-atacante de Portugal - Instagram/Portugal

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Portugal x Croácia será o grande destaque da programação desta quinta-feira (2) nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 20h (horário de Brasília), no BMO Field, em Toronto, no Canadá, e terá transmissão ao vivo e exclusiva da CazéTV.

O duelo foi escolhido como o jogo exclusivo do canal nesta rodada do Mundial. A CazéTV transmite os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026 e detém os direitos exclusivos de transmissão em plataformas digitais e streaming de 52 partidas da competição.

Para acompanhar Portugal x Croácia, o torcedor poderá assistir gratuitamente pelo canal da CazéTV no YouTube ou pelo Disney+, conforme a disponibilidade do canal na plataforma.

Onde assistir Portugal x Croácia ao vivo

  • CazéTV (transmissão exclusiva em plataformas digitais e streaming)
  • Disney+ (para assinantes com o canal disponível)

Horário e local da partida

  • Jogo: Portugal x Croácia
  • Competição: Copa do Mundo 2026 – oitavas de final
  • Data: Quinta-feira, 2 de julho de 2026
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: BMO Field, Toronto, Canadá

Como chegam as seleções

Portugal

A seleção portuguesa avançou às oitavas de final após terminar a fase de grupos na segunda colocação de sua chave. A campanha teve empate por 1 a 1 com a República Democrática do Congo, empate sem gols diante da Colômbia e goleada por 5 a 0 sobre o Uzbequistão.

Apesar da classificação, o desempenho gerou questionamentos em torno do trabalho de Roberto Martínez. Para o mata-mata, João Neves deve retornar ao time titular.

Croácia

A Croácia cresceu ao longo da competição. Depois de estrear com derrota por 4 a 2 para a Inglaterra, a equipe reagiu ao vencer Panamá por 1 a 0 e Gana por 2 a 1, assegurando presença nas oitavas.

O técnico Zlatko Dali? deve manter a base da equipe que conquistou a classificação para enfrentar os portugueses.

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