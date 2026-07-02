Portugal x Croácia vai passar onde hoje (02/07)? Jogo terá transmissão ao vivo e exclusiva da CazéTV
Duelo foi escolhido como o jogo exclusivo do canal nesta rodada do Mundial. A CazéTV transmite os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026
Clique aqui e escute a matéria
Portugal x Croácia será o grande destaque da programação desta quinta-feira (2) nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 20h (horário de Brasília), no BMO Field, em Toronto, no Canadá, e terá transmissão ao vivo e exclusiva da CazéTV.
O duelo foi escolhido como o jogo exclusivo do canal nesta rodada do Mundial. A CazéTV transmite os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026 e detém os direitos exclusivos de transmissão em plataformas digitais e streaming de 52 partidas da competição.
Para acompanhar Portugal x Croácia, o torcedor poderá assistir gratuitamente pelo canal da CazéTV no YouTube ou pelo Disney+, conforme a disponibilidade do canal na plataforma.
Onde assistir Portugal x Croácia ao vivo
- CazéTV (transmissão exclusiva em plataformas digitais e streaming)
- Disney+ (para assinantes com o canal disponível)
Horário e local da partida
- Jogo: Portugal x Croácia
- Competição: Copa do Mundo 2026 – oitavas de final
- Data: Quinta-feira, 2 de julho de 2026
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: BMO Field, Toronto, Canadá
Como chegam as seleções
Portugal
A seleção portuguesa avançou às oitavas de final após terminar a fase de grupos na segunda colocação de sua chave. A campanha teve empate por 1 a 1 com a República Democrática do Congo, empate sem gols diante da Colômbia e goleada por 5 a 0 sobre o Uzbequistão.
Apesar da classificação, o desempenho gerou questionamentos em torno do trabalho de Roberto Martínez. Para o mata-mata, João Neves deve retornar ao time titular.
Croácia
A Croácia cresceu ao longo da competição. Depois de estrear com derrota por 4 a 2 para a Inglaterra, a equipe reagiu ao vencer Panamá por 1 a 0 e Gana por 2 a 1, assegurando presença nas oitavas.
O técnico Zlatko Dali? deve manter a base da equipe que conquistou a classificação para enfrentar os portugueses.