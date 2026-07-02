Jogos da Copa do Mundo hoje (03/07): veja horários e onde assistir ao último dia dos 16 avos de final

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Nos últimos jogos dos 16 avos de final, Argentina, Colômbia, Egito, Austrália, Cabo Verde e Gana disputam vaga nas oitavas de final do Mundial

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A fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 chega ao último dia nesta sexta-feira (03). Três confrontos definem os últimos classificados para as oitavas de final e completam o chaveamento do mata-mata da competição.

Austrália, Argentina e Colômbia entram em campo em busca da classificação, enquanto Egito, Cabo Verde e Gana tentam surpreender para seguir vivos na disputa pelo título mundial.

Jogos de hoje da Copa do Mundo de 2026

Austrália x Egito

Horário: 15h (de Brasília)



15h (de Brasília) Local: Estádio de Dallas

Estádio de Dallas Onde assistir: Globo, SporTV e CazéTV

Argentina x Cabo Verde

Horário: 19h (de Brasília)



19h (de Brasília) Local: Estádio de Miami



Estádio de Miami Onde assistir: Globo, SBT, ge tv, SporTV, N Sports e CazéTV

Colômbia x Gana

Horário: 22h30 (de Brasília)



22h30 (de Brasília) Local: Estádio de Kansas City



Estádio de Kansas City Onde assistir: Exclusivo da CazéTV



Como chegam os times para o mata-mata

Austrália x Egito

A Austrália garantiu classificação ao terminar na segunda colocação do Grupo D, com quatro pontos. Os australianos conquistaram uma vitória, um empate e uma derrota durante a primeira fase.

O Egito também avançou como vice-líder do Grupo G, somando cinco pontos. A seleção africana venceu uma partida e empatou outras duas, mantendo a invencibilidade na fase de grupos.

Argentina x Cabo Verde

A Argentina confirmou o favoritismo e encerrou a fase de grupos com campanha perfeita. A atual campeã do mundo venceu os três jogos disputados, terminou na liderança do Grupo J com nove pontos e sofreu apenas um gol.

Já Cabo Verde garantiu vaga de forma invicta. A seleção africana terminou na segunda colocação do Grupo H após empatar os três compromissos da primeira fase e agora tenta seguir fazendo história no Mundial.

Colômbia x Gana

A Colômbia avançou como líder do Grupo K, encerrando a primeira fase com sete pontos. A equipe venceu duas partidas e empatou uma, mantendo a invencibilidade na competição.

Gana garantiu classificação entre os melhores terceiros colocados. A campanha da seleção africana contou com uma vitória, um empate e uma derrota, suficientes para colocar a equipe no mata-mata.

Resultados de ontem (02/07)

Espanha x Áustria



Portugal x Croácia



Suíça x Argélia

Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo tem transmissão em diversas plataformas no Brasil.

TV aberta: Globo e SBT



Globo e SBT TV por assinatura: SporTV



SporTV Streaming e plataformas digitais: CazéTV, ge tv e N Sports

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