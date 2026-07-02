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Jogos da Copa do Mundo hoje (02/07): veja horários e onde assistir ao penúltimo dia dos 16 avos de final

A fase de 16 avos continua nesta quinta-feira (02), mais três seleções garantem suas vagas nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026

Por Lucas Valle Publicado em 02/07/2026 às 9:16
Jogos de hoje da Copa do Mundo (02/07)
Jogos de hoje da Copa do Mundo (02/07) - Instagram/m.arnautovic7, lamineyamal, lukamodric10, Cristiano, granitxhaka e riyadmahrez26.7

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A Copa do Mundo de 2026 segue nesta quinta-feira (2) com a reta final dos 16 avos de final. Três confrontos encerram a fase, definindo os últimos classificados para as oitavas de final e completando o chaveamento do mata-mata.

Espanha, Portugal e Suíça entram em campo tentando confirmar o favoritismo após boas campanhas na fase de grupos. Do outro lado, Áustria, Croácia e Argélia buscam surpreender para seguir vivas na disputa pelo título mundial.

Jogos de hoje da Copa do Mundo de 2026

Espanha x Áustria

  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio de Los Angeles
  • Onde assistir: Globo, SBT, ge tv, SporTV, N Sports e CazéTV

Portugal x Croácia

  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Estádio de Toronto
  • Onde assistir: Exclusivo da CazéTV

Suíça x Argélia

  • Horário: 0h (de Brasília)
  • Local: BC Place, em Vancouver
  • Onde assistir: Exclusivo da CazéTV

Como chegam os times para o mata-mata

Espanha x Áustria

A Espanha avançou às fases eliminatórias na liderança do Grupo H. A seleção espanhola estreou empatando sem gols com Cabo Verde, goleou a Arábia Saudita por 4 a 0 e encerrou a primeira fase vencendo o Uruguai por 1 a 0, garantindo sete pontos.

A Áustria terminou na segunda colocação do Grupo J. Os austríacos venceram a Jordânia por 3 a 1, foram derrotados pela Argentina por 2 a 0 e fecharam a fase de grupos empatando em 3 a 3 com a Argélia.

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Portugal x Croácia

Portugal garantiu vaga no mata-mata como vice-líder do Grupo K. A seleção portuguesa empatou em 1 a 1 com a RD Congo, ficou no 0 a 0 diante da Colômbia e confirmou a classificação ao golear o Uzbequistão por 5 a 0.

A Croácia também terminou na segunda posição do Grupo L. Os croatas venceram Panamá por 1 a 0 e Gana por 2 a 1, mas acabaram derrotados pela Inglaterra por 4 a 2 na última rodada da primeira fase.

Suíça x Argélia

A Suíça fez uma campanha consistente para terminar na liderança do Grupo B. Os suíços empataram em 1 a 1 com o Catar, venceram a Bósnia e Herzegovina por 4 a 1 e derrotaram o Canadá por 2 a 1, fechando a fase de grupos com sete pontos.

Já a Argélia garantiu vaga entre os melhores terceiros colocados. A seleção africana perdeu para a Argentina por 3 a 0 na estreia, venceu a Jordânia por 2 a 1 e empatou em 3 a 3 com a Áustria, resultado que assegurou a classificação ao mata-mata.

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Resultados de ontem (01/07)

  • Inglaterra 2 x 1 RD Congo
  • Bélgica 3 x 2 Senegal
  • Estados Unidos 2 x 0 Bósnia e Herzegovina

Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo tem transmissão em diversas plataformas no Brasil.

  • TV aberta: Globo e SBT
  • TV por assinatura: SporTV
  • Streaming e plataformas digitais: CazéTV, ge tv e N Sports

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