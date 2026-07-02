Jogos da Copa do Mundo hoje (02/07): veja horários e onde assistir ao penúltimo dia dos 16 avos de final
A fase de 16 avos continua nesta quinta-feira (02), mais três seleções garantem suas vagas nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026
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A Copa do Mundo de 2026 segue nesta quinta-feira (2) com a reta final dos 16 avos de final. Três confrontos encerram a fase, definindo os últimos classificados para as oitavas de final e completando o chaveamento do mata-mata.
Espanha, Portugal e Suíça entram em campo tentando confirmar o favoritismo após boas campanhas na fase de grupos. Do outro lado, Áustria, Croácia e Argélia buscam surpreender para seguir vivas na disputa pelo título mundial.
Jogos de hoje da Copa do Mundo de 2026
Espanha x Áustria
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Estádio de Los Angeles
- Onde assistir: Globo, SBT, ge tv, SporTV, N Sports e CazéTV
Portugal x Croácia
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: Estádio de Toronto
- Onde assistir: Exclusivo da CazéTV
Suíça x Argélia
- Horário: 0h (de Brasília)
- Local: BC Place, em Vancouver
- Onde assistir: Exclusivo da CazéTV
Como chegam os times para o mata-mata
Espanha x Áustria
A Espanha avançou às fases eliminatórias na liderança do Grupo H. A seleção espanhola estreou empatando sem gols com Cabo Verde, goleou a Arábia Saudita por 4 a 0 e encerrou a primeira fase vencendo o Uruguai por 1 a 0, garantindo sete pontos.
A Áustria terminou na segunda colocação do Grupo J. Os austríacos venceram a Jordânia por 3 a 1, foram derrotados pela Argentina por 2 a 0 e fecharam a fase de grupos empatando em 3 a 3 com a Argélia.
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Portugal x Croácia
Portugal garantiu vaga no mata-mata como vice-líder do Grupo K. A seleção portuguesa empatou em 1 a 1 com a RD Congo, ficou no 0 a 0 diante da Colômbia e confirmou a classificação ao golear o Uzbequistão por 5 a 0.
A Croácia também terminou na segunda posição do Grupo L. Os croatas venceram Panamá por 1 a 0 e Gana por 2 a 1, mas acabaram derrotados pela Inglaterra por 4 a 2 na última rodada da primeira fase.
Suíça x Argélia
A Suíça fez uma campanha consistente para terminar na liderança do Grupo B. Os suíços empataram em 1 a 1 com o Catar, venceram a Bósnia e Herzegovina por 4 a 1 e derrotaram o Canadá por 2 a 1, fechando a fase de grupos com sete pontos.
Já a Argélia garantiu vaga entre os melhores terceiros colocados. A seleção africana perdeu para a Argentina por 3 a 0 na estreia, venceu a Jordânia por 2 a 1 e empatou em 3 a 3 com a Áustria, resultado que assegurou a classificação ao mata-mata.
Resultados de ontem (01/07)
- Inglaterra 2 x 1 RD Congo
- Bélgica 3 x 2 Senegal
- Estados Unidos 2 x 0 Bósnia e Herzegovina
Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2026
A Copa do Mundo tem transmissão em diversas plataformas no Brasil.
- TV aberta: Globo e SBT
- TV por assinatura: SporTV
- Streaming e plataformas digitais: CazéTV, ge tv e N Sports
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