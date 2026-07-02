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CazéTV ao vivo hoje (03/07): veja quais jogos da Copa do Mundo passam no canal

Último dia dos 16 avos de final terá três partidas na programação da CazéTV, que acompanha a definição dos últimos classificados às oitavas de final

Por Lucas Valle Publicado em 03/07/2026 às 10:38
- Arte/Blog do Torcedor

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A Copa do Mundo de 2026 encerra a fase de 16 avos de final nesta sexta-feira (3). Ao longo do dia, três confrontos definem os últimos classificados para as oitavas de final do Mundial.

A CazéTV transmite todas as partidas desta sexta-feira: Austrália x Egito, Argentina x Cabo Verde e Colômbia x Gana, encerrando a programação da fase antes do início das oitavas de final.

Jogo da CazéTV hoje (03/07)

Espanha x Áustria (clique para assistir)

  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio de Los Angeles
  • Onde assistir: Globo, SBT, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV

Portugal x Croácia (clique para assistir)

  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Estádio de Toronto
  • Onde assistir: Exclusivo da CazéTV

Suíça x Argélia (clique para assistir)

  • Horário: 0h (de Brasília)
  • Local: BC Place, em Vancouver
  • Onde assistir: Exclusivo da CazéTV

Como chegam as seleções

A Espanha chega invicta ao mata-mata após terminar na liderança do Grupo H, com sete pontos, dois triunfos, um empate e apenas um gol sofrido na primeira fase. Já a Áustria garantiu a classificação na segunda colocação do Grupo J, somando quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota.

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No segundo confronto do dia, Portugal encara a Croácia. Os portugueses avançaram na segunda colocação do Grupo K, enquanto os croatas também terminaram como vice-líderes, mas do Grupo L, após duas vitórias e uma derrota na primeira fase.

Fechando a programação, a Suíça enfrenta a Argélia. Os suíços lideraram o Grupo B com duas vitórias e um empate, enquanto os argelinos garantiram vaga entre os melhores terceiros colocados após uma campanha com uma vitória, um empate e uma derrota.

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Como assistir à CazéTV?

A CazéTV pode ser acompanhada gratuitamente pelo YouTube, além de aplicativos compatíveis para celulares, computadores e smart TVs. Basta ter acesso à internet para acompanhar as transmissões ao vivo da Copa do Mundo.

Quem narra os jogos da Copa na CazéTV?

A equipe da CazéTV conta com narradores, comentaristas e repórteres espalhados pelas cidades-sede da competição. Luis Felipe Freitas é o principal narrador do canal durante a Copa do Mundo, liderando as transmissões dos principais jogos do torneio.

Além dele, também participam das narrações nomes como Fernando Nardini, Marcelo Hazan, Raony Pacheco, Gonçalo Luiz e Alezudo.

A emissora aposta ainda na presença de ex-jogadores como comentaristas. Nenê, Rodrigo Caio, Ricardo Quaresma, Elias e Djalminha estão entre os profissionais confirmados.

Nos Estados Unidos, Romário, Fernanda Gentil, Guilherme Beltrão, Chico Moedas e Isabela Pagliari acompanham de perto a competição. Já Diogo Defante fica responsável pelos conteúdos de humor e entretenimento.

Resultados de ontem (01/07)

  • Inglaterra 2 x 1 RD Congo
  • Bélgica 3 x 2 Senegal
  • Estados Unidos 2 x 0 Bósnia e Herzegovina

Próximos jogos dos 16 avos de final

02/07

  • 16h - Espanha X Áustria
  • 20h - Portugal x Croácia

03/07

  • 00h - Suíça x Argélia
  • 15h - Austrália x Egito
  • 19h - Argentina x Cabo Verde
  • 22h30 - Colômbia x Gana

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