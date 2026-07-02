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CazéTV ao vivo hoje (03/07): veja quais jogos da Copa do Mundo passam no canal

Último dia dos 16 avos de final terá três partidas na programação da CazéTV, que acompanha a definição dos últimos classificados às oitavas de final

Por Lucas Valle Publicado em 02/07/2026 às 9:55 | Atualizado em 03/07/2026 às 10:15
- Arte/Blog do Torcedor

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A Copa do Mundo de 2026 encerra a fase de 16 avos de final nesta sexta-feira (3). Ao longo do dia, três confrontos definem os últimos classificados para as oitavas de final do Mundial.

A CazéTV transmite todas as partidas desta sexta-feira: Austrália x Egito, Argentina x Cabo Verde e Colômbia x Gana, encerrando a programação da fase antes do início das oitavas de final.

Jogo da CazéTV hoje (02)

Austrália x Egito (clique para assistir)

  • Horário: 15h (de Brasília)
  • Local: Estádio de Dallas (EUA)
  • Onde assistir: Globo, SporTV e CazéTV

Argentina x Cabo Verde (clique para assistir)

  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Estádio de Miami (EUA)
  • Onde assistir: Globo, SBT, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV

Colômbia x Gana (clique para assistir)

  • Horário: 22h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio de Kansas City (EUA)
  • Onde assistir: Exclusivo da CazéTV

Como chegam as seleções

A Austrália garantiu vaga na segunda colocação do Grupo D, com quatro pontos, enquanto o Egito avançou como vice-líder do Grupo G, somando cinco pontos e encerrando a primeira fase invicto.

No segundo duelo do dia, a Argentina chega com campanha perfeita, liderando o Grupo J com nove pontos e três vitórias. Já Cabo Verde avançou em segundo lugar no Grupo H após empatar os três jogos disputados.

Fechando os 16 avos, a Colômbia terminou na liderança do Grupo K, com sete pontos, após duas vitórias e um empate. Gana conquistou a classificação como terceiro colocado do Grupo L, com quatro pontos, e tenta surpreender para seguir viva na disputa pelo título.

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Como assistir à CazéTV?

A CazéTV pode ser acompanhada gratuitamente pelo YouTube, além de aplicativos compatíveis para celulares, computadores e smart TVs. Basta ter acesso à internet para acompanhar as transmissões ao vivo da Copa do Mundo.

Quem narra os jogos da Copa na CazéTV?

A equipe da CazéTV conta com narradores, comentaristas e repórteres espalhados pelas cidades-sede da competição. Luis Felipe Freitas é o principal narrador do canal durante a Copa do Mundo, liderando as transmissões dos principais jogos do torneio.

Além dele, também participam das narrações nomes como Fernando Nardini, Marcelo Hazan, Raony Pacheco, Gonçalo Luiz e Alezudo.

A emissora aposta ainda na presença de ex-jogadores como comentaristas. Nenê, Rodrigo Caio, Ricardo Quaresma, Elias e Djalminha estão entre os profissionais confirmados.

Nos Estados Unidos, Romário, Fernanda Gentil, Guilherme Beltrão, Chico Moedas e Isabela Pagliari acompanham de perto a competição. Já Diogo Defante fica responsável pelos conteúdos de humor e entretenimento.

Resultados de ontem (02/07)

  • Espanha 3 x 0 Áustria
  • Portugal 2 x 1 Croácia
  • Suíça 2 x 0 Argélia

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