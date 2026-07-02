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Austrália x Egito: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas oitavas da Copa do Mundo 2026

Austrália e Egito se enfrentam nesta sexta (3) por vaga nas oitavas da Copa de 2026, após avançarem em segundo lugar em seus respectivos grupos

Por João Victor Tavares Publicado em 02/07/2026 às 14:42
Card do confronto entre Austrália x Egito na Copa do Mundo 2026
Card do confronto entre Austrália x Egito na Copa do Mundo 2026 - Arte/Blog do Torcedor

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Austrália e Egito se enfrentam nesta sexta-feira (3), em duelo válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026.

A partida será disputada no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos, com bola rolando às 15h (de Brasília).

O confronto vale vaga nas oitavas de final do Mundial e coloca frente a frente duas seleções que avançaram na segunda colocação de seus respectivos grupos.

A Austrália chega embalada após fazer uma campanha competitiva na fase inicial, enquanto o Egito aposta na força do seu elenco e no protagonismo de Mohamed Salah para seguir vivo no torneio.

Onde assistir Austrália x Egito ao vivo

O jogo entre Austrália x Egito terá transmissão ao vivo da CazéTV, disponível sem custo adicional no Disney+.

Austrália chega após campanha segura na fase de grupos

A seleção australiana garantiu vaga no mata-mata após terminar na segunda colocação de sua chave.

Os Socceroos estrearam com vitória por 2 a 0 sobre a Turquia, depois foram derrotados pelos Estados Unidos pelo mesmo placar e fecharam a participação na fase de grupos com um empate sem gols diante do Paraguai.

Agora, os australianos tentam transformar a consistência defensiva em trunfo para avançar às quartas de final.

Egito aposta em Salah para seguir na Copa

Do outro lado, o Egito também avançou em segundo lugar no grupo e chega ao confronto depois de uma campanha sólida.

A equipe africana empatou em 1 a 1 com Bélgica e Irã e conquistou uma vitória importante por 3 a 1 sobre a Nova Zelândia, resultado que confirmou a classificação ao mata-mata.

Com Mohamed Salah como principal referência técnica, os egípcios entram em campo de olho em mais uma atuação segura para tentar superar a Austrália e seguir sonhando com uma campanha histórica na Copa do Mundo.

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Prováveis escalações de Austrália x Egito

Austrália

  • Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar e Herrington; Behich, Aiden O’Neill, Irvine, Metcalfe, Volpato e Jordan Bos; Nestory Irankunda.

Egito

  • Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Rabia, Abdelmonem e Ahmed Fatouh; Attia, Saber, Emam Ashour e Mohamed Salah; Ziko e Trézéguet.

Arbitragem de Austrália x Egito

  • Árbitro: Gustavo Tiguera (Uruguai)
  • Assistentes: Carlos Barrero (Uruguai) e Nicolás Taran (Uruguai)
  • VAR: não divulgado

Serviço do jogo

  • Confronto: Austrália x Egito
  • Data: sexta-feira, 3 de julho de 2026
  • Horário: 15h (de Brasília)
  • Local: AT&T Stadium, Dallas (EUA)
  • Onde assistir: CazéTV e Disney+

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