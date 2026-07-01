Qual jogo vai passar na Globo hoje (02/07)? Confira programação, onde assistir e horário
Globo exibe nesta quinta-feira (02), um dos duelos válidos pelos 16 avos de final; confira também os resultados de ontem e a programação da emissora
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A Copa do Mundo de 2026 segue com os confrontos eliminatórios nesta quarta-feira (2). Após as classificações de Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos, mais três seleções garantem vaga nas oitavas de final ao fim do dia.
Na TV aberta, a Globo transmite apenas um dos confrontos desta quarta-feira: Espanha x Áustria, às 16h (de Brasília). Os outros dois jogos do dia, Portugal x Croácia e Suíça x Argélia, terão transmissão exclusiva da CazéTV.
Jogo da Globo hoje (02/07)
Espanha x Áustria
- Onde assistir: Globo, SBT, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Estádio de Los Angeles (EUA)
Como chegam as seleções
A Espanha chega invicta para o mata-mata após liderar o Grupo H com sete pontos. A seleção espanhola empatou sem gols com Cabo Verde, goleou a Arábia Saudita por 4 a 0 e venceu o Uruguai por 1 a 0 na última rodada da fase de grupos.
A Áustria terminou na segunda colocação do Grupo J, com quatro pontos. Os austríacos venceram a Jordânia por 3 a 1, perderam para a Argentina por 2 a 0 e empataram em 3 a 3 com a Argélia, garantindo vaga na fase eliminatória.
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Programação da Globo hoje (02/07)
- 04h00 – Hora Um
- 06h00 – Bom Dia Pernambuco
- 08h20 – Bom Dia Brasil
- 09h20 – Encontro com Patrícia Poeta
- 10h35 – Mais Você
- 11h45 – NE1
- 12h30 – Globo Esporte
- 13h00 – Jornal Hoje
- 13h50 – Pré-Jogo – Copa do Mundo da FIFA 2026
- 16h00 – Copa do Mundo da FIFA 2026 – Espanha x Áustria
- 18h15 – Vale a Pena Ver de Novo
- 19h10 – NE2
- 19h40 – Coração Acelerado
- 20h30 – Jornal Nacional
- 21h20 – Quem Ama Cuida
- 22h25 – Central da Copa
- 22h55 – Jornal da Globo
- 23h45 – Reapresentação – Coração Acelerado
- 00h25 – Comédia na Madruga I
- 01h15 – Comédia na Madruga II
Resultados de ontem (30/06)
- Inglaterra 2 x 1 RD Congo
- Bélgica 3 x 2 Senegal
- Estados Unidos 2 x 0 Bósnia e Herzegovina
Próximos jogos dos 16 avos de final
02/07
- 16h - Espanha X Áustria
- 20h - Portugal x Croácia
03/07
- 00h - Suíça x Argélia
- 15h - Austrália x Egito
- 19h - Argentina x Cabo Verde
- 22h30 - Colômbia x Gana