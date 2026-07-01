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Qual jogo vai passar na Globo hoje (02/07)? Confira programação, onde assistir e horário

Globo exibe nesta quinta-feira (02), um dos duelos válidos pelos 16 avos de final; confira também os resultados de ontem e a programação da emissora

Por Lucas Valle Publicado em 02/07/2026 às 9:25
- Arte/ Blog do Torcedor

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A Copa do Mundo de 2026 segue com os confrontos eliminatórios nesta quarta-feira (2). Após as classificações de Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos, mais três seleções garantem vaga nas oitavas de final ao fim do dia.

Na TV aberta, a Globo transmite apenas um dos confrontos desta quarta-feira: Espanha x Áustria, às 16h (de Brasília). Os outros dois jogos do dia, Portugal x Croácia e Suíça x Argélia, terão transmissão exclusiva da CazéTV.

Jogo da Globo hoje (02/07)

Espanha x Áustria

  • Onde assistir: Globo, SBT, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio de Los Angeles (EUA)

Como chegam as seleções

A Espanha chega invicta para o mata-mata após liderar o Grupo H com sete pontos. A seleção espanhola empatou sem gols com Cabo Verde, goleou a Arábia Saudita por 4 a 0 e venceu o Uruguai por 1 a 0 na última rodada da fase de grupos.

A Áustria terminou na segunda colocação do Grupo J, com quatro pontos. Os austríacos venceram a Jordânia por 3 a 1, perderam para a Argentina por 2 a 0 e empataram em 3 a 3 com a Argélia, garantindo vaga na fase eliminatória.

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Programação da Globo hoje (02/07)

  • 04h00 – Hora Um
  • 06h00 – Bom Dia Pernambuco
  • 08h20 – Bom Dia Brasil
  • 09h20 – Encontro com Patrícia Poeta
  • 10h35 – Mais Você
  • 11h45 – NE1
  • 12h30 – Globo Esporte
  • 13h00 – Jornal Hoje
  • 13h50 – Pré-Jogo – Copa do Mundo da FIFA 2026
  • 16h00 – Copa do Mundo da FIFA 2026 – Espanha x Áustria
  • 18h15 – Vale a Pena Ver de Novo
  • 19h10 – NE2
  • 19h40 – Coração Acelerado
  • 20h30 – Jornal Nacional
  • 21h20 – Quem Ama Cuida
  • 22h25 – Central da Copa
  • 22h55 – Jornal da Globo
  • 23h45 – Reapresentação – Coração Acelerado
  • 00h25 – Comédia na Madruga I
  • 01h15 – Comédia na Madruga II

Resultados de ontem (30/06)

  • Inglaterra 2 x 1 RD Congo
  • Bélgica 3 x 2 Senegal
  • Estados Unidos 2 x 0 Bósnia e Herzegovina

Próximos jogos dos 16 avos de final

02/07

  • 16h - Espanha X Áustria 
  • 20h - Portugal x Croácia

03/07

  • 00h - Suíça x Argélia 
  • 15h - Austrália x Egito
  • 19h - Argentina x Cabo Verde
  • 22h30 - Colômbia x Gana

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