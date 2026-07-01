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Qual jogo da Copa vai passar na Globo hoje (01/07)? Confira programação, onde assistir e horário dos confrontos

A TV Globo transmite um jogo da Copa do Mundo 2026 nesta quarta-feira (01), com grandes seleções e duelos decisivos em busca de uma vaga nas oitavas

Por João Victor Tavares Publicado em 01/07/2026 às 7:00
- Arte/ Blog do Torcedor

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A TV Globo exibe nesta quarta-feira (1º) uma programação especial dedicada à Copa do Mundo de 2026, com a transmissão de uma partida válida pelos 16 avos de final do torneio.

Ao longo do dia, a emissora acompanha um dos confrontos decisivos do mata-mata, que vale vaga nas oitavas de final e promete fortes emoções para os torcedores.

Jogos da Copa do Mundo nesta quarta-feira (01)

A programação começa no período da tarde e segue até a noite com duelos de seleções tradicionais e estreias no Mundial.

  • 13h - Inglaterra x RD Congo
  • 16h - Bélgica x Senegal
  • 21h - Estados Unidos x Bósnia

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Jogos da Copa do Mundo transmitidos pela Globo nesta quarta-feira (01)

A Globo transmite apenas um confronto ao vivo em TV aberta, além de exibição simultânea no SporTV e na ge tv.

  • 13h - Inglaterra x RD Congo (CazéTV)
  • 16h - Bélgica x Senegal (CazéTV, Globo, getv, Sportv, N Sports e SBT)
  • 21h - Estados Unidos x Bósnia (CazéTV)

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Programação da TV Globo nesta quarta-feira (01/07)

  • 04h00 – Hora Um
  • 06h00 – Bom Dia Pernambuco
  • 08h30 – Bom Dia Brasil
  • 09h30 – Encontro com Patrícia Poeta
  • 10h35 – Mais Você
  • 11h45 – Jornal (praça)
  • 3h00 – Globo Esporte
  • 13h25 – Jornal Hoje
  • 14h45 – Edição Especial – Além do Tempo
  • 15h25 – Vale a Pena Ver de Novo – Avenida Brasil
  • 16h30 – Pré-Hora – Copa do Mundo da FIFA 2026
  • 17h00 – Copa do Mundo da FIFA 2026 – Bélgica x Senegal
  • 19h10 – Jornal (praça)
  • 19h40 – Coração Acelerado
  • 20h30 – Jornal Nacional
  • 21h20 – Quem Ama Cuida
  • 22h25 – Anos 90: A Explosão do Pagode
  • 23h00 – Central da Copa
  • 23h30 – Jornal da Globo
  • 00h20 – Reapresentação – Coração Acelerado
  • 01h05 – Comédia na Madruga I
  • 01h45 – Comédia na Madruga II
  • 02h30 – Corujão I – Muito Gelo e Dois Dedos D'Água

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Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2026

Além da TV Globo, os torcedores poderão acompanhar os confrontos do Mundial em diferentes plataformas.

O SBT transmite o confronto na TV aberta, já o SporTV transmite jogos na TV fechada, enquanto opções digitais como a CazéTV no YouTube, o ge tv e outras plataformas de streaming também exibem partidas da competição.

A Copa do Mundo de 2026 é a maior da história, com 48 seleções participantes e uma fase de grupos ainda mais extensa, o que garante uma grande quantidade de jogos transmitidos diariamente para o público brasileiro.

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