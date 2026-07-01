Qual jogo da Copa vai passar na Globo hoje (01/07)? Confira programação, onde assistir e horário dos confrontos
A TV Globo transmite um jogo da Copa do Mundo 2026 nesta quarta-feira (01), com grandes seleções e duelos decisivos em busca de uma vaga nas oitavas
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A TV Globo exibe nesta quarta-feira (1º) uma programação especial dedicada à Copa do Mundo de 2026, com a transmissão de uma partida válida pelos 16 avos de final do torneio.
Ao longo do dia, a emissora acompanha um dos confrontos decisivos do mata-mata, que vale vaga nas oitavas de final e promete fortes emoções para os torcedores.
Jogos da Copa do Mundo nesta quarta-feira (01)
A programação começa no período da tarde e segue até a noite com duelos de seleções tradicionais e estreias no Mundial.
- 13h - Inglaterra x RD Congo
- 16h - Bélgica x Senegal
- 21h - Estados Unidos x Bósnia
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Jogos da Copa do Mundo transmitidos pela Globo nesta quarta-feira (01)
A Globo transmite apenas um confronto ao vivo em TV aberta, além de exibição simultânea no SporTV e na ge tv.
- 13h - Inglaterra x RD Congo (CazéTV)
- 16h - Bélgica x Senegal (CazéTV, Globo, getv, Sportv, N Sports e SBT)
- 21h - Estados Unidos x Bósnia (CazéTV)
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Programação da TV Globo nesta quarta-feira (01/07)
- 04h00 – Hora Um
- 06h00 – Bom Dia Pernambuco
- 08h30 – Bom Dia Brasil
- 09h30 – Encontro com Patrícia Poeta
- 10h35 – Mais Você
- 11h45 – Jornal (praça)
- 3h00 – Globo Esporte
- 13h25 – Jornal Hoje
- 14h45 – Edição Especial – Além do Tempo
- 15h25 – Vale a Pena Ver de Novo – Avenida Brasil
- 16h30 – Pré-Hora – Copa do Mundo da FIFA 2026
- 17h00 – Copa do Mundo da FIFA 2026 – Bélgica x Senegal
- 19h10 – Jornal (praça)
- 19h40 – Coração Acelerado
- 20h30 – Jornal Nacional
- 21h20 – Quem Ama Cuida
- 22h25 – Anos 90: A Explosão do Pagode
- 23h00 – Central da Copa
- 23h30 – Jornal da Globo
- 00h20 – Reapresentação – Coração Acelerado
- 01h05 – Comédia na Madruga I
- 01h45 – Comédia na Madruga II
- 02h30 – Corujão I – Muito Gelo e Dois Dedos D'Água
Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2026
Além da TV Globo, os torcedores poderão acompanhar os confrontos do Mundial em diferentes plataformas.
O SBT transmite o confronto na TV aberta, já o SporTV transmite jogos na TV fechada, enquanto opções digitais como a CazéTV no YouTube, o ge tv e outras plataformas de streaming também exibem partidas da competição.
A Copa do Mundo de 2026 é a maior da história, com 48 seleções participantes e uma fase de grupos ainda mais extensa, o que garante uma grande quantidade de jogos transmitidos diariamente para o público brasileiro.