Qual jogo da Copa vai passar na Globo hoje (01/07)? Confira programação, onde assistir e horário dos confrontos

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A TV Globo transmite um jogo da Copa do Mundo 2026 nesta quarta-feira (01), com grandes seleções e duelos decisivos em busca de uma vaga nas oitavas

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A TV Globo exibe nesta quarta-feira (1º) uma programação especial dedicada à Copa do Mundo de 2026, com a transmissão de uma partida válida pelos 16 avos de final do torneio.

Ao longo do dia, a emissora acompanha um dos confrontos decisivos do mata-mata, que vale vaga nas oitavas de final e promete fortes emoções para os torcedores.

Jogos da Copa do Mundo nesta quarta-feira (01)

A programação começa no período da tarde e segue até a noite com duelos de seleções tradicionais e estreias no Mundial.

13h - Inglaterra x RD Congo

Inglaterra x RD Congo 16h - Bélgica x Senegal

Bélgica x Senegal 21h - Estados Unidos x Bósnia

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Jogos da Copa do Mundo transmitidos pela Globo nesta quarta-feira (01)

A Globo transmite apenas um confronto ao vivo em TV aberta, além de exibição simultânea no SporTV e na ge tv.

13h - Inglaterra x RD Congo (CazéTV)

(CazéTV) 16h - Bélgica x Senegal (CazéTV, Globo, getv, Sportv, N Sports e SBT)

(CazéTV, Globo, getv, Sportv, N Sports e SBT) 21h - Estados Unidos x Bósnia (CazéTV)

Programação da TV Globo nesta quarta-feira (01/07)

04h00 – Hora Um

06h00 – Bom Dia Pernambuco

08h30 – Bom Dia Brasil

09h30 – Encontro com Patrícia Poeta

10h35 – Mais Você

11h45 – Jornal (praça)

3h00 – Globo Esporte

13h25 – Jornal Hoje

14h45 – Edição Especial – Além do Tempo

15h25 – Vale a Pena Ver de Novo – Avenida Brasil

16h30 – Pré-Hora – Copa do Mundo da FIFA 2026

17h00 – Copa do Mundo da FIFA 2026 – Bélgica x Senegal

19h10 – Jornal (praça)

19h40 – Coração Acelerado

20h30 – Jornal Nacional

21h20 – Quem Ama Cuida

22h25 – Anos 90: A Explosão do Pagode

23h00 – Central da Copa

23h30 – Jornal da Globo

00h20 – Reapresentação – Coração Acelerado

01h05 – Comédia na Madruga I

01h45 – Comédia na Madruga II

02h30 – Corujão I – Muito Gelo e Dois Dedos D'Água

Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2026

Além da TV Globo, os torcedores poderão acompanhar os confrontos do Mundial em diferentes plataformas.

O SBT transmite o confronto na TV aberta, já o SporTV transmite jogos na TV fechada, enquanto opções digitais como a CazéTV no YouTube, o ge tv e outras plataformas de streaming também exibem partidas da competição.

A Copa do Mundo de 2026 é a maior da história, com 48 seleções participantes e uma fase de grupos ainda mais extensa, o que garante uma grande quantidade de jogos transmitidos diariamente para o público brasileiro.