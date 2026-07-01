Qual jogo da Copa passa no SBT hoje (01/07)? Veja horário e onde assistir

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Emissora exibe apenas um confronto dos 16 avos de final nesta quarta-feira (1º); Inglaterra e EUA entram em campo, mas ficam fora da programação

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A Copa do Mundo de 2026 segue nesta quarta-feira (1º) com mais três confrontos eliminatórios pelos 16 avos de final. Assim como aconteceu em outras rodadas do mata-mata, apenas uma partida terá transmissão do SBT na TV aberta.

O canal exibirá Bélgica x Senegal, enquanto Inglaterra x RD Congo e Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina terão transmissão exclusiva da CazéTV.

O SBT transmite jogo da Copa do Mundo hoje (30)?

Sim. O SBT transmite apenas uma partida nesta quarta-feira (1º).

Bélgica x Senegal



Onde assistir: SBT, Globo, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV



SBT, Globo, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV Horário: 17h (de Brasília)



17h (de Brasília) Local: Lumen Field, em Seattle (EUA)



Momento das seleções



A Bélgica chega ao mata-mata após terminar a fase de grupos na liderança do Grupo G. A seleção europeia permaneceu invicta, empatando com Egito (1 a 1) e Irã (0 a 0), antes de fechar a primeira fase goleando a Nova Zelândia por 5 a 1.

Já Senegal avançou como um dos melhores terceiros colocados da Copa do Mundo. A equipe africana perdeu para França (3 a 1) e Noruega (3 a 2), mas garantiu a classificação ao vencer o Iraque por 5 a 0 na última rodada.

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Programação do SBT/TV Jornal nesta quarta-feira (1º)



00h15 - The Noite



The Noite 01h15 - Operação Mesquita



Operação Mesquita 01h45 - SBT Notícias



SBT Notícias 06h00 - Se Liga Brasil



Se Liga Brasil 07h00 - Primeiro Impacto PE



Primeiro Impacto PE 08h30 - Primeiro Impacto



- Primeiro Impacto 10h45 - TV Jornal Meio-Dia



TV Jornal Meio-Dia 13h00 - Turma do Barra



- Turma do Barra 13h45 - Meu Coração É Teu



Meu Coração É Teu 15h15 - Fofocalizando



Fofocalizando 16h30 - Copa do Mundo da FIFA 2026: Bélgica x Senegal



19h00 - Escrete na Rede



Escrete na Rede 19h45 - SBT Brasil



SBT Brasil 20h45 - A História de Joana – A Virgem



A História de Joana – A Virgem 22h00 - Programa do Ratinho



Programa do Ratinho 23h30 - Balanço da Copa

Resultados de ontem (30/06)

Noruega 2 x 1 Costa do Marfim



x 1 Costa do Marfim França 3 x 0 Suécia



x 0 Suécia México 2 x 0 Equador



Próximos jogos dos 16 avos de final

01/07



13h - Inglaterra x RD Congo



17h - Bélgica x Senegal



21h - Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina



02/07



16h - Espanha X Áustria



20h - Portugal x Croácia



03/07



00h - Suíça x Argélia



15h - Austrália x Egito



19h - Argentina x Cabo Verde



22h30 - Colômbia x Gana

Próximo jogo da Seleção Brasileira

Brasil e Noruega se enfrentam no próximo domingo (05), às 17h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.