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Qual jogo da Copa passa no SBT hoje (01/07)? Veja horário e onde assistir

Emissora exibe apenas um confronto dos 16 avos de final nesta quarta-feira (1º); Inglaterra e EUA entram em campo, mas ficam fora da programação

Por Lucas Valle Publicado em 01/07/2026 às 9:23
- Arte/ Blog do Torcedor

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A Copa do Mundo de 2026 segue nesta quarta-feira (1º) com mais três confrontos eliminatórios pelos 16 avos de final. Assim como aconteceu em outras rodadas do mata-mata, apenas uma partida terá transmissão do SBT na TV aberta.

O canal exibirá Bélgica x Senegal, enquanto Inglaterra x RD Congo e Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina terão transmissão exclusiva da CazéTV.

O SBT transmite jogo da Copa do Mundo hoje (30)?

Sim. O SBT transmite apenas uma partida nesta quarta-feira (1º).

Bélgica x Senegal

  • Onde assistir: SBT, Globo, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Lumen Field, em Seattle (EUA)

Momento das seleções

A Bélgica chega ao mata-mata após terminar a fase de grupos na liderança do Grupo G. A seleção europeia permaneceu invicta, empatando com Egito (1 a 1) e Irã (0 a 0), antes de fechar a primeira fase goleando a Nova Zelândia por 5 a 1.

Já Senegal avançou como um dos melhores terceiros colocados da Copa do Mundo. A equipe africana perdeu para França (3 a 1) e Noruega (3 a 2), mas garantiu a classificação ao vencer o Iraque por 5 a 0 na última rodada.

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Programação do SBT/TV Jornal nesta quarta-feira (1º)

  • 00h15 - The Noite
  • 01h15 - Operação Mesquita
  • 01h45 - SBT Notícias
  • 06h00 - Se Liga Brasil
  • 07h00 - Primeiro Impacto PE
  • 08h30 - Primeiro Impacto
  • 10h45 - TV Jornal Meio-Dia
  • 13h00 - Turma do Barra
  • 13h45 - Meu Coração É Teu
  • 15h15 - Fofocalizando
  • 16h30 - Copa do Mundo da FIFA 2026: Bélgica x Senegal
  • 19h00 - Escrete na Rede
  • 19h45 - SBT Brasil
  • 20h45 - A História de Joana – A Virgem
  • 22h00 - Programa do Ratinho
  • 23h30 - Balanço da Copa

Resultados de ontem (30/06)

  • Noruega 2 x 1 Costa do Marfim
  • França 3 x 0 Suécia
  • México 2 x 0 Equador

Próximos jogos dos 16 avos de final

01/07

  • 13h - Inglaterra x RD Congo
  • 17h - Bélgica x Senegal
  • 21h - Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina

02/07

  • 16h - Espanha X Áustria
  • 20h - Portugal x Croácia

03/07

  • 00h - Suíça x Argélia
  • 15h - Austrália x Egito
  • 19h - Argentina x Cabo Verde
  • 22h30 - Colômbia x Gana

Próximo jogo da Seleção Brasileira

Brasil e Noruega se enfrentam no próximo domingo (05), às 17h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. 

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