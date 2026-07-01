Qual jogo da Copa passa no SBT hoje (01/07)? Veja horário e onde assistir
Emissora exibe apenas um confronto dos 16 avos de final nesta quarta-feira (1º); Inglaterra e EUA entram em campo, mas ficam fora da programação
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A Copa do Mundo de 2026 segue nesta quarta-feira (1º) com mais três confrontos eliminatórios pelos 16 avos de final. Assim como aconteceu em outras rodadas do mata-mata, apenas uma partida terá transmissão do SBT na TV aberta.
O canal exibirá Bélgica x Senegal, enquanto Inglaterra x RD Congo e Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina terão transmissão exclusiva da CazéTV.
O SBT transmite jogo da Copa do Mundo hoje (30)?
Sim. O SBT transmite apenas uma partida nesta quarta-feira (1º).
Bélgica x Senegal
- Onde assistir: SBT, Globo, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: Lumen Field, em Seattle (EUA)
Momento das seleções
A Bélgica chega ao mata-mata após terminar a fase de grupos na liderança do Grupo G. A seleção europeia permaneceu invicta, empatando com Egito (1 a 1) e Irã (0 a 0), antes de fechar a primeira fase goleando a Nova Zelândia por 5 a 1.
Já Senegal avançou como um dos melhores terceiros colocados da Copa do Mundo. A equipe africana perdeu para França (3 a 1) e Noruega (3 a 2), mas garantiu a classificação ao vencer o Iraque por 5 a 0 na última rodada.
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Programação do SBT/TV Jornal nesta quarta-feira (1º)
- 00h15 - The Noite
- 01h15 - Operação Mesquita
- 01h45 - SBT Notícias
- 06h00 - Se Liga Brasil
- 07h00 - Primeiro Impacto PE
- 08h30 - Primeiro Impacto
- 10h45 - TV Jornal Meio-Dia
- 13h00 - Turma do Barra
- 13h45 - Meu Coração É Teu
- 15h15 - Fofocalizando
- 16h30 - Copa do Mundo da FIFA 2026: Bélgica x Senegal
- 19h00 - Escrete na Rede
- 19h45 - SBT Brasil
- 20h45 - A História de Joana – A Virgem
- 22h00 - Programa do Ratinho
- 23h30 - Balanço da Copa
Resultados de ontem (30/06)
- Noruega 2 x 1 Costa do Marfim
- França 3 x 0 Suécia
- México 2 x 0 Equador
Próximos jogos dos 16 avos de final
01/07
- 13h - Inglaterra x RD Congo
- 17h - Bélgica x Senegal
- 21h - Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina
02/07
- 16h - Espanha X Áustria
- 20h - Portugal x Croácia
03/07
- 00h - Suíça x Argélia
- 15h - Austrália x Egito
- 19h - Argentina x Cabo Verde
- 22h30 - Colômbia x Gana
Próximo jogo da Seleção Brasileira
Brasil e Noruega se enfrentam no próximo domingo (05), às 17h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.