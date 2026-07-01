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Onde assistir | Notícia

Portugal x Croácia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Portugal tenta convencer após campanha irregular, enquanto a Croácia chega embalada ao mata-mata depois de crescer de rendimento na Copa do Mundo

Por João Victor Tavares Publicado em 01/07/2026 às 12:25
Cristiano Ronaldo comemora gol por Portugal
Cristiano Ronaldo comemora gol por Portugal - Reprodução/ Instagram

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Portugal e Croácia entram em campo nesta quinta-feira (2) em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

O confronto será disputado às 20h (horário de Brasília), no BMO Field, em Toronto, no Canadá.

As duas seleções chegam ao mata-mata após campanhas distintas na fase de grupos. Enquanto Portugal avançou na segunda colocação de sua chave sem empolgar, a Croácia cresceu de rendimento ao longo da competição e chega embalada pela classificação.

Onde assistir Portugal x Croácia ao vivo

A partida entre Portugal x Croácia terá transmissão ao vivo por:

  • CazéTV
  • Disney+ (sem custo adicional para assinantes do plano com o canal disponível)

Horário e local da partida

  • Jogo: Portugal x Croácia
  • Competição: Copa do Mundo 2026 – oitavas de final
  • Data: Quinta-feira, 2 de julho de 2026
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: BMO Field, Toronto, Canadá

Como chegam as seleções

Portugal

A seleção portuguesa ainda busca convencer na Copa do Mundo.

A equipe comandada por Roberto Martínez terminou a fase de grupos na segunda colocação após empatar com a República Democrática do Congo por 1 a 1, ficar no 0 a 0 diante da Colômbia e golear o Uzbequistão por 5 a 0.

Apesar da classificação, o desempenho gerou críticas ao treinador, principalmente pela falta de consistência coletiva da equipe. Para o confronto decisivo, João Neves deve retornar ao time titular no lugar de Rúben Neves.

Croácia

Depois de estrear com derrota por 4 a 2 para a Inglaterra, a Croácia conseguiu reagir na competição. A equipe venceu Panamá por 1 a 0 e Gana por 2 a 1, garantindo a classificação para o mata-mata.

O técnico Zlatko Dali demonstrou satisfação com a evolução do time e deve repetir a formação que venceu na última rodada.

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Prováveis escalações

Portugal

  • Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; João Félix, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo.

Técnico: Roberto Martínez.

Croácia

  • Dominik Livakovic; Josip Stanii, Josip utalo, Marin Pongrai e Ivan Perii; Luka Modri, Mateo Kovai, Petar Sui, Martin Baturina e Nikola Vlai; Ante Budimir.

Técnico: Zlatko Dali.

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Arbitragem

  • Árbitro: Espen Eskås (Noruega)
  • Assistentes: Jan Erik Engan (Noruega) e Isaak Basheven (Noruega)
  • VAR: Ainda não divulgado pela FIFA.

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