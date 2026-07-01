Portugal x Croácia: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Portugal tenta convencer após campanha irregular, enquanto a Croácia chega embalada ao mata-mata depois de crescer de rendimento na Copa do Mundo
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Portugal e Croácia entram em campo nesta quinta-feira (2) em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.
O confronto será disputado às 20h (horário de Brasília), no BMO Field, em Toronto, no Canadá.
As duas seleções chegam ao mata-mata após campanhas distintas na fase de grupos. Enquanto Portugal avançou na segunda colocação de sua chave sem empolgar, a Croácia cresceu de rendimento ao longo da competição e chega embalada pela classificação.
Onde assistir Portugal x Croácia ao vivo
A partida entre Portugal x Croácia terá transmissão ao vivo por:
- CazéTV
- Disney+ (sem custo adicional para assinantes do plano com o canal disponível)
Horário e local da partida
- Jogo: Portugal x Croácia
- Competição: Copa do Mundo 2026 – oitavas de final
- Data: Quinta-feira, 2 de julho de 2026
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: BMO Field, Toronto, Canadá
Como chegam as seleções
Portugal
A seleção portuguesa ainda busca convencer na Copa do Mundo.
A equipe comandada por Roberto Martínez terminou a fase de grupos na segunda colocação após empatar com a República Democrática do Congo por 1 a 1, ficar no 0 a 0 diante da Colômbia e golear o Uzbequistão por 5 a 0.
Apesar da classificação, o desempenho gerou críticas ao treinador, principalmente pela falta de consistência coletiva da equipe. Para o confronto decisivo, João Neves deve retornar ao time titular no lugar de Rúben Neves.
Croácia
Depois de estrear com derrota por 4 a 2 para a Inglaterra, a Croácia conseguiu reagir na competição. A equipe venceu Panamá por 1 a 0 e Gana por 2 a 1, garantindo a classificação para o mata-mata.
O técnico Zlatko Dali demonstrou satisfação com a evolução do time e deve repetir a formação que venceu na última rodada.
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Prováveis escalações
Portugal
- Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; João Félix, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo.
Técnico: Roberto Martínez.
Croácia
- Dominik Livakovic; Josip Stanii, Josip utalo, Marin Pongrai e Ivan Perii; Luka Modri, Mateo Kovai, Petar Sui, Martin Baturina e Nikola Vlai; Ante Budimir.
Técnico: Zlatko Dali.
Arbitragem
- Árbitro: Espen Eskås (Noruega)
- Assistentes: Jan Erik Engan (Noruega) e Isaak Basheven (Noruega)
- VAR: Ainda não divulgado pela FIFA.