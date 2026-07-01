Jogos da Copa do Mundo hoje (01/07): veja horários e onde assistir ao terceiro dia dos 16 avos de final

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A fase de 16 avos continua nesta terça-feira, com três confrontos decisivos e a definição do adversário do Brasil nas oitavas de final do Mundial

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A Copa do Mundo de 2026 segue com a disputa dos 16 avos de final nesta quarta-feira (1º). Depois da classificação de Noruega, França e México na rodada anterior, mais três confrontos eliminatórios movimentam o Mundial e definem novos classificados para as oitavas de final.

Ao todo, três partidas serão disputadas ao longo do dia. Inglaterra e Estados Unidos entram em campo como favoritos após campanhas consistentes na fase de grupos, enquanto RD Congo e Bósnia e Herzegovina tentam surpreender para seguir vivos na competição. Já a partida entre Bélgica e Senegal será a mais equilibrada do dia.

Jogos de hoje da Copa do Mundo de 2026

Inglaterra x RD Congo

Horário: 13h (de Brasília)



13h (de Brasília) Local: Estádio de Atlanta



Estádio de Atlanta Onde assistir: Exclusivo da CazéTV

Bélgica x Senegal

Horário: 17h (de Brasília)



17h (de Brasília) Local: Lumen Field, em Seattle (EUA)



Lumen Field, em Seattle (EUA) Onde assistir: Globo, SBT, ge tv, SporTV, N Sports e CazéTV

Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina

Horário: 21h (de Brasília)



21h (de Brasília) Local: Estádio Levi's, em Santa Clara (EUA)



Estádio Levi's, em Santa Clara (EUA) Onde assistir: Exclusivo da CazéTV



Como chegam os times para o mata-mata



Inglaterra x RD Congo

A Inglaterra avançou às fases eliminatórias como líder do Grupo L. A seleção inglesa venceu a Croácia por 4 a 2, empatou sem gols com Gana e encerrou a primeira fase derrotando o Panamá por 2 a 0, somando sete pontos.

A RD Congo garantiu vaga entre os melhores terceiros colocados da Copa do Mundo. A equipe africana terminou o Grupo K com uma vitória, um empate e uma derrota, conquistando a classificação para o mata-mata.

Bélgica x Senegal

A Bélgica terminou na liderança do Grupo G de forma invicta. Os belgas empataram por 1 a 1 com o Egito, ficaram no 0 a 0 diante do Irã e fecharam a fase de grupos goleando a Nova Zelândia por 5 a 1.

O Senegal chega após avançar como um dos melhores terceiros colocados do Grupo I. A seleção africana perdeu para França (3 a 1) e Noruega (3 a 2), mas garantiu a classificação ao golear o Iraque por 5 a 0 na última rodada.

Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina

Os Estados Unidos terminaram em primeiro lugar no Grupo D, mesmo com a derrota na rodada final. Os norte-americanos venceram o Paraguai por 4 a 1, superaram a Austrália por 2 a 0 e fecharam a primeira fase com derrota por 3 a 2 para a Turquia.

A Bósnia e Herzegovina também avançou entre os melhores terceiros colocados. A campanha contou com empate por 1 a 1 diante do Canadá, derrota para a Suíça por 4 a 1 e vitória por 3 a 1 sobre o Catar.

Resultados de ontem (30/06)

Noruega 2 x 1 Costa do Marfim



x 1 Costa do Marfim França 3 x 0 Suécia



x 0 Suécia México 2 x 0 Equador

Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo tem transmissão em diversas plataformas no Brasil.