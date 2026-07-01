João Fonseca x Jesper de Jong: onde assistir ao vivo, horário e detalhes da 2ª rodada de Wimbledon
Tenista brasileiro volta às quadras nesta quarta-feira (1º), após vencer na estreia, e tenta garantir classificação para a terceira rodada do torneio
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João Fonseca volta à quadra nesta quarta-feira (1º) para disputar a 2ª rodada de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada. O brasileiro enfrenta o holandês Jesper de Jong em busca de uma vaga na terceira fase do torneio disputado em Londres.
A partida está programada para ser a terceira da Quadra 3, com previsão de início às 10h30 (horário de Brasília). O duelo terá transmissão ao vivo para o Brasil.
Onde assistir João Fonseca x Jesper de Jong
- Competição: 2ª rodada de Wimbledon 2026
- Data: Quarta-feira (1º)
- Horário: Previsão para às 10h30 (de Brasília)
- Onde assistir: Disney+ (plano Premium)
Como chegam os tenistas
João Fonseca, atual 27° do ranking ATP, estreou em Wimbledon com uma vitória convincente sobre o espanhol Roberto Bautista Agut. O brasileiro venceu por 3 sets a 0, com parciais de 7/6, 6/4 e 6/3, garantindo vaga na segunda rodada sem perder sets.
Do outro lado estará Jesper de Jong, atual 73º colocado do ranking mundial, que tenta avançar pela primeira vez à terceira rodada do Grand Slam britânico.
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João Fonseca vive grande temporada
A temporada de 2026 tem sido uma das melhores da carreira do brasileiro. Em Roland Garros, João Fonseca chegou às quartas de final, levando o Brasil novamente entre os oito melhores do torneio pela primeira vez desde Gustavo Kuerten.
Durante a campanha, derrotou o sérvio Novak Djokovic em uma partida histórica por 3 sets a 2, antes de ser eliminado pelo tcheco Jakub Mensik.
Já nos gramados, o tenista de 19 anos também foi destaque ao conquistar o vice-campeonato de duplas do ATP 500 de Halle, ao lado do alemão Daniel Altmaier.
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