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João Fonseca x Jesper de Jong: onde assistir ao vivo, horário e detalhes da 2ª rodada de Wimbledon

Tenista brasileiro volta às quadras nesta quarta-feira (1º), após vencer na estreia, e tenta garantir classificação para a terceira rodada do torneio

Por Lucas Valle Publicado em 01/07/2026 às 8:39
Imagem do tenista brasileiro João Fonseca
Imagem do tenista brasileiro João Fonseca - Instagram / João Fonseca

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João Fonseca volta à quadra nesta quarta-feira (1º) para disputar a 2ª rodada de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada. O brasileiro enfrenta o holandês Jesper de Jong em busca de uma vaga na terceira fase do torneio disputado em Londres.

A partida está programada para ser a terceira da Quadra 3, com previsão de início às 10h30 (horário de Brasília). O duelo terá transmissão ao vivo para o Brasil.

Onde assistir João Fonseca x Jesper de Jong

  • Competição: 2ª rodada de Wimbledon 2026
  • Data: Quarta-feira (1º)
  • Horário: Previsão para às 10h30 (de Brasília)
  • Onde assistir: Disney+ (plano Premium)

Como chegam os tenistas

João Fonseca, atual 27° do ranking ATP, estreou em Wimbledon com uma vitória convincente sobre o espanhol Roberto Bautista Agut. O brasileiro venceu por 3 sets a 0, com parciais de 7/6, 6/4 e 6/3, garantindo vaga na segunda rodada sem perder sets.

Do outro lado estará Jesper de Jong, atual 73º colocado do ranking mundial, que tenta avançar pela primeira vez à terceira rodada do Grand Slam britânico.

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João Fonseca vive grande temporada

A temporada de 2026 tem sido uma das melhores da carreira do brasileiro. Em Roland Garros, João Fonseca chegou às quartas de final, levando o Brasil novamente entre os oito melhores do torneio pela primeira vez desde Gustavo Kuerten.

Durante a campanha, derrotou o sérvio Novak Djokovic em uma partida histórica por 3 sets a 2, antes de ser eliminado pelo tcheco Jakub Mensik.

Já nos gramados, o tenista de 19 anos também foi destaque ao conquistar o vice-campeonato de duplas do ATP 500 de Halle, ao lado do alemão Daniel Altmaier.

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