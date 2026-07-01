Fortaleza x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 16ª rodada da Série B

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Leão do Pici tenta voltar ao G-6, enquanto a Macaca busca encerrar sequência de nove jogos sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro

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Fortaleza e Ponte Preta se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 21h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente equipes que vivem momentos completamente distintos na competição.

Enquanto o Leão do Pici tenta aproveitar o bom momento para volta a brigar pelo acesso, a Ponte Preta entra pressionada pela má campanha e tenta interromper uma longa sequência sem vitórias.

Como chegam as equipes

O Fortaleza vive um momento de recuperação na Série B. Após vencer o Sport e empatar com o CRB nas últimas rodadas, o Tricolor chegou aos 25 pontos e ocupa a sétima colocação. Nos últimos 10 jogos, a equipe comandada por Thiago Carpini soma quatro vitórias, um empate e cinco derrotas, permanecendo na disputa por uma vaga no G-6.

Já a Ponte Preta atravessa uma grave crise. A Macaca é a penúltima colocada da competição, com apenas oito pontos, e não vence há nove partidas. Nesse período, foram oito derrotas e um empate. A última vitória aconteceu há dez rodadas, diante do América-MG.

Onde assistir Fortaleza x Ponte Preta ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:

TV fechada: ESPN



ESPN Streaming: Disney+



Prováveis escalações

Fortaleza (Técnico: Thiago Carpini)

João Ricardo; Mucuri, Brítez, Luan Freitas e Gabriel Fuentes; Pierre (Lucas Sasha), Ryan, Rodriguinho e Lucas Crispim (Lucca Prior); Marinho e Luiz Fernando.

Desfalques: Vitinho (suspenso)

Ponte Preta (Técnico: Márcio Zanardi)

Guilherme Viana; Márcio Silva, Palacios e Danillo Barcelos; Thalys, Gustavo Telles, Léo Gomes, Elvis e Kevyson; Baianinho e William Pottker.

Desfalques: André Lima (suspenso)

Arbitragem