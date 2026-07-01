fechar
Onde assistir |

Fortaleza x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 16ª rodada da Série B

Leão do Pici tenta voltar ao G-6, enquanto a Macaca busca encerrar sequência de nove jogos sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro

Por Lucas Valle Publicado em 01/07/2026 às 13:15
Fortaleza e Ponte Preta se enfrentam pela 16ª rodada da Série B
Fortaleza e Ponte Preta se enfrentam pela 16ª rodada da Série B - Arte/Blog do Torcedor

Clique aqui e escute a matéria

Fortaleza e Ponte Preta se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 21h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente equipes que vivem momentos completamente distintos na competição.

Enquanto o Leão do Pici tenta aproveitar o bom momento para volta a brigar pelo acesso, a Ponte Preta entra pressionada pela má campanha e tenta interromper uma longa sequência sem vitórias.

Como chegam as equipes

O Fortaleza vive um momento de recuperação na Série B. Após vencer o Sport e empatar com o CRB nas últimas rodadas, o Tricolor chegou aos 25 pontos e ocupa a sétima colocação. Nos últimos 10 jogos, a equipe comandada por Thiago Carpini soma quatro vitórias, um empate e cinco derrotas, permanecendo na disputa por uma vaga no G-6.

Já a Ponte Preta atravessa uma grave crise. A Macaca é a penúltima colocada da competição, com apenas oito pontos, e não vence há nove partidas. Nesse período, foram oito derrotas e um empate. A última vitória aconteceu há dez rodadas, diante do América-MG.

Onde assistir Fortaleza x Ponte Preta ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:

  • TV fechada: ESPN
  • Streaming: Disney+

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis escalações

Fortaleza (Técnico: Thiago Carpini)

João Ricardo; Mucuri, Brítez, Luan Freitas e Gabriel Fuentes; Pierre (Lucas Sasha), Ryan, Rodriguinho e Lucas Crispim (Lucca Prior); Marinho e Luiz Fernando.

  • Desfalques: Vitinho (suspenso)

Ponte Preta (Técnico: Márcio Zanardi)

Guilherme Viana; Márcio Silva, Palacios e Danillo Barcelos; Thalys, Gustavo Telles, Léo Gomes, Elvis e Kevyson; Baianinho e William Pottker.

  • Desfalques: André Lima (suspenso)

Arbitragem

  • Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
  • Assistente 1: Celso Luiz da Silva (MG)
  • Assistente 2: Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)
  • Quarto árbitro: Michelle Peixoto Safatle (CE)
  • VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Qual jogo da Copa vai passar na Globo hoje (01/07)? Confira programação, onde assistir e horário dos confrontos
TV GLOBO

Qual jogo da Copa vai passar na Globo hoje (01/07)? Confira programação, onde assistir e horário dos confrontos
Cristian de Souza enaltece sequência positiva do Santa Cruz na Série C
Camisa 10

Cristian de Souza enaltece sequência positiva do Santa Cruz na Série C

Compartilhe

Tags