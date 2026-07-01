Cuiabá x América-MG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 16ª rodada da Série B

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Cuiabá quer voltar a vencer diante da torcida, enquanto o América-MG tenta encerrar a sequência negativa e ganhar fôlego na Série B

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O Cuiabá recebe o América-MG nesta quinta-feira (2), às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos distintos na competição e buscam reação na tabela.

Enquanto o Dourado tenta voltar a vencer para se aproximar da parte de cima da classificação, o Coelho atravessa uma grave crise e chega para a partida ocupando a última colocação da Série B, precisando pontuar para manter vivas as chances de recuperação.

Como chegam as equipes

O Cuiabá chega pressionado após duas partidas consecutivas sem vitória. Nos últimos 10 jogos, a equipe soma três vitórias, quatro empates e três derrotas. O Dourado ocupa atualmente a 13ª colocação da Série B e busca aproveitar o fator casa para voltar ao caminho das vitórias.

Já o América-MG vive situação delicada. Lanterna da competição, o Coelho tem apenas uma vitória em 15 rodadas, além de três empates e 11 derrotas. A equipe mineira está dez pontos atrás do CRB, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, e precisa iniciar uma reação imediatamente para seguir sonhando com a permanência.

Onde assistir Criciúma x São Bernardo ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:

TV fechada: ESPN



ESPN Streaming: Disney+



Prováveis escalações

Cuiabá (Técnico: Eduardo Barros)

Marcelo Carné; Raylan, João Basso, Alan Empereur e Marlon; Raul, Calebe Costa, David Miguel e Pepê; Rodrigo Rodrigues e Vinícius Peixoto (Kauan Cristtyan).

América-MG (Técnico: Umberto Louzer)

Gustavo; Jhonny, Ricardo Silva, Rafa Barcelos e Dalbert; Jorge Jiménez, Eduardo Person e Matías Segovia; Gabriel Barros, Éverton Brito e Willian Bigode.

Arbitragem